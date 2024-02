Fred De Palma lotta con una grave malattia: ecco di cosa si tratta e come sta oggi

Fred De Palma ha rivelato di aver lottato con una grave malattia: la ludopatia. Per via della dipendenza dal gioco d'azzardo, infatti, il rapper ha rischiato di perdere tutto il suo patrimonio. Ecco cos'è e come sta oggi il cantante.

Fred De Palma, nome d'arte di Federico Palana, ha cominciato a fare il rapper nel lontano 2007 e da allora la sua carriera è decollata. Da poco, Fred De Palma ha dichiarato a Le Iene di aver combattuto con una grave malattia. Infatti, l'artista ha raccontato di aver sofferto molto a causa della ludopatia.

La ludopatia, o disturbo da gioco d'azzardo, è una patologia che rientra nelle dipendenze comportamentali. Ecco cos'è e come sta oggi il rapper.

La malattia che ha colpito Fred De Palma: cos'è la ludopatia

Non tutti lo sanno, ma la ludopatia è una vera e propria malattia. Infatti, l'Istituto superiore di sanità ha definito questo disturbo come un comportamento problematico che si associa al gioco d'azzardo. Si tratta di una dipendenza comportamentale che può compromettere in maniera significativa la vita delle persone che ne soffrono.

La ludopatia si riferisce soprattutto alla dipendenza dal gioco d'azzardo, come nel caso di Fred De Palma, ma non solo. Infatti, le persone affette da ludopatia possono essere dipendenti anche dai videogiochi, dagli acquisti online, dai social network oppure dal consumo di contenuti pornografici online.

Una persona affetta da ludopatia prova eccitazione giocando e non riesce a controllare l'impulso che lo spinge a continuare a farlo. Inoltre, il giocatore dipendente non è capace di prevedere il danno economico di perdere al gioco e non se ne cura.

I soggetti più colpiti sono uomini ed è stato dimostrato che lo stress e gli stati depressivi possono aumentare l'impulso a giocare. La ludopatia presenta alcuni sintomi particolari, che sono:

• irritabilità e sensazione di irrequietezza, che possono sfociare in episodi di violenza

• pensieri ossessivi sul gioco

• bisogno vero e proprio di giocare quando ci si trova in situazioni che causano stress, ansia o si soffre di depressione

• bisogno di scommettere somme di denaro sempre più elevate per sentirsi appagati

• stimolo a giocare di nuovo quando si perde del denaro

Le cause che possono portare una persona ad ammalarsi di ludopatia sono molteplici e di varia natura. Innanzitutto, è possibile che esista una predisposizione di tipo genetico a sviluppare un disturbo di dipendenza.

Altre cause possono essere di natura ambientale. Per esempio, tra i fattori che possono aumentare le probabilità di sviluppare questo disturbo ci sono:

• crescere in una famiglia con problemi di ludopatia

• vivere in quartieri disagiati

• abitare vicino a una sala da gioco

Altri fattori scatenanti possono essere:

• aver vissuto eventi traumatici come un grave lutto o una violenza

• essere dipendente da sostanze psicotrope

• soffrire di depressione o disturbi d'ansia

• soffrire di disturbi della personalità

Come Fred De Palma ha affrontato la sua malattia e come sta oggi

Fred De Palma ha più volte ammesso di soffrire di dipendenza dal gioco d'azzardo e in diverse occasioni ha voluto parlarne per sensibilizzare il pubblico con la sua esperienza.

Nel 2023, il rapper ha discusso della sua malattia a Le Iene e ha raccontato di aver quasi perso tutto il suo patrimonio a causa della ludopatia. Ecco cosa ha detto:

C’è stato un periodo della mia vita in cui al gioco ho perso tutto quello che avevo. Tutto. Quando ho capito che il vero rischio non era quello di perdere, ma quello di perdermi era già troppo tardi. Se solo avessi avuto un po’ di paura, un po’ di sano spirito di sopravvivenza. Ma per me sopravvivere è l’antitesi di vivere. Ho sempre cercato il senso delle cose non nel risultato in sé, ma nel brivido che lo precede, nell’attimo prima che vengano girate le carte, nel secondo che separa il paracadutista dal lancio nel vuoto.

Oggi, Fred De Palma ha chiesto aiuto e ha dichiarato di stare finalmente meglio, Ne ha parlato sempre a Le Iene:

In questa corsa più di una volta mi sono schiantato. È vero, mi sono sempre rialzato ma è stato ogni volta più difficile. Oggi, forse, sono più consapevole, più lucido. Sono ancora schiavo dell’adrenalina, ma padrone della mia vita.

