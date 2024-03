Le note vocali su WhatsApp non si sentono? Ecco cosa fare: prova questi 6 tentativi

Perché non riesco a sentire le note vocali su WhatsApp? È una domanda comune quando c’è qualcosa che non va con l’app. Ma potrebbe dipendere anche da altri fattori.

Tutti noi utilizziamo le note vocali su WhatsApp. L’app di messaggistica di offre, infatti, la possibilità di inviare audio, senza dover digitare lunghi messaggi.

Perciò quando le note vocali WhatsApp non si sentono – sia che siano state inviate o ricevute – ci troviamo di fronte a un problema seccante. Talvolta, non riuscire ad ascoltare le note vocali dipende da problemi interni all’app, per esempio bug oppure piccole distrazioni che ci impediscono di sentire gli audio.

Altre volte, però, il problema potrebbe non coinvolgere solo WhatsApp, ma anche altre funzioni dello smartphone.

Se non riesci a sentire le note vocali, puoi provare alcuni rimedi per individuare e risolvere il problema. Ecco, allora, alcuni tentativi che puoi fare per ripristinare la situazione.

Perché non si sente l’audio dei vocali su WhatsApp

WhatsApp è tra le app di messaggistica più utilizzate dagli utenti. Ma anche questa app che ormai costituisce parte integrante della nostra vita, talvolta, può dare dei problemi.

Le note vocali di WhatsApp che non si sentono sono uno di questi. E la cosa è abbastanza irritante, specialmente perché ci fa immaginare che possano essere problemi hardware e che, di conseguenza, sia l’intero comparto audio dello smartphone ad avere problemi.

La maggior parte delle volte, però, il problema degli audio vocali su WhatsApp dipende da piccole distrazioni oppure a momentanei malfunzionamenti dell’applicazione.

Le note vocali su WhatsApp non si sentono: prova questi rimedi

È lo stesso centro di assistenza di WhatsApp a offrire soluzioni quando le note vocali, inviate o ricevute, non si sentono.

Oltre alle soluzioni proposte dall’app, ce ne sono anche altre. Vediamole una per una.

1. Verificare il volume del telefono

È vero, sembra banale, ma talvolta il problema degli audio che non si sentono su WhatsApp derivano da una piccola distrazione. Forse, inavvertitamente, hai abbassato o disattivato il volume del telefono oppure, se stai provando a sentire l’audio con le cuffie, potresti aver premuto il tasto che serve a silenziarle.

Prova, quindi, ad alzare il volume dello smartphone o assicurarti che le cuffie non siano disattivate.

2. Controlla eventuali dispositivi bluetooth collegati

Anche in questo caso, una semplice distrazione può starti facendo perdere la testa! Se hai attivato dei dispositivi bluetooth e, magari, te ne sei allontanato, l’audio funziona benissimo, ma ovviamente non proviene dallo smartphone.

In questo caso, basta disattivare il bluetooth e tutto tornerà alla normalità.

3. Controlla il sensore di prossimità

Le cover per gli smartphone proteggono il nostro dispositivo da botte o cadute. Tuttavia, queste possono anche interferire con il sensore di prossimità, utilizzato da WhatsApp per riprodurre gli audio tramite l’altoparlante quando tieni il telefono accanto all’orecchio.

Anche toccare inavvertitamente con le dita il sensore di prossimità, lo schermo potrebbe spegnersi e potresti non riuscire a sentire le note vocali.

4. Controlla le autorizzazioni concesse a WhatsApp

Sei sicuro di aver concesso a WhatsApp le autorizzazioni necessarie per accedere all’audio del microfono? Fai questa verifica: vai nelle impostazioni e segui il percorso App e notifiche > WhatsApp > verificare le Autorizzazioni.

Se hai un iPhone, invece, vai nelle impostazioni e cerca l’app, verificando quali sono le autorizzazioni concesse e che WhatsApp possa accedere all’audio del telefono.

5. Verifica la connessione

Anche i problemi di connessione possono essere alla base del problema. Verifica sempre di avere attivo il Wi-fi o la rete dati. Inoltre, controlla di non aver attivato la modalità aereo.

6. Prova a liberare la cache

Con Android puoi fare un’ulteriore prova che aiuta nei casi in cui il problema delle note vocali che non si sentono derivi da un bug di WhatsApp.

Prova a liberare la cache, tenendo premuta l’icona dell’app, accedere alle informazioni dell’app e tappare su Spazio di archiviazione, vai su pulisci i dati e pulisci la cache.

In alternativa, se si tratta di un bug, puoi provare da qualsiasi smartphone ad aggiornare l’app alla sua versione più recente.

Cosa fare se tutti i tentativi non funzionano e le note vocali su WhatsApp non si sentono

Hai provato ognuna delle opzioni che ti abbiamo fornito, ma le note vocali su WhatsApp non si sentono ugualmente. Ebbene, in questi casi, con molte probabilità, il malfunzionamento non deriva dall’applicazione, bensì da un problema che ha a che fare con il tuo smartphone.

È possibile, infatti, che ci sia un problema hardware che ha messo fuori uso l’intero comparto audio. In questo caso, c’è poco altro da fare se non contattare il produttore. Se lo smartphone è ancora in garanzia, dovresti poter far riparare il dispositivo o sostituirlo senza costi aggiuntivi.

