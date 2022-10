Tutto il mese di ottobre è dedicato alla festa più paurosa dell’anno: Halloween. Chi organizza serate in discoteca o cene con delitto, ma un’altra attività molto gettonata è il film horror.

Luci spente, coperta e popcorn, tutti pronti ad una maratona cinematografica con i più bei film di Halloween di sempre. Grandi classici ma anche nuove uscite, ecco le migliori pellicole di paura da guardare al 31 ottobre.

5 grandi pellicole di puro horror: i migliori classici di sempre

Il genere horror sforna da sempre grandi classici che rimangono impressi nella storia del cinema. Solitamente tratti da romanzi d’autore, sono scelti dai grandi registi per film di successo, vincitori di numerosi premi cinematografici. Li hai sicuramente sentiti nominare tutti, ma hai mai avuto il coraggio di guardarli?

Hostel: caposaldo del genere horror che, ancora oggi, dopo 17 anni dall’uscita, ancora è un must have di Halloween. Due giovani ragazzi, alle prese con il loro primo interrail europeo, non immaginano quello che li attende. Alla ricerca di divertimento erotico soggiorneranno in un ostello, alloggio classico di chi viaggia con lo zaino in spalla. L’ostello in questione, però, è un po’ particolare e i due inizieranno presto a vivere un incubo;

IT: tratto da un celebre romanzo di Stephen King, è da sempre un classico horror. Potrete scegliere tra l’originale del 1990 e il remake più moderno del 2017 di cui è stato prodotto anche il capitolo due nel 2019. Ben tre capolavori con lo stesso filo conduttore: un clown ballerino che terrorizza i bambini. Pennywise è l’incubo dei ragazzi del Main, chi lo incontra non è sicuro di uscirne vivo!

Shining: altro capolavoro di King, in questo caso c’è anche un cast d’eccezione. Regia di Kubrik e Nicholson come protagonista. Un cult movie che ha vinto anche numerosi premi cinematografici. Racconta di un luogo infestato, un Hotel di lusso nelle montagne del Colorado che rende pazzo chiunque decida di soggiornarvi con visioni terrificanti. E tu prenoteresti mai la tua vacanza invernale all’Overlook Hotel?

L’Esorcista: anno di uscita del primo film è il lontano 1973 da cui scaturiscono poi due sequel nel 1977 e 1990. Viene prodotta anche una riedizione in versione integrale nel 2000 e ispira una serie TV del 2016. C’è chi dice che è uno dei film horror più belli della storia del cinema. Terrificante lo è di sicuro! Siamo in un sito archeologico in Iraq in cui, tra uno scavo e l’altro, viene ritrovata una statuetta da cui si libera un demone umano. Dall’altra parte del mondo, una ragazzina posseduta verrà sottoposta a duri esorcismi;

The Ring: anche questo di origine letteraria, tratto dall’omonimo romanzo di Koji Suzuki. Il suo successo ne ha garantito ben due sequel. È uno dei film prefetti per Halloween perché il terrore scaturisce proprio da una cassetta e una televisione. Una ragazzina dotata di poteri paranormali avrebbe maledetto un nastro: chiunque lo veda morirà 7 giorni dopo. Solo se condannerai altre persone a morire potrai salvarti!

5 film in uscita proprio per Halloween 2022

Ancora non sappiamo se saranno pellicole di successo o quanto sono terrificanti. Di certo Halloween è un ottimo momento per sfornare nuovi film di paura. Ecco quali sono previsti in arrivo ad ottobre in attesa del 31!

The Midnight Club: film Netflix, racconta di otto pazienti malati terminali che vivono le loro ultime ore raccontandosi storie spaventose ogni sera a mezzanotte. Tratto dal romanzo del 1994 di Christopher Pike, il primo che morirà dovrà farsi sentire dall’aldilà in qualche modo;

Munich Games: siamo in Germania, nella Monaco degli anni 50 dopo il massacro di 11 atleti israeliani avvenuto in occasioni delle Olimpiadi di quell’anno. Sono 6 episodi prodotti da Sky Atlantic che cercano di raccontare l’operato del commando palestinese Settembre Nero. Un’amichevole partita di calcio si trasforma presto in tragedia;

Il caso Dahmer: ha già fatto scalpore questa nuova serie TV Netflix uscita nel mese di ottobre che racconta della storia di uno dei serial killer più efferati d’America. Siamo nel 1991 a Milwaukee. Jeffrey Dahmer viene scoperto dalla polizia dopo aver ritrovato nel freezer del suo appartamento teste, teschi, ossa e altri resti umani. Sedici omicidi in soli quattro anni non sono per tutti;

Morte in Texas: Candy Montgomery è la classica casalinga, madre di due figli con un bel marito e una bella casa. Storia già sentita, si sente oppressa dal conformismo e scoprirà pian piano il piacere delle trasgressioni. Un film Disney + che ha del terrificante. Candy troverà la sua libertà tramite la via del crimine in un crescendo di efferatezza;

Lincantropus: ispirato all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel. Il mondo fantasy incontra quello horror in casa Netflix. Cast d’eccezione con Jack Russel come protagonista. Gli uomini sono costretti a cacciare i mostri per sopravvivere e in palio c’è una reliquia potente che indebolisce le creature. All’interno di un labirinto si compirà la tragedia.

5 serie tv da guardare durante ottobre per prepararti ad Halloween

Perché no, anche le serie TV horror sono un’ottima soluzione. Da guardare tutte in una sera, all’insegna di una vera e propria maratona TV, oppure da gustarsi durante tutto il mese di ottobre per arrivare pronti al fatidico 31.

Stranger Things: iniziamo con qualcosa di soft! Una delle serie TV più amate di sempre che, anche se non ti sembra, è proprio di genere horror. Super premiata, soprattutto l’ultima serie mostra scene più hardcore. Un mix tra dramma, horror e fantascienza è perfetta per i gruppi di amici e per le grandi famiglie. Ambientata in una piccola cittadina immaginaria dell’America, siamo agli inizi degli anni ’80, un classico gruppo di amici delle superiori dovrà scontrarsi con eventi sovrannaturali. Ben 4 stagioni da vedere tutte!

American Horror Story: ben 10 stagioni ognuna delle quali racconta una storia a sé stante, con diverse ambientazioni, personaggi e storie. Tutte hanno però in comune il genere horror. Che si parli di case infestate, di congreghe di streghe, eventi paranormali o apocalisse in arrivo il clima di terrore fa da padrone. Anche voi, come i protagonisti, dovrete lottare contro la paura per sopravvivere fino alla fine!

Penny Dreadful: serie TV totalmente gotica e dark. Fa per te se hai una vena letteraria e hai letto/amato i classici come Frankenstein, Dracula e Il ritratto di Dorian Gray. Infatti, oltre al protagonista, appunto Penny Dreadful, personaggio soprannaturale e surreale, ci sono proprio i grandi “mostri” dei romanzi a condire le vicende. Nella terza serie si uniscono al gruppo anche Dr Jekyll e Mr Hyde. Niente come tutte queste figure horror messe assieme possono dare giustizia ad Halloween!

Curon: produzione italiana ma non per questo meno impattante. Basato su una leggenda vera che ha origini nel nord d’Italia al confine con Austria e Svizzera. La città sommersa di Curon è molto famosa e meta turistica, che in questa serie TV diventa luogo di paura. Il presente si fonderà con il futuro e due tragedie si uniranno in una più grande di puro terrore. Una giovane famiglia di cui la mamma scomparirà misteriosamente e un corpo emergerà dalle acque in cui il famoso campanile è sommerso;