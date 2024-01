Come il Digital Markets Act impatta su iOS: ecco 9 novità per iPhone da marzo 2024

Apple non potrà più fare la snob: da marzo, il DMA - regolamento Ue per la democratizzazione del digitale - imporrà all'aggiornamento iOS 17.4 novità entusiasmanti, per garantire maggiore controllo utente sul dispositivo iPhone.

Il Mercato Digitale Unico dell'Ue imporrà alle aziende tecnologiche di “democratizzare” i propri dispositivi e lasciare al consumatore più margine di scelta in ambito di servizi da utilizzare.

Anche Apple non è immune: l’aggiornamento iOS 17.4 conterrà infatti diverse novità proprio in quest’ottica. Nell'articolo, vedremo quali sono le novità previste per iPhone a marzo e perché Apple è stata costretta a implementarle.

Novità per iPhone dal 6 marzo 2024

La parola d’ordine è: apertura! Il sistema operativo iOS – da sempre estremamente chiuso in sé stesso e, diciamocelo, un po’ snob – dovrà permettere ai propri utenti un maggiore controllo sui propri dispositivi, a partire dalle app di pagamento fino alla scelta del browser predefinito.

Ma quindi, cosa cambia per Apple? Immergiamoci nelle novità per iPhone, che verranno introdotte a partire dal 6 marzo 2024.

1. Marketplace alternativi e tariffe ridotte

Una delle novità più rilevanti è la possibilità per gli sviluppatori di offrire le proprie app tramite store alternativi. Apple, in risposta, ha introdotto una nuova struttura tariffaria per adattarsi a questa apertura.

I marketplace di app indipendenti possono ora emergere, purché rispettino standard rigorosi imposti da Apple in termini di sicurezza, esperienza utente e supporto clienti.

2. Libertà nelle opzioni di pagamento

Altro cambiamento significativo riguarda le opzioni di pagamento. Apple non richiederà più che gli acquisti in-app avvengano esclusivamente attraverso il suo sistema. Gli sviluppatori ora hanno la libertà di integrare sistemi di pagamento alternativi, sia all'interno delle loro app sia tramite i propri siti web.

3. Autenticazione e sicurezza per le app alternative

Le app distribuite attraverso store alternativi dovranno comunque sottostare a un processo di autenticazione e sicurezza simile a quello già in uso per le app Mac. Ciò assicura che gli standard di qualità e sicurezza rimangano elevati, anche al di fuori dell'ecosistema standard dell'App Store.

Apple ha però delineato anche alcune limitazioni per le app distribuite tramite store alternativi. Funzionalità come Screen Time e i rimborsi per acquisti in-app non saranno disponibili, marcando una differenza significativa rispetto alle app dell'App Store ufficiale.

5. Accesso NFC per sviluppatori e servizi di pagamento

La nuova politica prevede l'apertura dell'accesso NFC a terze parti. Ciò permette ai fornitori di servizi di pagamento e alle banche di implementare soluzioni tap-to-pay direttamente nelle loro app, senza la necessità di passare per Apple Pay.

6. Scelta del browser e del motore di ricerca

Un'altra innovazione importante riguarda la possibilità per gli utenti iOS di scegliere un browser predefinito diverso da Safari. Questo apre le porte a una maggiore concorrenza tra browser come Firefox, Opera, Chrome, Brave e Microsoft Edge.

7. Maggiori opportunità di interoperabilità per gli sviluppatori

Gli sviluppatori potranno richiedere un'interoperabilità più ampia con le funzionalità hardware e software degli iPhone, il che potrebbe portare a un'innovazione senza precedenti nelle app iOS. Queste richieste verranno valutate individualmente da Apple.

8. Aggiornamenti sugli analytics per sviluppatori

Apple fornirà anche informazioni analitiche più dettagliate agli sviluppatori, attraverso l'API App Store Connect. Questo include più di 50 nuovi report, che aiuteranno gli sviluppatori a valutare e ottimizzare le prestazioni delle loro app.

9. Streaming di giochi sull'App Store

Ultima non ultima, una novità grandiosa per i gamers: Apple ha annunciato che permetterà lo streaming di app di giochi, come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW, sull'App Store a livello globale. Si tratta di un cambiamento epocale rispetto alla precedente politica che limitava questi servizi alla sola accessibilità web.