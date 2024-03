Queste 9 app sono pericolosissime per il tuo iPhone: quali sono e come riconoscerle

Recentemente, un team di ricercatori di Human Security - azienda leader nel campo della cybersecurity - ha svelato come diverse app per iPhone, apparentemente innocue, celassero meccanismi di frode pubblicitaria altamente sofisticati.

Pur presentandosi come software legittimi, queste app erano in realtà progettate per generare clic invisibili su annunci pubblicitari, truffando gli inserzionisti e gravando sulle prestazioni dello smartphone in termini di consumo di batteria e traffico dati.

Forse, potresti scoprire di aver volontariamente o involontariamente installato una di queste app: ecco quali sono e come individuare le app dannose per il tuo dispositivo e pericolose per l'iPhone.

Sommario:

1. App pericolose su iOS: quali cancellare su iPhone? 2. Come eliminare un'app da iOS? 3. Come riconoscere le app dannose 4. Come riconoscere le app dannose?

App pericolose su iOS: quali cancellare su iPhone?

Le applicazioni pericolose su iOS recentemente identificate dai ricercatori del team di Human Security includono una serie di giochi che, benché appaiano innocui e divertenti, nascondono in realtà un lato oscuro.

App simili generano infatti clic fantasma su annunci pubblicitari senza che l'utente ne sia consapevole, ingannando gli inserzionisti e consumando risorse, batteria e traffico dati degli smartphone. Ecco quali sono:

1. Fire-Wall 2. Loot the Castle 3. Ninja Critical Hit 4. Racing Legend 3D 5. Rope Runner 6. Run Bridge 7. Shinning Gun 8. Tony Runs 9. Wood Sculptor

Sebbene non siano stati rilevati rischi diretti per la sicurezza dei dispositivi, l'impatto sulle prestazioni e sulla durata della batteria può arrivare a rendere un iPhone inutilizzabile.

Come eliminare un'app da iOS?

iOS mette a disposizione due metodi per eliminare definitivamente un'app e tutti i suoi dati. Ecco i 2 che devi conoscere.

1. Da schermata Home

Trova l'icona dell'app che desideri eliminare sullo schermo Home o in una cartella. Tieni premuto sull'icona fino a quando non inizia a "ballare" e appare un simbolo "-" o un menu di opzioni.

Tocca il simbolo "-" oppure, se appare un menu, seleziona "Rimuovi app" o "Elimina app" dall'elenco delle opzioni. Conferma la tua scelta per eliminare l'app dal tuo dispositivo.

2. Impostazioni

Puoi anche eliminare app attraverso le Impostazioni del dispositivo. Vai in "Impostazioni" > "Generali" > "Archiviazione iPhone" (o "Archiviazione iPad").

Qui verrà visualizzato un elenco di tutte le app installate sul dispositivo, ordinate in base alla quantità di spazio di archiviazione occupato. Tocca l'app che desideri eliminare e poi seleziona "Elimina app" nella pagina successiva. Conferma la tua scelta per rimuovere l'app.

Come faccio a vedere se il mio iPhone ha un virus?

Gli iPhone sono progettati per essere estremamente sicuri e il sistema operativo iOS impedisce in gran parte l'esecuzione di codice malevolo. Tuttavia, comportamenti inusuali possono a volte suggerire problemi di sicurezza.

Se il tuo iPhone mostra segni come:

• app che si chiudono inaspettatamente

• batteria che si esaurisce rapidamente

• aumento del consumo di dati

• comparsa di app sconosciute

• rallentamenti generali

potrebbe esserci motivo di preoccupazione. Anche popup pubblicitari frequenti o messaggi di avviso inspiegabili possono essere segnali di allarme.

Per verificare la sicurezza del tuo iPhone, aggiorna sempre all'ultima versione di iOS disponibile, poiché gli aggiornamenti includono correzioni di sicurezza importanti. Le novità di marzo per iPhone dovrebbero già invogliarti a farlo!

Controlla anche le tue app installate, eliminando quelle sospette o che non usi. Evita di fare jailbreak al tuo iPhone, perché rimuove le protezioni di sicurezza di iOS.

Come riconoscere le app dannose?

Riconoscere le app dannose richiede attenzione e consapevolezza di alcuni segnali. Le app dannose possono presentarsi come legittime, offrendo funzionalità desiderabili, ma in realtà mirano a compromettere la sicurezza o rubare dati.

Un primo segnale può essere la fonte dell'app: scaricare app solo dagli store ufficiali, come l'App Store per iOS o Google Play per Android, riduce il rischio di incappare in software malevoli.

Anche le recensioni degli utenti possono fornire indizi preziosi: numerose recensioni negative o segnalazioni di comportamenti sospetti dovrebbero sollevare dubbi.

Le autorizzazioni richieste dall'app al momento dell'installazione possono rivelare le vere intenzioni dello sviluppatore: se un'applicazione chiede accessi non necessari per il suo funzionamento, come l'accesso ai messaggi o alla lista contatti quando non è richiesto dalla sua funzionalità, potrebbe essere un segno di allarme.

Ulteriori indizi possono emergere dal comportamento dell'app dopo l'installazione, come:

• la comparsa di pubblicità invasive spontanee

• l'uso eccessivo di dati o di batteria

• cambiamenti inaspettati nelle impostazioni del dispositivo

Infine, la trasparenza dello sviluppatore, la presenza di una politica sulla privacy chiara e l'aggiornamento regolare dell'app sono fattori che indicano affidabilità del software installato sul nostro dispositivo

Per quanto riguarda gli iPhone, tuttavia, mantenere il dispositivo aggiornato è la via migliore per mantenere una protezione di ferro sul nostro adorabile gioiellino!

