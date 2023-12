Motorola Edge 40 Neo, un medio gamma completo e potente: ecco i pro e i contro

Oggi la scelta di uno smartphone è vasta, ma la cosa migliore resta individuare il modello migliore della fascia di prezzo che si è disposti a spendere. E in quella media - la più popolare di tutte, tra 300 e 500 euro - c'è un nuovo grande telefono.

Si tratta di Motorola Edge 40 Neo, modello completo, potente e soddisfacente in quasi tutte le sue parti, caratterizzato da un prezzo corretto: esaminiamo ogni caratteristica in questa recensione completa.

Completezza e sostanza: le caratteristiche di Edge 40 Neo

Con questo modello, Motorola ha badato soprattutto alla sostanza. Per i cultori delle "cose importanti", infatti, si parte con un'abbondante 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibili, ma non dovrebbe esserci bisogno).

Il processore MediaTek Dimensity 7030 non è un mostro di potenza, ma è molto fluido e soprattutto è ideale per un minor consumo della batteria. A proposito, quest'ultima è una massiccia 5000 mAh con ricarica rapidissima da 68w. Serve poco più di mezz'ora per tornare in piena forma per tutta la giornata. Difficile chiedere di più.

Il display è di alto livello. Si tratta di un p-OLED FHD+ da 1080x2400 pixel, può vantare una luminosità massima molto alta fino a 1300 nits e un refresh rate davvero raro da trovare: ben 144 hz (molti modelli arrivano a 120). Possiede anche un eccelso contrasto di colori e la visualizzazione HDR 10+. Dà insomma soddisfazione a ogni visione, senza difetti.

Lo schermo è da 6,55 pollici, dimensione abbondante ma non fastidiosamente a padella. Insomma, è un ottimo compromesso. Stupisce l'equilibrio col peso del telefono, di soli 170 grammi totali. Il software Motorola, come sempre, è affidabile, versatile e molto creativo con le sue funzioni aggiuntive.

A completare il set abbiamo la perfetta certificazione IP68 contro acqua e polvere, che lo fa entrare tra i migliori smartphone impermeabili. Poi ci sono l'audio stereo, il 5G e l'ultimo Android 13 come sistema operativo.

Gli unici difetti di questo set sono la mancanza del jack cuffie, pratica purtroppo diffusa, e l'assenza di uno slot micro SD per l'espansione di memoria. C'è però un secondo slot per la Dual SIM.

Motorola Edge 40 Neo, eccellente set di fotocamere

Molti utenti guardano prima di tutto alle capacità fotografiche di un telefono. E Motorola Edge 40 Neo non delude nemmeno sotto questo aspetto con un ottimo set di lenti.

La camera posteriore principale è da 50 Megapixel e produce ottime immagini, caratterizzate da un buon contrasto dinamico e da grande naturalezza: Motorola ha preferito evitare la saturazione dal sapore finto che oggi usano molti telefoni. Risultati fantastici anche per le foto al buio con la Auto Night Vision. Lavorano ancora meglio i video a tutte le risoluzioni, fino a FHD 240 FPS e 4K 30 FPS.

C'è poi una seconda camera posteriore, una ultra grandangolare da 120 gradi e ben 13 Megapixel, che mantiene il colore naturale e la buonissima esposizione notturna di questo Motorola. Immagini nitide e soddisfacenti anche ad ampio raggio.

Infine, la camera frontale da 32 Megapixel con HDR completa il lavoro esemplare fatto sulle foto: selfie nitidi, dettagliati, ben sfumati nell'effetto ritratto. Difficile rimanere insoddisfatti di uno scatto quotidiano da questo telefono.

Un occhio al design e a quanto costa Motorola Edge 40 Neo

Motorola aveva già imposto una degna leadership sulla fascia bassa con Moto G14 super economico, e qui si è ripetuta. Il pacchetto hardware e software di Edge 40 Neo ha soddisfatto davvero quasi in tutto.

La casa ha deciso di impegnarsi anche sul design: le linee, pulite ma comuni, vengono valorizzate da una splendida scelta cromatica. La back cover è infatti disponibile in 4 tinte di brillantissimi colori PANTONE: Soothing Sea (celeste), Caneel Bay (azzurro), Black Beauty (nero) e addirittura il colore PANTONE dell'anno 2024 Peach Fuzz, un delicato arancio-rosa pesca. Tutti i modelli hanno il bollino PANTONE sul retro, per i cultori del colore.

Veniamo infine al punto che farebbe crollare molti modelli, il prezzo. Qui la casa ha fatto un ottimo lavoro, perché Motorola Edge 40 Neo costa solo 350 euro (era partito dai 400 di listino), cifra oggi estremamente valida, con cui pochissimi modelli possono competere.

In conclusione, Motorola Edge 40 Neo ha fatto centro nella fascia dei medio gamma, proponendo un prezzo super competitivo per un pacchetto valido nell'uso quotidiano intensivo e anche qualcosa in più. Per molti diventa un cosiddetto "best buy" per un budget che non deve superare i 400 euro. Consigliato su tutta la linea.

Come sono i telefoni Motorola?

Motorola è una garanzia nel mondo della telefonia. I suoi smartphone offrono numerose funzionalità.

Degno di lode è l'alto livello di personalizzazione. Gli smartphone Motorola, infatti, possono essere personalizzarli in base alle proprie esigenze. Ma non è tutto. La buona durata della batteria è un fattore che spinge molti clienti a optare proprio per un Motorola. Ampia anche la gamma di applicazioni.