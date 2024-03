La classifica aggiornata del ranking UEFA per Nazioni: Italia al primo posto

La classifica del ranking UEFA al momento sorride all'Italia con la prima posizione che ha ben 6 squadre su 7 in corsa per le competizioni europee. Ma cos'è il ranking Uefa e come funziona? Scopriamolo insieme.

Il ranking UEFA -anche chiamato coefficiente UEFA- è un sistema introdotto dalla UEFA ( acronimo di Union of European Football Associations) nel 1979 per classificare le squadre che giocano tra di loro a livello europeo. Da lì si parte per assegnare i posti utilizzati per partecipare alle varie competizioni continentali, sia per le nazioni che per i singoli club. Ma come funziona esattamente? Ecco la classifica del ranking UEFA 2023-2024 per nazioni e per club.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità

Sommario:

1. Come funziona il ranking UEFA? 2. Classifica del ranking UEFA per nazioni

Come funziona il ranking UEFA?

Il ranking UEFA segue delle regole precise per quanto riguarda l'assegnazione di punti, distribuiti in base ai vari coefficienti basati sui risultati che i singoli club registrano nel corso di una stagione. Esistono anche classifiche basate su dati quinquennali e decennali, ma noi ci limiteremo a prendere in considerazione quelli stagionali.

I punti vengono assegnati secondo quanto segue:

• 4 punti bonus per le squadre che superano i gironi di Champions League

• 4 punti per le vincitrici del proprio gruppo di Europa League e Conference

• 2 punti per i secondi classificati dei gironi di UEL e Conference

• 2 punti per ogni vittoria ai gironi

• 1 punto per ogni pareggio ai gironi

• 1 punto per ogni passaggio del turno dagli ottavi in poi in UCL e UEL

• 1 punto per ogni passaggio del turno dalle semifinali in poi in UECL

Classifica del ranking UEFA per nazioni

Le prime due nazioni classificate al termine della stagione guadagneranno un posto in più per l'accesso diretto alla nuova Champions League 2024-2025. L'Italia sogna in grande, con la possibilità di avere l'anno prossimo ben 5 squadre in UCL.