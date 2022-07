The Sandam è una nuova serie tv in arrivo su Netflix creata con Neil Gaiman, produttore del fumetto a cui si ispirerà. Cosa sappiamo sugli episodi in arrivo, trama e cast di questo brillante prodotto a puntate.

Sandaman è il nome della serie tv a puntate che mette insieme mitologia, action movie e fumetti. Gli appassionanti non vedono l'ora di poter guardare tutte le puntate in streaming, che promettono di essere pieni di colpi di scena fino alla fine. Abbiamo raccolto tutte le informazioni ad oggi a disposizione su questo prodotto presto streaming. Ecco le anticipazioni sulla trama e alcune curiosità.

The Sandam: trama, anticipazioni e puntate

The Samdam, è una serie a fumetti, scritta da Neil Gaiman e pubblicata negli Stati Uniti d'America negli anni tra il 1988 ed il 1996 dalla DC Comics. Neil Gaiman, creatore del fumetto, ha deciso inizialmente di creare un lungometraggio, successivamente dopo aver iniziato il lavoro ha pensato di trasformarlo in una serie tv Netflix. La piattaforma streaming lavora a questo progetto dall'anno 2019, con diversi rallenatmenti a causa della pandemia.

La trama racconta la storia di Sogno, signore dei sogni e delle storia, che viene catturato ed imprigionato per ben un secolo, e che solo in un secondo momento riuscirà a scappare, con lo scopo di sistemare tutti gli errori commessi durante la sua esistenza. Altri personaggi sono Death, Destino, Distruzione, Desiderio, Disperazione e Deliro. Una volta rientrato nel suo regno, Sogno si renderà conto di trovarsi di fronte ad un mondo del tutto nuovo e surreale.

La serie farà riferimento in particolare ai primi due volumi del fumetto e alla prima metà del terzo volume, l'obiettivo è quello di raccontare la storia per intero coprendo tutte le narrazioni dei fumetti con un'unica speranza: quella che la serie non sia interrotta prima come già accaduto per altre produzioni.

Gli episodi secondo le anticipazioni emerse dovrebbero essere in totale 11, ognuno della durata di 50-60 minuti circa, di cui ancora non si conoscono i titoli. In seguito all'evento Tudum è stato rilasciato già un primo video che riguarda la serie tv e per i più appassionati è già visibile il trailer su YouTube.

Gaiman ha sottolineato che ogni episodio sarà differente dall'altro e che ci saranno tanti colpi di scena. Queste le sue dichiarazioni in merito alla produzione:

"è tutto un tentare di sorprendervi".

La trama rappresenta il mix perfetto tra mitologia, fiction moderna, dramma storico e non per ultima la leggenda.

Quando uscirà la serie tv?Ecco la sua data d'uscita ufficiale

Finalmente dopo una lunga attesa sappiamo la data di uscita della serie da segnare sul calendario per non perderla: il 5 agosto 2022. Sarà visibile sulla piattaforma online Netfilix e per poterla visionare occorre avere una connessione ad Internet ed un abbonamento al canale Netflix.

Sono ormai noti gli attori che andranno a comporre il cast di Sandman, tra i nomi divulgati spiccano quelli di Gwendoline Christie presente nel Trono di Spade, Charles Dance, ma ci sono tanti altri attori che fanno parte del cast:

Tom Sturridge

Gwendoline Christie

Vivienne Acheampong

Boyd Holbrook

Charles Dance

Asim Chaundhry

Sanjeev Bhaskar

Da questo momento in poi non ci resta che attendere per poter vedere tutti gli appassionanti episodi della serie.