Dove vive Gabriel Garko? L'attore abita in una villa che sembra un resort

Attore molto apprezzato, Gabriel Garko tiene tantissimo alla sua privacy. Ce lo dimostra anche la sua casa, che sembra quasi un fortino inespugnabile. Vediamo dove vive l'attore e com'è la sua villa.

Gabriel Garko: dove vive l'attore? La sua villa è da sogno

Classe 1972, Gabriel Garko è nato il 12 luglio a Torino. Da tempo, però, ha lasciato la sua città di origine per trasferirsi vicino Roma. L'attore vive a Zagarolo, precisamente in località Muracciola, in una grande villa immersa nel verde.

Piuttosto che il caos della Capitale, Gabriel ha preferito una realtà decisamente più piccola, con quasi 18 mila abitanti. Zagarolo si trova in collina, a 310 metri sul livello del mare, nella zona meridionale dei monti Prenestini. Per raggiungere Roma, traffico permettendo, impiega poco, visto che deve percorrere solo 36 chilometri.

La cittadina gli consente di condurre un'esistenza normale, lontana dai riflettori. Questo suo volere, che negli anni è stata anche una necessità, si coglie dalla casa, immersa nel verde e protetta da una grande cancellata. Non solo, sembra che Garko sia molto attento anche alla sicurezza: tutte le finestre presentano le inferriate e sul muro esterno della villa sono posizionate rocce vive 'scaccia ladro'.

Gabriel Garko vive in una specie di resort: ecco com'è la sua casa

Gabriel Garko vive in una casa grande, fin troppo per una persona sola. Sembra quasi un resort. Ha un bar, una palestra, una sala per la musica, una stanza dedicata agli hobby e una sala cinema. Ovviamente, questi sono gli extra. Ci sono anche camere, cucina, salone e bagni.

Il tutto, come già sottolineato, immerso nel verde. La villa ha uno spazio esterno molto ampio, anche perché l'attore ha un grande amore per gli animali. Possiede due cavalli, quattro gatti, un cane lupo, un alano nero e un acquario di 8mila litri con diversi pesci tropicali.

Per quanto riguarda gli interni della casa, Gabriel li mostra raramente. Si coglie soltanto il pavimento in parquet e un arredamento per lo più classico. I colori predominanti sono scuri, come il nero, il grigio e il marrone. Una dimora elegante, con qualche pezzo d'arte e design che immaginiamo abbia scelto personalmente.