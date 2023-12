In Italia arriva Redmi 13C: lo smartphone Xiaomi completo ma dal costo contenuto

Nel campo smartphone non ci sono solo i pezzi grossi, ma anche gli amici delle tasche: come il nuovo Redmi 13C, modello di Xiaomi appena uscito in Italia che si distingue per il prezzo molto ridotto.

Le nuove uscite nel settore degli smartphone non sono una prerogativa dei fan tech più appassionati e dispendiosi. Ci sono anche novità per chi vuole risparmiare e sta attento alle proprie tasche.

Non poteva essere che Xiaomi, casa di molti telefoni economici, a proporre un'ottima novità sulla fascia bassa: è Redmi 13C, con caratteristiche tecniche adatte a tutti gli utilizzi basilari e un listino molto attraente.

Bel design, ampie memorie e batteria: i pregi di Redmi 13C

I motivi per cui preferire Redmi 13C non sono pochi. Oltre al prezzo - che lo aggiungerà alla lista dei migliori smartphone sotto i 200 euro - si parte da un'ottima configurazione di memoria, in due tagli abbondanti e versatili. Infatti la RAM è da 6 o 8 GB e la memoria interna da 128 o 256 GB.

In entrambi i casi la memoria interna è espandibile fino a ben 1 TB tramite Micro SD, perciò le potenzialità di memoria sono enormi. La differenza di prezzo, come vedremo, sarà anche abbastanza ridotta da far preferire il taglio maggiore.

Il processore è un Mediatek Helio G85, che in termini di potenza non sarà un mostro ma è una buona proposta per questa fascia di prezzo. Fa la sua figura anche la batteria, da 5000 mAh; la ricarica però non è molto rapida, con soli 18 w. Per maggiori velocità dovreste rivolgervi agli smartphone che si ricaricano più velocemente.

A livello di design, il telefono è piacevole e comodo da sorreggere grazie ai bordi rialzati e stondati, senza curvature scivolose. Inoltre, tra i 4 colori disponibili, spicca il Glacier White: uno splendido azzurro che sfuma in bianco, impreziosito da cristalli ghiacciati. Nell'aspetto se la gioca benissimo, grazie anche all'assenza di elementi di disturbo sul retro. Pesa un po', ma non troppo, 192 grammi.

Redmi 13C si gioca carte importanti anche nelle funzioni accessorie poiché, oltre alla già menzionata memoria espandibile, c'è il jack audio per le cuffie cablate ed è inclusa la funzionalità Dual Sim. Presente anche il lettore di impronte, seppur laterale, e l'NFC per i pagamenti.

Fotocamera e display sono sufficienti: 13C se la cava

Naturalmente ci sono dei compromessi per raggiungere i prezzi bassi che vedremo. Il primo è sulle fotocamere. Posteriormente ce ne sono solo due, e la macro da 2 MP si rivela quasi inutile; l'unica che userete davvero è la principale da 50 Megapixel.

In realtà quest'ultima non lavora niente male per la sua fascia: cattura un'ottima quantità di dettagli e riesce a filmare in full HD (anche se solo a 30 fps), quindi raggiunge la sufficienza e si rivela budget-friendly. La delusione è sulla camera selfie, che ha solo 8 Megapixel e non fa magie, e sull'assenza di altre lenti come quella grandangolare.

Il display è probabilmente il punto più debole del set. Si tratta di un modesto LCD con risoluzione solo HD+ a 720x1600 pixel, e luminosità che arriva fino a 600 nit. Si salva però nella frequenza di aggiornamento, da 90 hz come in modelli più rinomati, e nell'ampia dimensione da 6,74 pollici che piacerà a molti.

Da segnalare la mancanza del 5G: la connettività resterà solo il 4G o con Wi-Fi dual band, mentre il bluetooth è in versione 5.3; la porta di ricarica usa il comodo ingresso USB-C.

Prezzi super per Redmi 13C, ed è già in promozione

Come abbiamo visto il Redmi 13C di Xiaomi compone un pacchetto più che sufficiente per le esigenze di base, presentandosi molto bene. E il tutto a due prezzi di listino davvero contenuti:

• La versione da 6+128 GB parte da 160 euro;

• La versione da 8+256 GB parte da 180 euro.

Con una differenza di soli 20 euro tra i due modelli, ci sarebbe da preferire la comodità dei tagli più ampi. Ma in ogni caso sono già partite le offerte, che riducono ancor più il costo.

Unieuro, ad esempio, ha reso molto attraente il modello più "piccolo": già 20 euro di sconto per una proposta da soli 139,90 euro laddove disponibile. Ogni cosa che serve nella vita quotidiana, a un prezzo super accessibile. Niente male per un prodotto con queste features.