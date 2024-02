I cellulari che restano senza WhatsApp dal 29 febbraio 2024: ecco l'elenco completo

Un nuovo aggiornamento di WhatsApp sta per tagliare fuori una lunga serie di smartphone: a partire dal 29 febbraio 2024, questi cellulari diventano ufficialmente troppo vecchi per poter usare l'app.

Le applicazioni per smartphone sono in continuo aggiornamento. Questo è un vantaggio per l'uso sui nuovi cellulari, ma ha il difetto di escludere i modelli più vecchi, anche quando i dispositivi sono ancora perfettamente funzionanti.

È quanto accade a intervalli regolati con WhatsApp. Un nuovo update in arrivo dal 29 febbraio lascerà purtroppo indietro alcuni cellulari troppo datati: vediamo l'elenco completo dei modelli destinati a rimanere senza WhatsApp.

1. WhatsApp funziona solo su questi sistemi operativi 2. Quando viene tolto WhatsApp? 3. Come mai non ho più WhatsApp? 4. Quali telefoni hanno WhatsApp?

WhatsApp funziona solo su questi sistemi operativi

Ogni tanto capita di sentire che WhatsApp non sarà più utilizzabile su alcuni smartphone più vecchi. Se si possiede uno dei dispositivi in questione, si viene tagliati fuori dall'app anche se esso è perfettamente funzionante.

Il motivo è presto detto. Per questioni di sicurezza e funzionalità, WhatsApp garantisce la compatibilità con una certa quantità di sistemi operativi. Non può essere compatibile con qualsiasi sistema uscito in passato: ha dei limiti.

L'ultima volta era stata lo scorso ottobre, quando WhatsApp escluse i vecchi smartphone che avevano un sistema Android di serie 4 o inferiore. Non vi furono modifiche agli utenti iOS e KaiOS.

Dal prossimo 29 febbraio è previsto un altro "taglio", ma stavolta più pesante. WhatsApp diventa inutilizzabile sugli Android di serie 5 e, allo stesso tempo, vengono esclusi tutti i sistemi operativi iOS col numero 12.

Per quanto riguarda Android, la misura appare tutto sommato comprensibile: la serie 5 era stata rilasciata a fine 2014. Anche se c'erano state compatibilità più ampie, resta un periodo molto lungo, ed è normale pensare di cambiare telefono dopo così tanto tempo.

È minore il tempo concesso agli utenti Apple, forse perché i loro sistemi si aggiornano più spesso: iOS 12 risale a settembre 2018.

I cellulari Samsung e Huawei senza WhatsApp dal 29 febbraio

Normalmente si consiglierebbe agli utenti di aggiornare il proprio dispositivo a una versione più recente, ma una lunga serie di smartphone non può farlo e vengono quindi esclusi in maniera obbligatoria. Vediamoli nel dettaglio.

Iniziamo con due delle marche più diffuse negli ultimi dieci anni. Di seguito, ecco l'elenco dei 5 modelli Samsung che non avranno più WhatsApp:

• Samsung Galaxy Core

• Samsung Galaxy Trend Lite

• Samsung Galaxy Ace2

• Samsung Galaxy s3 Mini

• Samsung Galaxy Trend II

Si passa poi all'elenco degli Huawei che non lo supportano più a partire da fine febbraio. Si tratta di 3 modelli:

• Huawei Ascend Mate

• Huawei Ascend G740

• Huawei Ascend D2

Tantissimi LG non possono più usare WhatsApp

La marca con l'elenco più lungo è LG. A passare sotto la ghigliottina dell'aggiornamento sono quasi tutti i telefoni della sotto-serie Optimus. Gli highlanders che avevano uno di questi 15 smartphone funzionanti (non tutti disponibili in Italia) devono arrendersi a cambiarlo se vogliono continuare a usare WhatsApp:

• LG Optimus L2 II

• LG Optimus L3 II

• LG Optimus L3 II Dual

• LG Optimus L4 II

• LG Optimus L5 II

• LG Optimus L5 Dual

• LG Optimus L7 II

• LG Optimus L7 Dual

• LG Optimus F3

• LG Optimus F3Q

• LG Optimus F5

• LG Optimus F6

• LG Optimus F7

• LG Lucid 2

• LG Enlighten

Gli iPhone e le altre marche

Passiamo adesso ad Apple. Come detto, se il dispositivo non è aggiornato almeno ad iOS 13.0, da fine febbraio 2024 WhatsApp non funziona più. Questo taglia fuori 3 iPhone:

• IPhone 6S

• IPhone 6S Plus

• IPhone SE

Per completare l'elenco, ci sono modelli di altri brand che non saranno più supportati:

• Sony Xperia M

• Lenovo A820

• ZTE V956-UMI X2

• ZTE Grand S Flex

• ZTE Grand Memo

• Wiko Cink Five

• Wiko Darknight

• Archos 53 Platinum

Quando viene tolto WhatsApp?

L'ultimo aggiornamento WhatsApp che taglia fuori diversi modelli di smartphone è atteso per il 29 febbraio 2024.

Sono molti i cellulari sui quali non è più utilizzabile la celebre app di messaggistica.

Come mai non ho più WhatsApp?

Noti che sul tuo cellulare non è più possibile usare WhatsApp? Di norma, ciò accade perché il sistema operativo in questione non è più ampiamente utilizzato.

Talvolta, invece, il sistema operativo - che sia Android o Apple - non è in grado di soddisfare gli standard di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Quali telefoni hanno WhatsApp?

Come precisato dalla stessa azienda, WhastApp è scaricabile su diversi dispositivi purché dispongano di un specifico sistema operativo.