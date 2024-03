Doc 4 si farà? Ecco la risposta che i fan della fiction Rai più amata stavano aspettando

Doc - Nelle tue mani è una serie televisiva prodotta da Rai che va in onda dal febbraio 2020, e racconta la vita del dott. Andre Fanti, il primario del policlinico Ambrosiano di Milano.

La fiction è basata sulla storia vera di Pierdante Piccioni, ex primario dell'ospedale maggiore di Lodi e di quello di Codogno. Nel 2013 è stato coinvolto in un grave incidente stradale e ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita.

La serie, che vede Luca Argentero nei panni di Doc, il 7 marzo 2024 è giunta alla fine della sua terza stagione e i fan sperano di poter continuare a seguire le avventure del dottore più amato d'Italia. Scopriamo quindi se Doc 4 si farà e cosa ha dichiarato la Rai in merito.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Doc 4, si farà? Parla Luca Argentero 2. Quando ci sarà Doc 4? 3. Come è finito Doc 3?

Doc 4, si farà? Parla Luca Argentero

La terza stagione di Doc ha appassionato moltissimo i telespettatori, raggiungendo una media del 25% di share. In molti quindi si domandano se ci sarà anche Doc 4, visto il grande successo.

Nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Luca Argentero ha dichiarato di essere profondamente legato al personaggio di Andrea Fanti:

Il bene che gli voglio è speciale. Perché è il personaggio con cui ho passato più tempo in assoluto.

Ha poi aggiunto, in merito a una possibile quarta stagione, che per lui si farà assolutamente e la storia, essendo meravigliosa, potrebbe andare avanti anche per dieci anni.

Ma le buone notizie arrivano con le dichiarazioni della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati a FqMagazine: Doc 4 si farà e il proseguimento della serie è confermato.

Quando ci sarà Doc 4?

Alcune novità sul futuro di Doc sono state rivelate dagli sceneggiatori Viola Rispoli e Francesco Arlanch. In occasione della loro intervista a Fanpage.it, hanno dichiarato che la scrittura della nuova stagione, come da tradizione, inizia dopo la messa in onda dell'ultima puntata.

Insomma, non c'è tregua per gli autori che devono presto mettersi all'opera per la stesura di nuove avventure. Originariamente, il progetto prevedeva la creazione di una trilogia: la quarta stagione, quindi, potrebbe aprire un nuovo capitolo della vita di Andrea Fanti, che si prospetta ricca di cambiamenti.

Le riprese della quarta stagione dovrebbero iniziare a maggio 2025, mentre la messa in onda è prevista a gennaio 2026.

Come è finito Doc 3?

Nell'ultima puntata di Doc 3 è finalmente venuto a galla il segreto di Agnese, che decide di raccontare tutta la verità ad Andrea.

Siamo portati indietro nel tempo, nel 2011, quando Agnese scopre di avere un tumore: le restano 6, massimo 9 mesi di vita. Potrebbe salvarla un programma sperimentale con sede a New York, ma i pazienti sono al completo e il ciclo successivo si attiverebbe solo dopo un anno.

Nel frattempo, Doc scopre che in una RSA vengono somministrati ai pazienti farmaci con benzodiazepine, per renderli più docili e quindi per avere meno personale.

Bramante, il direttore della struttura e responsabile dell'accaduto, è tra i finanziatori del progetto americano e si propone di diventare garante per ammettere Agnese alla cura sperimentale, a patto che Andrea non approfondisca la questione delle benzodiazepine.

Doc, che è ancora sotto shock per la morte del loro figlio, decide di accettare. In America però Agnese scopre tutto e il loro matrimonio finisce. Da quel momento, lui diventa un uomo duro e freddo, incapace di empatizzare con i pazienti.

Ritorniamo poi ai giorni nostri, quando Andrea, dopo aver scoperto come sono andate le cose, promette ad Agnese di rimediare a tutti i suoi errori. Lei poi gli confessa di avere una ricaduta e che la sua salute è di nuovo a rischio.