Il momento dell'appuntamento tanto atteso sta per arrivare. Il 20 novembre prenderanno finalmente il via i Mondiali di Qatar 2022, l'evento calcistico più importante in assoluto che si svolgerà per la prima volta in inverno e che per la seconda volta consecutiva sarà purtroppo caratterizzato dall'assenza dell'Italia campione d'Europa in carica. Entro il 13 dovranno essere comunicate ufficialmente le liste dei 26 convocati delle varie nazionali, con alcune federazioni che hanno già reso noto le proprie rose in questi giorni.

Arabia Saudita

L'Arabia Saudita, inserita nel girone con Argentina, Messico e Polonia, cercherà di centrare l'impresa, estremamente complicata, della qualificazione agli ottavi. Per quanto riguarda le convocazioni, il ct francese Hervé Renard deve ancora ultimare le proprie scelte.

Argentina, tra le favorite di Qatar 2022

Chi parte tra le favorite per la vittoria finale di questi Mondiali è sicuramente l'Argentina di Lionel Messi, che cercherà per l'ultima volta l'assalto all'unico trofeo importante cheancora gli manca in carriera. Il ct Scaloni non ha ancora reso noto l'elenco dei preconvocati, con i grandi dubbi della vigilia che sono rappresentati da Paulo Dybala e da Angel Di Maria.

Australia

L'Australia, al suo sesto Mondiale, fa parte di quelle nazionali che hanno già annunciato i propri convocati. Da segnalare la presenza di due italiani, ovvero Hrustic del Verona e Karacic del Brescia.

Portieri: Ryan (Copenaghen), Redmayne (Sidney FC), Vukovic (CC Mariners); Difensori: Atkinson (Heart), King (OB), Behich (Dundee), Rowles (Heart), Degenek (Columbus Crew) Souttar (Stoke City), Deng (Albirex Nigata), Wright (Sunderland), Karacic (Brescia); Centrocampisti: Baccus (St. Mirren), Irvine (St. Pauli), Devlin (Heart), McGree (Middlesbrough), Hrustic (Verona), Mooy (Celtic); Attaccanti: Boyle (Hibernian), Kuol (Central Coast Mariners), Cummings (Central Coast Mariners), Leckie (Melbourne City), Duke (Fagiano Okyama), Mabil (Cadice), Goodwin (Adelaide United), MacLaren (Melbourne City).

Brasile, i convocati di Tite per i Mondiali di Qatar 2022

Il Brasile parte con l'obiettivo di conquistare il sesto Mondiale della propria storia, con l'ultimo trionfo dei verdeoro ormai datato 2002. La selezione brasiliana si presenta con una rosa fortissima e ricca di talento, in cui spiccano ad esempio i tre juventini Danilo, Alex Sandro e Bremer e l'eterno Dani Alves. Straordinario l'attacco, che può contare sull'estro e sulla classe di talenti come Neymar, Vinicius e Gabriel Jesus.

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras); Difensori: D. Alves (Pumas), Danilo (Juventus), A. Sandro (Juventus), Alex Telles (Siviglia), Bremer (Juventus), Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea); Centrocampisti: Casemiro (Manchester United), Ribeiro (Flamengo), B. Guimarães (Newcastle), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Paquetá (West Ham); Attaccanti: Antony (Manchester United), G. Jesus (Arsenal), G. Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Vinicius (Real Madrid).

Belgio

Il Belgio punta a conquistare per la prima volta un titolo importante. La nazionale guidata per la seconda volta consecutiva ai Mondiali da Roberto Martinez può contare su giocatori forti e dalla grande esperienza internazionale. Con Lukaku in dubbio per via dei suoi continui problemi fisici di questa stagione, la stella della squadra sarà sicuramente Kevin De Bruyne, stella del Manchester City. Attesa anche per i rossoneri De Ketelaere e Origi.

Camerun

Ancora dubbi per il tecnico del Camerun Rigobert Song. I Leoni d'Africa vedono tra le proprie fila ottimi giocatori come Anguissa a centrocampo e l'interista Onana in porta, senza dimenticare un ottimo reparto offensivo.

