Lolita Lobosco 4 si farà? Ecco l'attesa risposta che sconvolge i fan della fiction

Le avventure del vicequestore Lolita Lobosco hanno intrattenuto il lunedì sera degli spettatori di Rai 1. La terza stagione è giunta al termine e molta è ora la curiosità riguardo al futuro della fiction: scopriamo se Lolita Lobosco 4 si farà, ripercorrendo il finale dell'ultima puntata.

Come finisce Lolita Lobosco 3?

La fiction con protagonista Luisa Ranieri e Lunetta Savino ha conquistato gli spettatori di Rai 1, coinvolti nelle avventure lavorative e sentimentali del vice questore della polizia di Bari.

L'amore non è mancato nell'ultima puntata, vedendo Trifone conquistato da Amanda e scatenando la gelosia di Nunzia, la quale si riappacificherà con l'amato dopo aver scoperto della proposta di matrimonio mancata a Parigi.

Nel frattempo, Lolita proverà a risolvere la situazione tra Porzia e Antonio, confidando alla donna il suo desiderio di suddividere il lavoro e la gestione della casa assieme a suo marito.

Nell'ultima puntata verrà anche rivelata l'identità del cavaliere misterioso di Marietta: a gran sorpresa, non si tratta di un uomo bensì di una donna, ovvero la gallerista amica di Leon.

Non mancano però i problemi sentimentali e lavorativi del vice questore: Lolita è coinvolta nelle ricerche di Domenico e ad aiutarla sarà Angelo, il cui destino è incriminato da un'esplosione in una grotta.

Dallo spaventoso episodio Angelo è però uscito illeso e decide di trasferirsi in Sicilia per far perdere le sue tracce. In questo modo, vuole dare a Lolita la possibilità di creare un futuro in sua assenza, avvicinandosi sempre più a Leon.

Molti ora si chiedono se possa esserci una quarta stagione di Lolita Lobosco: ecco cosa dicono le primissime indiscrezioni.

Lolita Lobosco 4 si farà? Ecco la verità

Dopo aver svelato se si farà Doc 4, non resta che rivelare il destino di Lolita Lobosco.

Dal finale della terza stagione sembrerebbe che le avventure della protagonista possano essere terminate, anche se gli ascolti ottenuti fanno ben sperare per un suo ritorno.

Ad alimentare le voci di una quarta stagione è la stessa Luisa Ranieri, la quale ha dichiarato che tre dei quattro episodi di Lolita Lobosco 3 sono stati inventati rispetto alla trama dei libri, dando così la speranza di nuove strade da seguire.

Qual è la possibile trama di Lolita Lobosco 4?

Se davvero Lolita Lobosco 4 dovesse vedere la luce, non resta che ipotizzare la trama della futura stagione, andando a pescare nei romanzi della scrittrice Gabriella Genisi.

Mentre il romanzo Terrarossa ha dato origine ad alcune vicende della fiction, Lo scammaro avvelenato e altre ricette non ha ancora preso vita sul piccolo schermo, quindi gli sceneggiatori potrebbero attingere a questo testo per la stesura di Lolita Lobosco 4.

Leggi anche: Becoming Karl Lagerfeld, ecco quando esce l'attesa serie sullo stilista di alta moda