Android 14 arriva sui Motorola, quali modelli lo ricevono? Ecco la lista completa

È dalla fine del 2023 che Android 14 ha fatto la sua comparsa nel panorama smartphone. Ma è solo dall'inizio dell'anno nuovo che comincia a diffondersi largamente su tutti i brand di smartphone, anche quelli che non sono di Google.

Per il nuovissimo sistema operativo adesso è il turno dei Motorola, ma come sempre, non è per tutti: ecco quali modelli Motorola avranno Android 14. Tutti gli altri resteranno con i sistemi precedentemente installati.

La lista ufficiale Motorola: come e quando aggiornare ad Android 14

L'elenco che vi presentiamo non è frutto di speculazioni, bensì una notizia accertata: è Motorola ad aver presentato la lista ufficiale degli smartphone del brand che riceveranno l'aggiornamento ad Android 14. Al più, in futuro, potremmo avere qualche aggiunta a sorpresa.

Da notare che non c'è ancora una data di rilascio precisa per nessuno dei modelli elencati da Motorola. Allo stesso modo, non è stato specificato quanto tempo ci vorrà per completarli tutti. A occhio e croce, però, dovrebbe bastare qualche mese e speriamo in un completamento entro la primavera.

Per il resto, le informazioni sono le solite. Non dovrete fare niente per prepararvi: sarà lo smartphone stesso ad avvisarvi della disponibilità di un aggiornamento, solo nel momento in cui arriverà. A quel punto, se avete lo spazio che serve nel cellulare, vi consigliamo di aggiornare subito.

L'update ad Android 14 aggiungerà nuove funzioni al telefono. Molte sono quelle decise da Google e Android, mentre altre aumenteranno la personalizzazione dell'interfaccia e dei colori.

Motorola che ricevono Android 14: tutti i modelli Edge

Per iniziare, la lista dei Motorola che avranno Android 14 include i modelli più diffusi, quelli della linea medio-gamma Motorola Edge. Da notare che non tutti sono disponibili in Europa e in Italia. In dettaglio si tratta di:

• Motorola Edge+ (versione 2023)

• Motorola Edge (versione 2023)

• Motorola Edge 40 Pro

• Motorola Edge 40 Neo

• Motorola Edge 40

• Motorola Edge 30 Ultra

• Motorola Edge 30 Pro (in altri paesi si chiama Motorola Edge+ versione 2022)

• Motorola Edge 30 Neo

• Motorola Edge 30 Fusion

• Motorola Edge 30

• Motorola Edge (versione 2022)

• Motorola Edge+ 5G UW 2022

Si può notare anche come sia seguita la solita politica in tema di aggiornamenti: ogni smartphone medio gamma riceve di norma 2 nuovi sistemi operativi. Poiché ne esce uno all'anno, lo ricevono per circa 2 anni. I telefoni più vecchi che hanno Android 14 possono quindi risalire al massimo al 2022.

Motorola che ricevono Android 14: Serie G e pieghevoli Razr

La seconda parte della lista include la Serie G di Motorola, più economica ma ricca di smartphone validissimi e best-buy per rapporto tra qualità e prezzo. Ecco quali si aggiorneranno:

• Moto G (versione 2023)

• Moto G Stylus 5G (versione 2023)

• Moto G Stylus (versione 2023)

• Moto G Power 5G

• Moto G84

• Moto G54

• Moto G73

• Moto G53

• Moto G23

• Moto G14

In questo caso, trattandosi di modelli budget, il più vecchio è il G53 che era uscito alla fine del 2022. Ma ora spostiamoci su tutt'altri prezzi, perché anche i prestigiosissimi smartphone pieghevoli col nome Motorola Razr riceveranno Android 14, sebbene solo i più recenti. Si tratta di:

• Motorola Razr 40 Ultra (noto in altri paesi coi nomi di Razr+, Razr 2023, Razr 4 e Razr Gen 4)

• Motorola Razr 40 liscio (noto anche come Razr Gen 3 o 3rd Gen)

• Motorola Razr 2022 (noto anche come Razr 3 o Razr Gen 3)

Vengono prevedibilmente tagliati fuori i due pieghevoli Razr più vecchiotti, cioè l'originale del 2019 e il Razr 2 o Razr 5G del 2020. Concludiamo aggiungendo alla lista anche il Motorola ThinkPhone: si tratta di un telefono di fascia molto alta (costa circa 1000 euro), orientato al mondo business e alla sicurezza informatica, integrato alla perfezione coi PC Lenovo.