Tra investimenti e acquisti Dan Friedkin non ci ha messo molto per entrare nel cuore dei tifosi della Roma e il suo patrimonio lo ha aiutato parecchio. Ecco a quanto ammonta e quali sono le sue attività.

A partire dal 6 agosto 2020 termina l'era Pallotta e Dan Friedkin prende le redini della Roma diventandone il venticinquesimo presidente. Un uomo sconosciuto in Italia che si è rivelato essere un abile investitore oltre che un vero e proprio amante dei giallorossi. Andiamo a vedere il patrimonio di Dan Friedkin e quali sono le sue principali attività, nella sua vita non c'è solo il calcio.

Dan Friedkin, patrimonio miliardario

Per un progetto solido e che punta a crescere è necessario avere alle spalle un presidente che sia disposto a investire e a trovare nuovi modi per guadagnare.

Dan Friedkin si cala perfettamente in questo contesto e lo si può notare dalla serietà del suo operato e dalla crescita del movimento giallorosso.

A contribuire non c'è solamente la sua arguzia e la sua voglia di mettersi in gioco, ma anche un patrimonio degno di nota che rende il tutto un po' più semplice.

L'ultima stima del patrimonio di Dan Friedkin risale al 28 marzo 2022, è stata effettuata da Forbes e dichiara che il presidente della Roma possiede 4,4 miliardi di dollari.

Alla guida della società capitolina dunque c'è un miliardario, che ha già ampiamente dimostrato di non essere arrivato a Roma solo per gioco ma per far crescere il movimento giallorosso riportandolo in alto.

L'attività principale di Dan Friedkin

Alla base delle entrate che costituiscono il patrimonio di Dan Friedkin non c'è il mondo del calcio, ma un'azienda ben più remunerativa di cui è CEO.

Stiamo parlando della Gulf States Toyota Distributors, un distributore in franchising di veicoli e componenti Toyota con sede negli Stati Uniti.

Interamente controllata dal gruppo Friedkin si è classificata, nel 2019, alla posizione numero 41 tra le più grandi società private americane.

È attraverso questa società che il presidente della Roma riesce ad avere la grossa fetta dei suoi guadagni, e il mercato non sembra avere flessioni.

L'amore per il calcio e quello per le automobili, due mondi che spesso si uniscono e che per Dan Friedkin sono molto importanti.

La passione per il cinema

Ogni grande imprenditore sa che per avere almeno una fonte certa di guadagno è importante diversificare le proprie entrate.

Il patrimonio di Dan Friedkin si fonda sulla Gulf States Toyota Distributors, sulla Roma e sul mondo del calcio ma non solo, una grossa influenza ce l'ha anche il mondo del cinema.

Il presidente della società capitolina ha una grande passione per le pellicole e anche per il piccolo schermo, al punto di diventare nel 2014 il co-fondatore della casa di produzione Imperative Entertainment.

È riuscito a produrre pellicole con registi del calibro di Ridley Scott, Martin Scorsese, Clint Eastwood e Christopher Nolan, parliamo ad esempio di Tutti i soldi del mondo e di Il corriere.

Tra gli attori più famosi che hanno recitato nei suoi film possiamo trovare Judy Foster, Julia Roberts, Nicole Kidman e Chris Pine.

Non è tutto qui però, perché l'amore per il cinema per Dan Friedkin a volte si unisce con il suo spirito di avventura e saltuariamente si presta come stunt, pilotando aerei e facendo la controfigura.

Chi è Dan Friedkin

Dopo aver visto il patrimonio e da dove arrivano i suoi guadagni è importante capire chi è Dan Friedkin.

Classe 1965 nasce a San Diego in California da una famiglia molto agiata, suo padre possiede la Friedkin Group che già si occupa della distribuzione delle automobili a marchio Toyota in diversi stati degli Stati Uniti.

Alla morte del padre avvenuta nel 2017, l'eredità passa a lui che la custodisce con grande professionalità e lungimiranza.

Oltre alla passione per il cinema e a quella scoperta in tarda età per il calcio, Dan Friedkin possiede una licenza da pilota d'aerei ed è uno dei soli 10 civili ad aver preso parte alla formazione dei voli acrobatici dell'Air Force.

Uno spirito avventuriero che continua ancora a contraddistinguerlo e un forte spirito da filantropo che mette a disposizione della fauna selvatica e dell'istruzione.

Insomma, il presidente della Roma è un uomo dalle molte sfaccettature, molte sfumature che lo rendono un condottiero molto amato nella capitale.

La gestione della Roma

Quando nel 2020 Dan Friedkin si mette al timone della Roma trova una piazza disunita e non particolarmente felice dell'ultima gestione.

Spetta a lui l'arduo compito di risollevare il morale e di dare una parvenza di progetto a lungo termine.

Alla luce dei due anni di gestione si può tranquillamente asserire che la gestione di Friedkin è riuscita a riportare entusiasmo nell'ambiente.

Sono molti gli investimenti effettuati come lo sono anche gli acquisti, non sempre costosi ma spesso oculati e rivolti a un futuro radioso.

Anche la scelta dell'allenatore, José Mourinho, ha creato un clima di unione attorno alla squadra.

Una scelta che non è stata fatta a caso, la scelta di un mister che è anche un grande comunicatore e che sa come rivolgersi alla stampa, nei momenti positivi e in quelli negativi.

Il presidente della Roma non è solamente riuscito a creare tutto questo, ma è anche riuscito a portare a casa la Conference League prima di effettuare un altro calciomercato che dimostra un obiettivo ben preciso: vincere!