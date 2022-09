Con la dipartita dell'amatissima Regina Elisabetta II che si è spenta nella sua residenza di Balmoral in Scozia, l'8 settembre 2022, si conclude l'era che ha portato il suo nome per ben 70 anni di Regno.

Anni che il mondo del cinema e delle serie tv ha immortalato su pellicola, contribuendo in qualche modo (se mai ce ne fosse bisogno) all'immortalità di una figura i cui occhi hanno visto passare davanti a sé altrettanti personaggi molto importanti per la storia dell'umanità. Ecco allora le mille sfaccettature della Regina rappresentate in diversi titoli tra i più famosi da rivedere o recuperare in streaming subito!

Una Elisabetta bambina su Now Tv

La Sovrana d'Inghilterra negli anni del suo Regno ha collezionato e battuto una serie di record grazie alla sua longevità. A causa della morte prematura del padre, Re Giorgio VI, Elisabetta gli succede all'età di soli 26 anni, divenendo così la più giovane Regina d'Inghilterra mai salita al trono, almeno fino a questo momento.

Gli anni del Regno del Re Padre sono raccontati molto bene ne "Il discorso del Re", film del 2010 con un cast stellare a partire da Colin Firth, nei panni del Principe Albert, futuro Re Giorgio VI e Helena Bonham Carter in quelli della Regina Madre. Guy Pearce è invece Edoardo VIII mentre a interpretare una giovanissima "Lilibet" c'è Freya Wilson. Il film è disponibile per gli abbonati su Now Tv.

Su Prime Video la Regina è raccontata a tutti, anche ai più piccoli

La Regina, dalla grande dignità e dalla compostezza impeccabile, ha dovuto affrontare un momento di enorme difficoltà, forse il più difficoltoso durante la sua reggenza, perché riguardava il legame con il suo stesso popolo messo a dura prova dalla morte improvvisa di Lady Diana ex moglie di Carlo, ora Re Carlo III e madre dei principi William e Harry.

Un fatto che ha indubbiamente scosso, e non poco, l'opinione pubblica dell'Inghilterra e del mondo intero. A raccontare proprio questo delicato momento storico è "The Queen", film del 2006 con Hellen Mirren che ha anche vinto un Oscar come miglior attrice protagonista per questa sua interpretazione.

A proposito di momenti storici molto delicati, Elisabetta durante la sua gioventù ha vissuto la dichiarazione di guerra del suo Paese contro la Germania nazista e così come ha assistito all'inizio della Seconda Guerra Mondiale ha assistito anche alla sua fine.

Il film "Una notte con la Regina", uscito nel 2015 e con protagonista Sarah Gadon racconta con un pizzico di romanticismo il momento in cui, venute al corrente della vittoria sui nazisti, l'allora principessa Elisabetta e la sorella Margaret chiesero il permesso di poter festeggiare insieme al popolo.

Alla Regina Elisabetta è stato riservato il ruolo da protagonista anche in un film d'animazione destinato a un pubblico di giovanissimi. Stiamo parlando di "Minions" del 2015 e incentrato sui piccoli esserini gialli di "Cattivissimo me" alle prese con il furto della Corona. Tutti questi titoli sono disponibili su Prime Video, la piattaforma di prodotti multimediali di proprietà di Amazon.

Netflix, la serie tv contestata dalla Corona e tantissimi documentari

Dedichiamo l'ultimo paragrafo a "The Crown", la serie tv del 2020 disponibile su Netflix tanto amata dagli spettatori quanto contestata dalla Famiglia Reale stessa. Qui, in quattro stagioni (ma siamo in attesa della quinta), viene raccontata in modo anche molto romanzato la storia di Elisabetta e della Corona, a partire dalla sua ascesa al trono fino all'arrivo di Diana a Buckingham Palace.

In questa serie il personaggio di Elisabetta II è stato man mano interpretato da diverse attrici. La prima a prestarle il volto per le prime due stagioni è stata Claire Foy, a cui è succeduta poi Olivia Colman, nella terza e nella quarta stagione. In "The Crown 5" invece il ruolo sarà affidato a Imelda Staunton.

Nel cast ritroviamo anche Helena Bonham Carter, che interpreta la principessa Margaret nella terza e nella quarta stagione e Gillian Anderson, scelta per interpretare Margaret Thatcher, succeduta a sua volta a Winston Churchill, interpretato da John Lithgow.

Sempre su Netlfix inoltre si possono trovare tantissimi altri documentari con immagini e filmati reali ideali per approfondire la conoscenza della storia della Corona prima e durante Elisabetta II.