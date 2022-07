Giugno sta per finire ed è una buona idea dare uno sguardo alle New Entry dello streaming. Ecco tutte le serie TV e gli anime in arrivo su Netflix a luglio.

Tante novità nel catalogo Netflix di luglio. Ecco tutte, ma proprio tutte, le serie TV in arrivo per grandi e piccini.

Stiamo per dire addio a giugno e molte sono le novità che il prossimo mese riserva agli amanti dello streaming.

Il catalogo di Netflix si arricchisce di nuove stagioni e nuovi show al debutto, dove i più attesi sono la seconda parte della 4 Stagione di Stranger Things e Resident Evil.

Vediamo l’elenco completo delle serie TV e degli anime in arrivo a luglio su Netflix.

"Stranger Thing 4 - Vol. 2" in arrivo insieme ad altre novità imperdibili

Senza troppi dubbi l’arrivo più atteso è la seconda parte di “Stranger Thing 4”, che andrà in streaming dal 1 luglio 2022.

Lo show è stato già confermato per una 5 stagione che dovrebbe essere la conclusiva, così come è in arrivo uno spin-off, dopo però la conclusione dell’originale.

Altri titoli attesi sono la 3 stagione di “Control Z”: a metà tra Gossip Girl e Pretty Little Liar ha saputo però creare spunti originali, ottenendo un discreto successo sulla piattaforma.

La seconda metà del mese vedremo invece in streaming la 4 stagione di “Virgin River” e la 5 delle nuove avventure di “Jurassic World”, altri show con un discreto seguito di fan.

"Resident Evil" la più attesa al debutto su Netflix

Molte saranno le serie al debutto il mese prossimo di cui la più attesa è senza dubbio “Resident Evil”, con molti che sperano che essa rappresenti il nuovo “The Walking Dead” nel mondo degli Zombie.

Per chi non avesse mai giocato ai videogiochi o visto i film, le vicende si svolgono in un futuro distopico, nel 2036, quando un'epidemia di virus-T è scoppiata trasformando gran parte della popolazione in zombie.

L’ambientazione è Raccoon City, città immaginaria dove già si svolgevano i videogiochi, ma ora seguiremo le vicende di due teenager figlie di un virologo che lavora per la Umbrella Corporation.

Lo show debutta in anteprima su Netflix il 14 luglio.

Altri show alla loro prima apparizione in streaming

Lasciamo l'horror e veniamo al versante commedia perché il 29 luglio arriva “Uncoupled”, con protagonista la star di How I Met Your Mother Neil Patrick Harris. Questa commedia LGBQT+ segue le vicende di Michael che cerca di rifarsi una vita dopo che suo marito l’ha lasciato.

In streaming l’8 luglio “Quella notte infinita” Serie TV di genere crime-thriller di matrice spagnola. La notte di cui si parla è quella di Natale quando un gruppo di uomini armati circonda un carcere psichiatrico per prendere un serial killer. Ma il direttore della prigione si rifiuta di scendere a patti ed inizia l’assedio. Si prospetta una visione al cardiopalma!

Di genere drammatico il 15 debutta lo show spagnolo “Alba”: una ragazza che si sveglia senza memoria della notte precedente, ma con evidenti segni di stupro. In seguito scopre che i responsabili sono gli amici intimi del suo fidanzato.

Adatto ai teenager "Boo, Bitch" l’8/7 che segue le avventure di una liceale fantasma ed è a metà tra giallo e commedia.

Serie TV di animazione per grandi e bambini. Ecco le new entry

"Farzar" che sarà disponibile dal 15 luglio è invece una serie di animazione indirizzata ad un pubblico adulto di genere commedia fantascientifica. Il protagonista sarà il principe Fichael e il suo equipaggio spaziale che combattono gli alieni.

Anche "Bad Exorcist" che uscirà il 20 appartiene alla categoria delle animazioni per un pubblico adulto che seguono le vicende di Bogdan Boner, esorcista autodidatta e amante dell'alcol.

Lasciamo i grandi e veniamo ai piccini che il 14 del mese potranno godersi il debutto di "Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone".

Due nuovi anime giapponesi in arrivo in streaming

Veniamo alle anime che saranno inserite il prossimo mese nel catalogo Netflix e cioè la seconda stagione di "Inazuma Eleven" il 1/7. Mentre vedremo l’ingresso nel catalogo di due novità "Vinland Saga" e "Uncle from Another World", rispettivamente il 7 e il 20.

Vinland Saga, dall’omonimo manga, è ambientato nell’XI secolo nel nord Europa e ruota attorno alle imprese dei vichinghi.

In Uncle from Another World lo zio di Takumi, che era caduto 17 anni prima in coma, si risveglia e inizia a passare del tempo con il nipote. Takumi scopre che lo zio adora i videogiochi e che durante il coma è stato trasportato in un altro mondo di cui era il guardiano.

Inazuma Eleven già presente nel catalogo è, con la stagione 2 in arrivo, a metà tra calcio e fantascienza.

La lista completa delle Serie TV in arrivo su Netflix a luglio