Canada

Il Canada parteciperà di nuovo a un Mondiale dopo ben 36 anni, con la selezione canadese che ospiterà tra l'altro anche il torneo del 2026 insieme a Stati Uniti e Messico. La stella della rosa, ancora non ufficializzata, è ovviamente Alphonso Davies del Bayern Monaco.

Corea del Sud

La Corea del Sud si ritrova alla sua decima partecipazione consecutiva. Tra le stelle della rosa Kim, roccioso difensore del Napoli, e Son, attaccante del Tottenham toccato in sorte al Milan negli ultimi sorteggi della Champions League.

Costa Rica

Il ct della Costa Rica Luis Suarez ha già diramato la sua lista. Leader della squadra sono Keylor Navas, portiere del PSG, e Campbell, esperto attaccante che gioca attualmente in Messico.

Portieri: Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo, Spagna); Difensori: Francisco Calvo (Konyaspor, Turchia), Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia), Kendall Waston (Saprissa), Oscar Duarte (Al-Wehda, Arabia Saudita), Daniel Chacon (Colorado Rapids, Usa), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake, Usa), Ronaldo Matarrita (Cincinnati, Usa); Centrocampisti: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Municipal Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas Lopez (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland, Inghilterra), Alvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernandez (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest, Inghilterra), Bryan Ruiz (Alajuelense); Attaccanti: Joel Campbell (Leon, Messico), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense).

Croazia

Finalista degli ultimi Mondiali di Russia 2018, la Croazia vuole continuare a stupire. L'elenco dei preconvocati del ct Dalic vede diversi membri del campionato di Serie A, tra cui Vlasic, Brozovic e Pasalic.

Danimarca

La Danimarca, semifinalista agli ultimi Europei vinti poi dall'Italia di Mancini, ha diramato la propria lista. Tra la selezione danese spiccano il portiere Schmeichel ed Eriksen, oltre a Maehle dell'Atalanta e a Simon Kjaer del Milan.

Portieri: Schmeichel (Nizza), Christensen (Hertha Berlino); Difensori: Andersen (Crystal Palace), Christensen (Barcellona), Maehle (Atalanta), Wass (Brøndby), Larsen (Trabzonspor), Kristensen (Leeds), Nelsson (Galatasaray), Lindstorm (Eintracht Francoforte), Jensen (Brentford), Kjaer (Milan); Centrocampisti: Delaney (Siviglia), Eriksen (Manchester United), Hojbjerg (Tottenham), Skov Olsen (Brugge), Damsgaard (Brentford); Attaccanti: Wind (Wolfsburg), Braithwaite (Espanyol), Dolberg (Siviglia), Cornelius (Copenaghen).

Ecuador

L'Ecuador è alla sua terza partecipazione. Il ct Gustavo Alfaro deve ancora ufficializzare la propria lista dei convocati.

Francia, Mbappé vuole guidare Deschamps verso il bis

Insieme a Brasile e Argentina, la favorita d'obbligo di questi Mondiali di Qatar 2022. La Francia, dopo il trionfo nel 2018, ha tutte le carte in regola per confermarsi e per centrare un incredibile bis. Il ct Deschamps annuncerà i suoi convocati nella giornata di mercoledì 9 novembre, anche se sicuri assenti saranno sia Pogba che Kanté. In dubbio anche Varane e Maignan, con Giroud, protagonista fin qui di una grande stagione con il Milan, che spera di rientrare nell'elenco.

Galles

Il Galles partecipa per la seconda volta ai Mondiali dopo l'edizione del 1958. Nel girone con Inghilterra, Iran e Stati Uniti, la selezione gallese conterà come sempre su Ramsey e su Bale.

Germania

La Germania punta a tornare in alto dopo il trionfo nel 2014. Con Reus in dubbio, il ct Flick dovrebbe poter contare su Sané oltre che su una rosa molto giovane e talentuosa.

Ghana

Il Ghana, abituato ormai all'importante torneo, renderà nota la propria lista di convocati a breve, con il ct Otto Addo che scioglierà presto le ultime riserve.

Giappone

Prima nazionale ad annunciare i propri convocati è stato il Giappone, che vede tra le proprie fila tre conoscenze italiane come Tomiyasu, Yoshida e Nagatomo.

