Sabato 13 agosto prenderà ufficialmente il via la Serie A 2022-2023, con le varie Inter, Juventus, Napoli e Roma pronte a dare la caccia al Milan campione d'Italia in carica. Tra le quattro partite in programma domani, vi è anche quella tra il Lecce e la squadra di Simone Inzaghi, che inizia questa stagione con il chiaro intento di conquistare quello scudetto sfumato all'ultima giornata dello scorso campionato. A far discutere in queste ore è stata la designazione arbitrale per il primo impegno dei nerazzurri, ovvero Alessandro Prontera: scopriamo chi è il fischietto di serie A.

Alessandro Prontera: chi è

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo una fase di precampionato abbastanza altalenante, punta ad iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi. I nerazzurri cercheranno di spodestare il Milan e di vincere così il tricolore che porterebbe all'agognata seconda stella, con il primo passo che dovrà essere compiuto nell'insidiosa trasferta contro il neopromosso Lecce. Per quanto riguarda le designazioni arbitrali della prima giornata di Serie A, l'arbitro assegnato ai nerazzurri è Alessandro Prontera.

Classe 1986, Prontera ha iniziato a muovere i primi passi da arbitro facendo esperienza in Lega Pro nel 2013. Da lì, la scalata è stata progressiva, con l'esordio in Prima Divisione nel 2014 in occasione della partita tra Viareggio e Barletta e con la promozione nella Commissione Arbitri Nazionale di B nell'anno 2018. L'esordio ufficiale nel campionato di Serie B arriva per la sfida tra Brescia e Cosenza il 27 ottobre di quello stesso anno.

Per il traguardo maggiormente atteso, ovvero quello dell'approdo nel campionato di Serie A, c'è invece da aspettare il 2019, con il fischietto che fa il suo debutto nella massima serie in occasione del match tra Fiorentina e Udinese terminato con il risultato di 1-0 a favore della squadra viola. A partire appunto dal 2019, con l'inserimento nella Commissione Arbitri Nazionale sia di A che di B, il fischietto dirigerà le gare di entrambi i campionati. A partire poi dalla stagione 2020-2021, le presenze da direttore di gara per i match di Serie A inizierà ad aumentare sempre di più.

Lecce-Inter ad Alessandro Prontera: i motivi della polemica

Alessandro Prontera, l'arbitro scelto per la gara della prima giornata del campionato di Serie A tra Lecce e Inter, fa parte della sezione di Bologna. Il direttore di gara è però bolognese solo e soltanto per quanto riguarda la città di residenza, essendosi trasferitosi lì nel lontano 2006 per motivi di studio. Il fischietto classe 86 è infatti originario proprio di Lecce, il che ha scatenato un po' di stupore e anche di rabbia all'interno dell'ambiente della tifoseria interista che ha di conseguenza esternato il proprio disappunto per tale decisione anche tramite i social.

Prontera è infatti nato precisamente a Tricase, ovvero in provincia di Lecce. La polemica nata in queste ore non sembrerebbe però avere tantissimi motivi per essere eccessivamente alimentata. Episodi simili sono infatti già avvenuti anche nel campionato italiano: basti pensare alla gara tra Inter e Roma dell'aprile 2022, diretta da Simone Sozza di Milano. Una gara, quella, vinta sì dai nerazzurri ma comunque arbitrata praticamente alla perfezione dal diretto interessato.

Inoltre, l'arbitro nato in provincia di Lecce, sembra tra l'altro portare molto bene alla Beneamata. L'unico precedente di Prontera con l'Inter risale al primo maggio 2021 in occasione della gara della squadra allenata allora da Antonio Conte in casa del Crotone. Il 2-0 della compagine interista contro la formazione calabrese portò praticamente alla conquista dello scudetto numero 19, arrivato poi aritmeticamente nel corso della giornata successiva.

Altro precedente a dir poco positivo lo si può poi trovare anche andando indietro con gli anni fino al 2018. In quell'occasione, Prontera diresse infatti i nerazzurri per la finale del Campionato Primavera tra l'Inter e la Fiorentina, vinta dai nerazzurri di Stefano Vecchi nei tempi supplementari con il risultato di 2-0.