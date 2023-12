Tutto quello che si deve sapere su Fred De Palma, il re delle hit estive

Dopo la sua carriera nella scena urban e le sue famosissime canzoni estive dai ritmi latini, Fred De Palma è pronto per una nuova avventura. Ecco tutto quello che devi sapere sulla sua carriera e sulla vita privata.

L'artista Fred De Palma è famoso per le sue canzoni estive che fanno scatenare giovani e non solo nelle più calde sere d'estate. I suoi brani negli ultimi anni hanno avuto moltissimo successo e le sue hit estive sono ormai sulla bocca di tutti. Ma chi è Fred De Palma e quando ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica? Ecco cosa c'è da sapere.

La carriera musicale di Fred De Palma

Federico Palana, in arte Fred De Palma, è nato a Ceva, in provincia di Cuneo, nel 1989. Da sempre è appassionato di musica: sviluppa l'attitudine artistica grazie alla madre, scultrice, che sin da piccolo lo porta in diversi musei.

Federico inizia la sua carriera nel 2007, ad appena 19 anni, facendosi notare nell'ambiente hip hop torinese, quando si cimenta nelle prime freestyle.

Dopo aver partecipato a diversi eventi di freestyle tra Torino e Milano inizia a registrare le prime tracce in studio. Arrivano anche i primi piccoli successi: nelle sfide in freestyle vince lo "Zelig Urban Talent" nel 2011, mentre nel 2012 arriva terzo a "MTV Spit", battuto dai rapper Nitro e Shade.

Dopo alcune collaborazioni, Fred De Palma procede dal 2012 con la carriera da solista: pubblica il suo primo album, F.D.P.

Nei suoi dischi più recenti, prodotti dopo aver firmato per la Warner, la sua musica comincia ad allargare gli orizzonti, unendo le sonorità hip hop con quelle trap e reggaeton.

Inizia, inoltre, una produzione con Ana Mena: il successo dei singoli realizzati con la cantante spagnola lo portano al suo album del 2019, Uebe, tra cui spiccano Una volta ancora con Ana Mena, Il tuo profumo con il featuring di Sofia Reyes.

Con l'album Unico del 2021 rafforza la sua posizione nel mondo ragaetton: l'album ha un grande successo e diventa disco di platino.

I celebri amori di Fred de Palma e la fidanzata attuale

La vita sentimentale dell'artista è sempre stata al centro dell'attenzione mediatica.

Inizialmente il cantante era fidanzato con la fashion blogger bergamasca Valentina Fradegrada: la loro relazione, nata sui social, ha avuto anche fine nel mondo virtuale.

Fred De Palma ha fatto coppia fissa tra il 2018 e il 2022 con Beatrice Vendramin, l'attrice e cantante milanese. La fine della relazione tormentata tra i due è stata confermata dalla Vendramin stessa.

Ad agosto del 2023 il cantante ha poi ufficializzato la liasion con la modella e influencer Jori Delli.

La partecipazione a Sanremo

Ora il giovane artista è pronto a una nuova avventura, con la quale probabilmente sorprenderà il grande pubblico. Tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2024, infatti, è stato annunciato anche il nome di Fred De Palma.

Scelto dal direttore artistico Amadeus, questa è per lui la prima volta del cantante sul palco dell'Ariston, dove potrebbe portare una bella ventata di ritmi latini.

Per il momento i fan restano in trepidante attesa: occhi puntati sulla 74esima edizione della kermesse, che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio.