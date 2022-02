Imparare a risparmiare è sempre una buona pratica da fare, soprattutto in tempi difficili e con un futuro sempre più incerto. Risparmiare significa rinunciare a qualcosa, e quindi spesso risuona come un atto che richiede notevoli sforzi e sacrifici. Hai mai pensato, tuttavia, che potresti risparmiare soldi in maniera considerevole semplicemente eliminando le spese superflue, frutto delle disattenzioni quotidiane? Ecco una guida per risparmiare senza rinunciare a nulla.

Inutile dirlo, sono periodi molto difficili per le nostre finanze. Non solo il pesante rincaro delle bollette, ma anche il vertiginoso aumento dei prezzi si sta progressivamente palesando in ogni luogo e situazione, anche al supermercato.

Secondo i dati Istat, il 2021 è terminato con numeri in aumento per quanto riguarda il prezzo di beni di qualsiasi tipo, tra cui i prodotti alimentari, i quali registrano addirittura un raddoppio dei prezzi fino al 4%.

Di questo passo, soprattutto con lo stallo degli stipendi e la disoccupazione, arrivare a fine mese con le tasche vuote sta diventando uno scenario sempre più realistico. In attesa di tempi migliori - che ci auguriamo arrivino quanto prima - cosa possiamo fare per aumentare i nostri risparmi?

Siamo divisi tra il desiderio (e il bisogno) di risparmiare soldi e la fatica che questo comporta, in una situazione già di per sé stressante. Tuttavia, non sempre risparmiare soldi richiede grossi sacrifici; io direi che dovremmo più precisamente parlare di impegno.

Spesso, infatti, tendiamo a spendere il denaro senza pensarci troppo, e, ad esempio, il dubbio che quella cosa che stiamo acquistando in realtà non sia necessaria, neppure ci sfiora. Viviamo in un'era in cui possiamo ottenere qualsiasi cosa desideriamo alla velocità di un click, semplicemente aprendo l'app di Amazon.

Un'era in cui a volte si conclude un acquisto anche solo per il bisogno di sentirsi appagati, finendo per farlo magari troppo spesso.

In questa guida, cercherò di fare luce sulle situazioni che possono generalmente determinare una perdita di soldi totalmente ingiustificata. Scoprirai, quindi, non cosa devi sacrificare per poter risparmiare, ma quali sono gli acquisti superflui che concludi quotidianamente e di cui puoi fare tranquillamente a meno.

Ricorda che anche se ciò che vai a risparmiare ti sembrerà troppo poco, piano piano quel poco si accumulerà fino a diventare un bel gruzzoletto.

Perché risparmiare soldi

Prima di passare ai 7 consigli per risparmiare, soffermiamoci sul motivo per cui varrebbe la pena farlo. Se sei qui, probabilmente hai già fatto la scelta di risparmiare o quantomeno ne hai l'intenzione. Tuttavia, quanto segue dovrebbe convincerti a farlo definitivamente.

Come sostiene Fidelity-Italia, è consigliabile iniziare a mettere i soldi da parte sin da giovani, o almeno dalla ricezione del primo stipendio, riservando per il futuro tra il 10 e il 20% del proprio salario mensile.

I motivi per cui conviene risparmiare in realtà sono svariati, e interessano tutti, indipendentemente da reddito o motivazione. Questo perché il futuro è per sua natura incerto e imprevedibile. Molti possono decidere di mettere qualcosa da parte per pura previdenza, altri per garantire un futuro ai propri figli o per avere qualcosa in più da parte per la vecchiaia.

Poi si dovrebbe risparmiare in vista di eventi del tutto imprevisti, che potrebbero richiedere un dispendio di denaro che non avevamo considerato: esempio, il frigo si rompe e dobbiamo andare a comprarlo di corsa.

Ma oltre alla previdenza, un altro buon motivo per risparmiare soldi è quello di mettere da parte un gruzzoletto da investire. Fare investimenti per il futuro, anche nell'ottica di proteggere il denaro dall'inflazione è un'opzione molto consigliata.

Oggi, con il trading online, è possibile investire anche piccole somme e ottenere risultati soddisfacenti sul lungo periodo. Per saperne di più leggi qui.

Per risparmiare, prendi nota delle tue spese

Passiamo ora ai consigli! La prima cosa da fare se si vuole risparmiare soldi è la più ovvia di tutte, ma mai così scontata: si tratta di annotare tutte le tue spese. La cosa potrebbe sembrare quasi obsoleta, ma è davvero impossibile avere un resoconto di quello che stai realmente spendendo se non lo metti nero su bianco.

Ogni mese sarebbe buona regola impostare un budget e prendere nota di tutte le uscite, così da avere un'idea del tuo comportamento d'acquisto. Ti assicuro che ti si aprirà un mondo.

Le app di home banking predispongono già questo tipo di analisi per le spese che fai con la tua carta; ma hai pensato alle spese in contanti? Anche qualora dovessi usare i contanti in poche situazioni, ti consiglio di metterle per iscritto: potresti accorgerti che la spesa è molto più alta di quanto pensavi.

Soprattutto chi è alle prime armi con il risparmio, potrebbe sentirsi impacciato nell'iniziare questo tipo di attività e non sapere da dove iniziare. Se ti trovi in questo tipo di difficoltà, leggi l'articolo fino alla fine: ti illustrerò un metodo semplice, utile e infallibile per gestire meglio le tue finanze!

Occhio a come fai la spesa al supermercato

Abbiamo visto come anche i prodotti alimentari abbiano subito un netto rialzo dei prezzi. Quante volte ti sarà capitato di andare al supermercato con l'idea di comprare solo un paio di prodotti e uscire invece con le buste strapiene? Un classico comportamento che non possiamo più permetterci di adottare.

