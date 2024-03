Se potessi dirti addio: quando va in onda la nuova imperdibile fiction con Gabriel Garko

Una nuova fiction sta arrivando su Canale 5. Se potessi dirti addio, firmata Mediaset e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, segna un grande ritorno sul piccolo schermo: dopo sei lunghi anni di pausa, Gabriel Garko torna a recitare. La fiction, che racconta la storia di Elena e Marcello, sarà in prima serata su Canale 5 per tre venerdì e in streaming su Mediaset Infinity. Il cast è stellare: al fianco di Gabriel Garko, che interpreta Marcello, c'è Anna Safroncik, protagonista di serie di successo come Le tre rose di Eva e CentoVetrine. Ecco quando va in onda Se potessi dirti addio e tutto quello che sappiamo sulla nuova fiction.

Di cosa parla Se potessi dirti addio? La trama della nuova di Canale 5

Se potessi dirti addio, la nuova fiction Mediaset in onda su Canale 5, racconta la storia di Elena Astolfi, una neuropsichiatra da poco rimasta vedova, e di Marcello, un uomo misterioso che ha perso la memoria.

La fiction inizia con il tragico incidente di Lorenzo, il marito di Elena, rimasto ucciso dallo scontro con un pirata della strada, che fugge lasciandolo morente. La vita di Elena e della sue due figlie, Anita e Arianna, cambia per sempre.

Un anno dopo l'incidente, Elena ritorna al suo lavoro di neuropsichiatra. Tuttavia, prova ancora rabbia e vorrebbe scoprire la verità su chi ha ucciso suo marito Lorenzo per consegnarlo alla giustizia.

In ospedale, a Elena viene subito assegnato il caso di un paziente misterioso, "il Paziente 13", un uomo che ha perso la memoria a seguito di un tentato suicidio e non è stato riconosciuto da nessuno. Si tratta di Marcello, che è stato ricoverato il giorno dopo l'incidente di suo marito Lorenzo.

Mentre Marcello comincia a ricordare, tra lui ed Elena nasce un rapporto profondo e i due si rendono conto di avere un passato in comune. Nel frattempo, cercano di scoprire la verità sulla vita di Marcello e sulla scomparsa di Lorenzo.

Il cast di Se potessi dirti addio: il grande ritorno di Gabriel Garko

Il cast di Se potessi dirti addio è stellare. Innanzitutto, la serie è diretta da due volti noti della TV e del cinema: la coppia formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Inoltre, la serie segna il grande ritorno sullo schermo di Gabriel Garko, che si era ritirato per motivi personali e mancava dalle scene da ormai sei anni. Torna anche l'attrice ucraina Anna Safroncik, protagonista di grandi successi del piccolo schermo come Le tre rose di Eva, La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, CentoVetrine e Il Restauratore.

Inoltre, fanno parte del cast Francesco Venditti, attore e figlio del celebre cantautore Antonello Venditti e Simona Izzo, la doppiatrice Myriam Catania, che nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip, e l'attore Marco Cocci, protagonista del film Sulle Nuvole, diretto da Tommaso Paradiso.

Il cast di Se potessi dirti addio è composto da:

• Gabriel Garko è Marcello

• Anna Safroncik è Elena

• Cristiano Pittarello è Lorenzo

• Giulietta Rebeggiani è Anita

• Elena Vitale è Arianna

• Francesco Venditti è il commissario Diego Carli

• Myriam Catania è Aurelia

• Marco Cocci è Carlo

Quando va in onda Se potessi dirti addio? Ecco quando esce la nuova serie di Gabriel Garko

Se potessi dirti addio, la nuova fiction con protagonista Gabriel Garko, va in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 29 marzo 2024. Inoltre, la serie è disponibile anche in streaming on demand su Mediaset Infinity.

La fiction è una delle novità Mediaset e si compone di sei episodi che andranno in onda in tre serate consecutive: il 29 marzo, il 5 aprile e il 12 aprile.