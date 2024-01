Apple annuncia tutte le modifiche per Safari, iOS e App Store. Ecco cosa cambia ora

In arrivo importanti per Apple: ecco cosa cambia per Safari, iOS e App Store. Tutto quello che c’è da sapere dopo il Digital Markets Act.

Dopo le varie indiscrezioni susseguitesi nel corso delle settimane, arrivano finalmente le novità ufficiali in merito a cosa cambierà per Apple.

Apple, infatti, ha recentemente annunciato una serie di importanti aggiornamenti che stanno per cambiare radicalmente il panorama dei suoi dispositivi e del suo ecosistema digitale.

Si tratta dell’adeguamento da parte della società di Cupertino alle nuove misure e disposizioni che sono state approvate con il Digital Markets Act, elaborato e approvato in Commissione Ue.

Vediamo, quindi, cosa cambia in seguito al Digital Markets Act dell’Unione Europea e come Apple si adeguerà alle nuove misure.

L’annuncio ufficiale di Apple: ecco le novità

Prima di andare a vedere nel dettaglio cosa cambierà per il sistema operativo iOS e per l’App Store, a seguito dell’adeguamento al Digital Markets Act, da parte della società di Cupertino, riportiamo alcune parti del comunicato ufficiale rilasciato da Apple sulla decisione.

L’annuncio, pubblicato sul sito ufficiale Apple chiarisce l’arrivo di modifiche al sistema operativo iOS, Safari e App Store nell’Unione Europea, sostenendo che:

Per gli sviluppatori, le modifiche includono nuove opzioni per la distribuzione delle app e l'elaborazione dei pagamenti. Per gli utenti, le modifiche includono nuovi controlli e divulgazioni e protezioni estese per ridurre i rischi per la privacy e la sicurezza che il DMA crea.

A questo proposito, a marzo si assisterà all’introduzione delle nuove modifiche che saranno apportate al sistema operativo iOS per conformarsi al Digital Markets Act.

Come cambia il sistema iOS di Apple

Uno dei cambiamenti più significativi che saranno messi in atto a partire da marzo di quest’anno, riguarda l’aggiornamento del sistema operativo iOS.

Apple ha introdotto una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, volti proprio al rispetto della disposizioni europee.

A questo proposito, le prossime modifiche al sistema iOS includeranno delle nuove opzioni per la distruzione di app iOS da mercati di app alternative, includendo nuove API e strumenti con cui gli sviluppatori potranno offrire le loro app iOS per il download anche da marketplace di App alternative.

Inoltre, tra le novità anche un modulo di richiesta di interoperabilità, attraverso il quale gli sviluppatori potranno inviare ulteriori richieste di interoperabilità con funzionalità hardware e software di iOS e iPhone.

In merito alle novità sul sistema iOS, dal comunicato stampa di Apple viene chiarito che le nuove opzioni per le app UE degli sviluppatori andranno a creare dei nuovi rischi per gli utenti e i loro dispositivi.

Per tale motivo, al fine di minimizzare queste problematiche, con la prossima versione iOS 17.4, a partire da marzo 2024, saranno introdotte alcune garanzie ulteriori, quali la notarizzazione per le app iOS, autorizzazione per gli sviluppatori del marketplace, ed ulteriori protezioni malware.

Novità Apple: cosa cambia per Safari e App Store

Tra gli altri aspetti che saranno interessati da importanti cambiamenti a seguito dell’introduzione del Digital Markets Act da parte della Commissione Europea, ci sono anche Safari e App Store.

Per quanto riguarda il primo, nel rispetto dei requisiti previsti dal DMA, Apple andrà ad introdurre una nuova schermata di scelta rispetto al browser predefinito per la navigazione.

Passiamo ora alle modifiche all’App Store, che coinvolgono tutti i sistemi operativi Apple, dunque iOS, iPadOS, ma anche macOS, tvOS e watchOS.

I cambiamenti in questione relativi all’App Store coinvolgeranno gli sviluppatori, per quanto riguarda le nuove opzioni per l’utilizzo di fornitori di servizi di pagamento e per l’elaborazione dei pagamenti tramite link-out.

Ma al tempo stesso, le modifiche riguarderanno anche gli utenti dell’UE, con modifiche legate alle etichette delle pagine dei prodotti App Store, ma anche nuove misure di protezione degli utenti, come la revisione delle app e la portabilità dei dati sul sito Dati e privacy di Apple.

