Ormai siamo a luglio e questo vuol dire che il catalogo Sky si è arricchito di nuovi titoli che aspettano solo la nostra visione. Tante le nuove uscite sia per quanto riguarda le Serie TV sia i fllm, ricordando che se Sky è un canale on demand i titoli sono tutti presenti in streaming su NowTV.

Ecco perciò il catalogo con le novità di Luglio 2022 dove spiccano Westworld 4 e Spider-Man: No Way Home.

Il grande arrivo di Westworld 4

La più attesa delle serie TV è Westworld, pluripremiato show dell’HBO, che tornerà con 8 episodi della quarta stagione. Il debutto avverà su Sky Atlantic e ovviamente su NOWTV in streaming dal 4 luglio al 22 agosto 2022, con episodi a programmazione settimanale.

Solo ad una settimana di distanza con la messa in onda USA, iniziata il 26 giugno e con un conclusione prevista per il 14 agosto.

Per chi non lo avesse visto, Westworld firmato dal maestro J.J. Abrams (Lost, Fringe, Alcatraz) porta in scena un parcogiochi tecnologicamente avanzato a tema vecchio West e popolato di automi. Qui i ricchi possono dare sfogo ad ogni tipo di fantasia, fin quando gli automi non diventano senzienti.

Le altre new entry tra le Serie TV

Tra gli altri telefilm in arrivo questo mese: la “Signora Volpe”. Le vicende di un’apparente e normale donna britannica che è in realtà una spia del governo. Arrivata in Italia per partecipare ad un matrimonio di famiglia si trova coinvolta in un omicidio che cercherà di risolvere.

“Nurse” fa parte dei medical drama e segue le vicende di un gruppo di infermieri appena assunti in un ospedale londinese.

Di genere investigativo avremo la seconda stagione di “Pagan Peak”, che ci porta in Germania ad indagare sulla morte di un detective.

Altra new entry è “The Rising”, dove Neve Kelly divenuta fantasma è impegnata a risolvere il suo stesso assassinio.

Torna “Blacklist” con la seconda parte della nona stagione, di genere poliziesco e con protagonista il ricercato dell’FBI James Spader.

La terza stagione della serie tedesca ambientata durante la seconda guerra mondiale “Das Boot” è in programmazione per il 19 del mese. Questa volta Forster si trova a Lisbona alla ricerca di una talpa.

Il giorno successivo uscirà il secondo capitolo di “Sandiiton” firmato BBC ed ispirato al film di Jane Austen rimasto incompiuto.

In ultimo, arriva “X-Factor”, con le sue puntate che ci mostrano le migliori audizioni di tutta la storia del programma.

Lista completa delle nuove Serie di luglio 2022

Venerdì 1: Signora Volpe (Sky Investigation)

Lunedì 4 : Westworld 4 (Sky Atlantic);

Nurses (Sky Serie)

Giovedì 7: Pegan Peak 2 (Sky Investigation)

Venerdì15: The Rising (Sky Atlantic)

Domenica 17: The Blacklist 9, parte 2 (Sky Investigation)

Martedì 19: Das Boot 3 (Sky Atlantic)

Mercoledì 20: Sandition 2 (Sky Serie)

Giovedì 28: X Factor: Il meglio delle audizioni (Sky Uno).

La star di Luglio 2022: "Spider-Man: No Way Home"

Se Westworld è la grande new entry delle serie TV, tra i film il 15 luglio è in arrivo su Sky Cinema Uno il kolossal Spider-Man: No Way Home. Per il titolo, già campione d’incassi, si prevede immediatamente il podio dei film più visti in streaming, subito dopo il rilascio a metà mese.

Diretto nel 2021 da Jon Watts è il seguito di Spider-Man: Far from Home del 2019 ed è stato coprodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios, con la distribuzione affidata alla Sony.

Tra i film, altro titolo degno di nota è “Monfall”, di genere commedia apocalittica dove la Luna ha smesso di gravitare e e sta per schiantarsi sulla terra. Il protagonista è un volto noto del Trono di Spade: John Beasley.

In arrivo anche l’adattamento cinematografico del celebre spettacolo di Broadway “Caro Evans".

Tra gli Italiani entra nel catalogo invece “La scuola cattolica”, film del 2022 intorno alle vicende di un istituito scolastico maschile frequentato dall’alta borghesia romana.



Molti sono poi gli arrivi anche per quanto riguarda i documentari.

Lista dei film in arrivo questo mese

Domenica 3: La notte più lunga dell’anno (Sky Cinema Due)

Lunedì 4: Corro da te (Sky Cinema Uno)

Martedì 6: Black Box – La Scatola Nera (Sky Cinema Uno)

Giovedì 7: Ultima notte a Soho (Sky Cinema Due)

Domenica 10: Clifford: Il grande cane rosso (Sky Cinema Family)

Lunedì 11: Moonfall (Sky Cinema Uno)

Martedì 12: Aline – La voce dell’amore (Sky Cinema Due)

Giovedì 14: Parla più forte (Sky Cinema Due)

Venerdì 15: Spider-Man: No Way Home (Sky Cinema Uno)

Domenica 17: The Match – La grande partita (Sky Cinema Uno)

Lunedì 18: C’era una volta il crimine (Sky Cinema Uno)

Martedì 19: Caro Evan Hansen (Sky Cinema Due)

Giovedì 21: La scuola cattolica (Sky Cinema Due)

Sabato 23: The Rising Hawk – L’ascesa del falco (Sky Cinema Uno)

Lunedì 25: Blacklight (Sky Cinema Uno)

Martedì 26: Volami Via (Sky Cinema Due)

Mercoledì 27: Disastro a Cloudy Mountain (Sky Cinema Uno)

Giovedì 28: Scompartimento n°6 (Sky Cinema Due)