Portieri: Gonda (Shimizu S-Pulse), Kawashima (Strasburgo), Schmidt (Sint-Truiden); Difensori: Endo (Stoccarda), Itakura (Borussia Monchengladbach), Nagatomo (FC Tokyo), Nakayama (Huddersfield Town), Sakai (Urawa Reds), Taniguchi (Kawasaki Frontale), Tomiyasu (Arsenal), Yamane (Kawasaki Frontale), Yoshida (Schalke 04); Centrocampisti: Doan (Friburgo), Hiroki Ito (Stoccarda), Kamada (Eintracht Francoforte), Morita (Sporting Lisbona), Minamino (Monaco), Mitoma (Brighton), Shibasaki (Leganes), Soma (Nagoya Grampus), Tanaka (Fortuna Düsseldorf); Attaccanti: Asano (Bochum), Junya Ito (Stade Reims), Kubo (Real Sociedad), Maeda (Celtic Glasgow), Ueda (Cercle Bruges);

Inghilterra

L'Inghilterra, finalista sconfitta gli ultimi Europei e fresca retrocessa in Nations League, è preoccupata per le possibili assenze di elementi importanti come James, Walker e Phillips. Tra i convocati sperano di esserci il romanista Smalling e il milanista Tomori.

Iran

L'Iran verrà guidato dal ct Carlos Queiroz, con la selezione iraniana che vede nell'attaccante del Porto Taremi il proprio giocatore più rappresentativo.

Marocco

Il Marocco, la cui rosa non è ancora ufficiale, vede tra le prorpie fila alcuni giocatori di assoluto spessore come l'ex Inter Hakimi e Ziyech. Tra i possibili convocati anche l'attaccante del Bari Cheddira.

Messico

Il Messico ha reso noto la lista dei preconvocati da cui verranno poi esclusi cinque giocatori. Occhi puntati soprattutto sull'esterno offensivo del Napoli Lozano.

Olanda

L'Olanda, nella propria lista dei 39 preconvocati, vede inclusi giocatori importanti come Dumfries e de Vrij dell'Inter e de Ligt, ex colonna difensiva della Juventus ora al Bayern Monaco.

Polonia

La lista dei preconvocati della Polonia conta addirittura 47 elementi. Tra i più importanti vi sono sicuramente Szczesny e Milik della Juventus e Zielinski del Napoli.

Portogallo

Tra le nazionali più forti che prenderanno parte a Qatar 2022 vi è anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, con il ct Santos che deve ancora comunicare ufficialmente la propria lista.

Qatar

La lista dei convocati dei padroni di casa del Qatar verrà resa nota a breve dal ct Felix Sanchez.

Senegal

I campioni d'Africa del Senegal vogliono tornare a superare la fase a gironi come già accaduto ai Mondiali del 2002. Le stelle del tecnico Aliou Cissé sono ovviamente Koulibaly in difesa e Sadio Mané in attacco.

Serbia

La Serbia del ct Stojokovic è enormemente preoccupata per quanto riguarda le condizioni di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che è chiamato a guidare la propria squadra in questo torneo.

Spagna

Nell'elenco dei 50 preconvocati della Spagna di Luis Enrique, che può contare su una rosa molto giovane e di talento, vi è anche Sergio Ramos, con l'attacco pronto ad essere guidato da una vecchia conoscenza della Serie A come Alvaro Morata.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti tornano ai Mondiali dopo la mancata qualificazione nel 2018, con il tecnico Berhalter pronto a puntare sul figlio di Weah Timothy.

Svizzera

La Svizzera, che ha condannato l'Italia ai playoff e alla conseguente eliminazione, vede in dubbio il portiere Sommer a causa di un problema alla caviglia.

Tunisia

La Tunisia, inserita nel girone con Francia, Australia e Danimarca, non ha ancora ufficializzato i propri convocati. Nella lista del ct Kadri potrebbe esserci anche un italiano, ovvero il difensore della Salernitana Bronn.

Uruguay

Tra i convocati dell'Uruguay è pronto a figurare ancora una volta l'eterno Godin, oltre ovviamente alle altre stelle della squadra come Suarez, Cavani e l'attaccante del Liverpool Darwin Nunez.