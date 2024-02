Makari 3, omicidi e tradimenti nelle attese anticipazioni della prima puntata

Tanta è stata l'attesa supportata dagli spettatori in vista della terza ed entusiasmante stagione di Makari, una delle fiction più apprezzate in casa Rai. L'attesa è ormai finita e Claudio Gioè torna sul piccolo schermo: ecco le anticipazioni della prima puntata di Makari 3.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Il ritorno di Makari su Rai 1 2. Makari 3, le anticipazioni della prima puntata 3. Quando inizia Makari 3? 4. Quando iniziano le riprese di Makari 3

Il ritorno di Makari su Rai 1

È molto lunga la lista delle fiction Rai da non perdere nel 2024 e, tra queste, figura anche Makari, una delle più attese dell'anno.

A dare origine alla terza stagione, ancora una volta, sono le storie nate dalla penna di Gaetano Savatteri, che hanno per protagonista Saverio Lamanna, in lotta tra le questioni lavorative e quelle sentimentali. Tante sono le avventure che Saverio deve affrontare nel corso della terza stagione: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Makari 3, le anticipazioni della prima puntata

Dopo aver svelato quando esce Makari 3, non resta che rivelare cosa aspettarsi dalla nuova stagione, raccontando le anticipazioni degli attesi eventi della vita di Saverio Lamanna.

Nel nuovo appuntamento, il protagonista mantiene l'idea di abbandonare la scrittura di romanzi gialli, decidendo di cambiare completamente interesse per perseguire una vita più serena e tranquilla.

A non essere felice della decisione è Suleima, anche se Saverio deciderà subito di compiere un passo falso, interessandosi a un caso di cronaca che ha colpito il paese.

A essere coinvolte in un omicidio sono due ragazze molto care a Saverio, due ex fidanzate di gioventù, su cui ora lo scrittore vuole indagare. Ma non è finita qui: ecco le altre anticipazioni da non perdere.

Gli scandali amorosi

Oltre alle indagini, non mancano le questioni amorose che continuano a fare da sfondo alle avventure di Makari.

Nel corso della prima puntata, vengono presentati due nuovi personaggi, Michela e Giulio, coppia che fa presto amicizia con Saverio e Suleima.

L'amicizia però sembra rovinarsi a causa dell'interesse che Michela scatena in Saverio e, al contempo, anche Giulio fa colpo su Suleima.

Non solo: a sconvolgere gli equilibri ci pensa persino l'arrivo sull'isola di Cocò, il nuovo editore di Saverio, che si appassiona sempre più ai casi di cronaca, tanto da volerli trattare da vicino.

Queste e molte altre avventure avranno luogo nella nuova attesissima stagione di Makari su Rai 1.

Quando inizia Makari 3?

La terza stagione della fiction Rai tra le più amate dal pubblico inizia domenica 18 febbraio 2024.

Se sei fan della seria, ricorda di non perderti gli appuntamenti in prima serata su Rai 1. E se dovesse sfuggirti qualche puntata, puoi recuperare le avventure di Saverio quando vuoi, restando comodamente seduto sul divano di casa. Per farlo ti basta collegarti a RaiPlay.

Quando iniziano le riprese di Makari 3?

Le riprese della terza stagione di Makari sono cominciate ad aprile 2023, per un totale di 16 settimane di lavorazione.