Ciò infatti dimostra che circa l'80% di quella spesa è fatto di cose che non ci servivano davvero. E non dirmi che hai voluto approfittare delle offerte, perché non sempre sono così convenienti come sembra. Ma questo lo vedremo in seguito.

Sarebbe utile, quindi, stilare la lista della spesa prima di uscire di casa e cercare di esserle fedele quando ti troverai in mezzo alle delizie del supermercato. Perciò, se dovessi sentire il richiamo degli snack provenire dagli scaffali, tappati le orecchie.

Potrebbe essere di aiuto anche fare un piano di ciò che vuoi mangiare durante la settimana, così da avere un'idea più o meno precisa di ciò che ti serve davvero.

Un trucco? Diversifica la spesa, recandoti in più negozi o mercati. La stessa merce potrebbe avere un costo molto diverso in base al marchio.

Vuoi risparmiare soldi? Fai attenzione ai saldi!

Se vuoi davvero risparmiare soldi, non ti fidare mai dei saldi! Quasi sempre si finisce per spendere di più.

Quando vediamo prodotti a metà prezzo, siamo portati a pensare di poter concludere un affare, e che possiamo ad esempio permetterci di acquistare due maglioni o addirittura tre al prezzo di uno, finendo per spendere di più. E già che ci siamo, perché non abbinarci un bel jeans a prezzo scontato? Nonostante a casa ne avrai sicuramente il cassetto pieno.

Bene, hai appena speso un sacco di soldi per acquisti che presto si riveleranno superflui. Se avessi acquistato a prezzo pieno, ti saresti di sicuro limitato a comprare ciò che ti serviva davvero.

Ma per carità, non voglio demonizzare i saldi: se hai in mente un prodotto e stai aspettando il periodo delle promozioni per acquistarlo, allora stai risparmiando davvero! L'importante è sapersi fermare...

Risparmia soldi evitando il fast fashion

Seguendo la stessa linea di pensiero che dovrebbe metterci in guardia dai saldi, ti consiglio di evitare anche il fast fashion come la peste.

Acquistare indumenti di bassa qualità solo perché costano molto meno, ti porterà un'enorme perdita di soldi nel medio-lungo periodo. (Per non parlare delle questioni etiche, ma questa è un'altra triste storia).

Già dopo pochi lavaggi, i capi low cost avranno un aspetto indecente, per cui sai costretto a ricomprarli nuovamente nell'arco di poco tempo, dando inizio a un circolo vizioso.

Compra (meno) vestiti davvero utili e di buona qualità che ti dureranno a lungo. Se proprio non puoi farne a meno, limita il fast fashion ai capi che non userai frequentemente.

Taglia su abbonamenti online e finanziamenti

Come risparmiare senza sforzi? Controlla tutti gli abbonamenti online che hai sottoscritto nell'arco dell'ultimo anno e corri a disdirli prima che si rinnovino. Ti renderai conto che probabilmente non ne avrai usufruito per nulla o molto poco.

Spotify premium, Amazon Prime, iTunes: tanti abbonamenti diversi per ascoltare musica senza limiti, tutti sottoscritti in occasione di offerte "imperdibili". E magari alla fine finisci per ascoltare la musica da YouTube.

Altra cosa da evitare, sono gli ormai troppo in voga "pagamenti a rate". Questa modalità di pagamento ci confonde, convincendoci di poter acquistare molte più cose di quelle che possiamo realmente permetterci, solo con l'illusione di pagarle meno.

Se non puoi permetterti un determinato prodotto al suo prezzo pieno, non acquistarlo!

Risparmia l'energia elettrica

Un ottimo modo per risparmiare soldi è ridurre gli sprechi. Le bollette di luce e gas hanno registrato un aumento spaventoso, per cui cercare di limitare i consumi è la prima cosa che dobbiamo fare.

Alcuni metodi per risparmiare l'energia elettrica sono abitudini a costo zero, come ad esempio la predilezione per le docce brevi, l'uso ottimizzato degli elettrodomestici - cercando di azionarli nelle ore serali - oppure una corretta gestione della temperatura della casa.

Altri espedienti richiedono invece investimenti più o meno costosi, dai quali però si può ottenere un risparmio notevole a lungo termine. Si parte da piccole utili spese, come la sostituzione delle lampadine con quelle a basso consumo, fino a investimenti maggiori, quali impianti fotovoltaici e cappotti termici.

Per approfondimenti su come risparmiare l'energia elettrica leggi questa guida.

Vuoi imparare a risparmiare? Usa il Kakebo!

Chiudiamo con uno strumento utile e ben strutturato che può aiutarti a gestire meglio le tue spese, soprattutto se non lo hai mai fatto prima. Si chiama Kakebo - termine giapponese che significa "libro dei conti di casa" - ed è appunto il metodo giapponese per imparare a risparmiare soldi.

Si tratta di un'agenda molto dettagliata che ti consente di ordinare le spese in modo semplice e sistematico, poiché comprende tutte le voci di acquisto possibili e immaginabili. Per cui, dal punto di vista pratico, dovrai limitarti solo a compilarla, tracciando entrate e uscite.

Tuttavia, dal punto di vista psicologico avrai la possibilità di imparare qualcosa in più su te stesso, nonché a essere più consapevole delle tue azioni, aprendo gli occhi anche sulle spese che inizialmente ti sembravano del tutto innocue, ma che noterai hanno invece un peso non indifferente sul risparmio (o spesa) complessivo.

Coloro che ne fanno uso, affermano di aver raggiunto un risparmio mensile pari al 30%. Il libricino costa circa 12 euro.

Ti lascio qui di seguito un video di Diego e Basta, che ti spiegherà in dettaglio come funziona il Kakebo. Non mi resta che augurarti buona visione e buon risparmio!