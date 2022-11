Sentirsi continuamente stressati e in vortice di pensieri? Ecco che arriva la miniserie Netflix che rilassa la mente stando comodamente seduti sul divano di casa. Teoria e pratica avvicinano le persone al mondo della meditazione e lo fa ovunque, in qualsiasi ambiente lo si ritenga opportuno.

Mente stanca e stressata? Ecco che Netflix lancia una nuova miniserie di 8 episodi dove accompagna gli spettatori nel mondo del relax.

In particolare la serie tv tanto attesa insegna come liberare la mente dai pensieri turbolenti e come ritrovare la calma, migliorando automaticamente anche la qualità del sonno.

Migliorare la propria vita con la nuova serie tv Netflix

Sembra davvero assurdo ma è tutto vero: una serie tv può davvero cambiare le cattive abitudini e migliorare lo stile di vita di ciascuno di noi. E’ quello che ha deciso di fare Netflix lanciando una nuova serie che si preannuncia già un vero e proprio successo.

Netflix, infatti, ha deciso di puntare su una platea di spettatori molto ampia: le persone stressate e affaticate, soprattutto da un punto di vista mentale. Forse perché queste rappresentano la stragrande maggioranza del pianeta o forse perché i motori di ricerca hanno visto un’impennata di richieste di “modi per gestire lo stress” che ha portato alla creazione di questa miniserie di otto puntate.

Sono tante le pratiche che sono state introdotte per approcciarsi al mondo della mindfulness. Questo però sembra essere tra i più innovativi di sempre.

Cosa c’è di meglio, dopo una giornata di lavoro stressante, rilassarsi sul divano di casa propria guardando una serie tv del genere su Netflix?

La miniserie che insegna a meditare sul divano di casa

E’ proprio così. Netflix ha deciso di unire due cose: il relax nel proprio ambiente domestico, di cui è già leader, e l’arte di rilassarsi meditando. Ha studiato un modo per poter far godere attimi di pace e di relax mentale a chi ne ha bisogno. Come? Fornendo mezzi e modi per farlo semplicemente a casa propria.

La miniserie di Netflix si chiama Le guide di Headspace – Meditazione che ha origine nella omonima azienda specializzata in meditazione del 2010 Headspace, di cui Andy Puddicombe e Richard Person sono stati i fondatori.

Puddicombe è un monaco buddista tibetano che da sempre si è posto come obiettivo quello di diffondere nel mondo la pratica della meditazione. L’incontro con Person, imprenditore nonché finanziatore di Puddicombe, è stato perfetto per entrambi e dal quale è nata l'apposita app.

E, dopo l’app disponibile per tutti i dispositivi, ecco la serie tv. Si tratta di 8 otto puntate della durata di 20 minuti ciascuna in cui teoria e pratica vengono insegnate a chi vuol migliorare lo stile di vita tramite le meditazione.

Leggi anche: Le 10 migliori serie tv adolescenziali da vedere su Netflix che parlano d'amore

Le guide di Headspace - Meditazione, come sono strutturati gli episodi

Ogni episodio ha un tema specifico che si va a trattare. Vengono fornite informazioni utili ed esercizi pratici per allenare la mente alla calma e ritrovare il benessere e la pace.

Sicuramente gli effetti della recente pandemia, hanno portato gli ideatori a spingersi oltre con una continuazione, Le guide di Headspace – Il sonno, un modo in cui gli esperti hanno deciso di spiegare in maniera semplice modi ed approcci per migliorare il sonno notturno ed automaticamente lo stile di vita delle persone.

La versione italiana è guidata da Gianfranco Miranda, grande doppiatore italiano. Lo stile animato di un cartone dai colori energici e vitali, rendono divertente e formativo l’apprendimento di come godersi la vita.

Una piccola anticipazione? Imparare a non fare niente, ad oziare. Questa infatti è una delle tecniche che aiutano maggiormente a raggiungere degli ottimi livelli di depurazione della mente e contribuisce a fornire un’altissima concentrazione. Provare per credere!