Non tutti sanno che anche le applicazioni che si utilizzano da smartphone, come Instagram, possono dare qualche problema se non si svuota la cache. Vediamo i passaggi per eseguire questa operazione semplicemente.

Instagram è una della applicazioni per smartphone più conosciute, soprattutto perché grazie ad essa è possibile condividere, con i propri amici o gli utenti del web, fotografie e immagini di diverso genere. Questa applicazione rientra nel gruppo delle piattaforme social di Zuckerberg, proprietario di Facebook, che l'ha acquisita a partire dal 2012.

La nota app si può utilizzare sia con un dispositivo Android che iOS, ovvero con un iPhone. Eliminare cache iPhone può essere una scelta ottimale per liberare spazio, e limitare qualche problema tecnico in cui si può incorrere cumulando foto e immagini sul cellulare.

Anche la cache Instagram può provocare non pochi problemi a chi utilizza uno smartphone, perché i dati presenti sul dispositivo a seguito dell'utilizzo frequente dell'app possono rallentarne le prestazioni, e talvolta causare qualche rallentamento anche con l'app. Vediamo qui tre semplici passaggi per svuotarla da Android o iOS.

Cos'è la cache Instagram

Il primo passaggio per velocizzare lo smartphone è accorgersi che una delle cause dei rallentamenti è proprio la cache del social. Si tratta di uno spazio interno al dispositivo, che utilizzi per caricare immagini e foto nell'app, che tiene in memoria diversi tipi di dati, che possono riguardare informazioni che per lo smartphone non sempre sono utili. Eliminare cache iPhone, o Android, è utile per migliorare le prestazioni del cellulare.

Tutti i browser cumulano una certa quantità di dati sotto forma di cache, sia da computer che da smartphone. Sui cellulari però questo spazio in cui vengono cumulati i dati può dare non pochi problemi, soprattutto se si utilizzano quotidianamente i social network. Eliminare cache iPhone è una delle soluzioni per velocizzare questo dispositivo, qualunque sia il modello in possesso.

La cache Instagram può contribuire ad un rallentamento dell'intero sistema proprio a causa dell'ingente mole di dati trattenuti in relazione alle immagini caricate o visualizzate su questo social network. Il social Instagram è uno dei più utilizzati da parte di influencer di moda o di altri settori, per cui per gli appassionati è un canale di informazione inesauribile, tuttavia i dati possono facilmente inceppare lo smartphone.

Dove si trova la cache Instagram

Quando si parla di cache, una volta compreso che questo spazio di dati può essere un problema per lo smartphone, è buona prassi svuotarlo periodicamente. Ma come fare, e soprattutto, dove si trova la cache Instagram sullo smartphone? Ecco il secondo passaggio da seguire.

Anche se le cose cambiano leggermente in base al tipo di cellulare che possiedi, tuttavia per i dispositivi Android o iOS la procedura per individuare la cache è piuttosto semplice. Tieni presente che ogni smartphone ha una sezione dedicata alla gestione delle applicazioni, in cui puoi facilmente visionare l'intero elenco delle app installate, con le caratteristiche principali, il loro utilizzo e anche la quantità di spazio occupato.

La cache Instagram è una di quelle che occupano più spazio nella memoria, proprio perché i dati contenuti sono piuttosto pesanti. Il secondo passaggio che presentiamo qui è proprio quello di individuare la sezione dedicata alla gestione delle applicazioni, sia se utilizzi Android che iOS. A questo punto ti basterà aprire la parte di archiviazione dedicata all'app, per poter svuotare i dati in eccesso e eliminare cache iPhone o Android.

Tieni presente che questa operazione la dovrai svolgere più di una volta, perché se utilizzi di frequente l'app, è facile cumulare dati costantemente, rallentando lo smartphone. Lo stesso dovrai fare anche con app come Facebook o Whatsapp, sempre accedendo dalle impostazioni e dalla gestione delle applicazioni per cancellare cache iPhone o Android.

Come pulire la cache Instagram su Android e iOS

Il terzo passaggio è quello di eliminare la cache definitivamente: vediamo come fare con uno smartphone con sistema Android. Per procedere, una volta aperta la sezione dedicata alla gestione delle applicazioni, bisogna selezionare l'app corretta, e da Android procedere nel seguente modo:

Dall'elenco delle applicazioni, presentate nella gestione delle app, selezionare "Instagram"

Una volta aperta questa sezione, cliccare su "svuota cache"

A questo punto dopo qualche istante è possibile uscire dalla gestione applicazioni e riaprire il social

Una volta eliminata, ti accorgerai probabilmente di una velocità maggiore del tuo smartphone, o dell'app stessa nelle sue funzionalità. Per quanto riguarda iOS, ovvero per i possessori di iPhone, la procedura è molto simile.

Tieni in considerazione che ad oggi è possibile usare diversi applicativi su iPhone: alcune app si utilizzano per pagare con lo smartphone, altre per prenotare viaggi, e così via. Eliminare cache iPhone periodicamente è consigliato se si possiede un dispositivo di questo tipo. Ecco come fare:

Aprire le impostazioni e cliccare su "Generali" e poi "Spazio libero iPhone"

Selezionare "Instagram" dall'elenco di app presentate

Procedere con l'eliminazione

In alcuni casi, soprattutto se noti un utilizzo di dati elevati con la cache, oltre 150MB, puoi anche decidere di eliminare l'app del tutto dallo smartphone, per poi scaricarla nuovamente. Tieni presente che tutte le informazioni del tuo account non verranno perse, perché potrai semplicemente accedervi nuovamente, ma lo smartphone sarà liberato dai dati in eccesso.

Cancellare cache iPhone o Android potrebbe quindi non essere l'unica soluzione: in casi specifici, in cui lo smartphone risulta troppo pieno di dati, una valida soluzione è quella di eliminare le app e reinstallarle dal principio.