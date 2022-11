Mettere in pausa l'abbonamento DAZN è possibile. Vediamo nel dettaglio le istruzioni per farlo, passo dopo passo.

Con la fine della stagione calcistica 2021/2022 e l’imminente inizio dei mondiali in Qatar previsti dal 14 novembre al 4 gennaio, tutti coloro che possiedono un abbonamento DAZN di ritroverebbero a pagare una mensilità senza l’opportunità di vedere partite poiché saranno sospese.

Ecco allora come evitare di rinnovare l’abbonamento in assenza di partite e mettere "in pausa" l'abbonamento in corso.

DAZN, le istruzioni per mettere in pausa l'abbonamento attivo

Se si possiede un abbonamento DAZN e si vuole continuare ad usufruire della piattaforma, la soluzione migliore per non pagare a “vuoto” nei mesi di sospensione del campionato di serie A e B è mettere in pausa l'abbonamento.

É la stessa piattaforma DAZN ad offrire tale opzione agli abbonati fino ad un massimo di 4 mesi ma, attenzione, è possibile attivare la modalità “pausa” in modi diversi a seconda dell’abbonamento sottoscritto.

Ecco chi può mettere in pausa l’abbonamento DAZN

La possibilità o meno di usufruire di tale opzione dipende dalla modalità di pagamento che si è scelta nel momento della sottoscrizione, vediamo chi può attivare la modalità “pausa”:

chi ha acquistato l'abbonamento online sul sito di DAZN

chi ha attivato l'abbonamento pagando con carta di credito, PayPal o Google Pay

Sono così esclusi da tale possibilità sia coloro che hanno attivato un abbonamento attraverso delle offerte di un partner commerciale di DAZN (es. Tim) e coloro che come metodo di pagamento hanno scelto carte o codici prepagati DAZN.

Se rientrate tra coloro che possono usufruire del privilegio offerto dalla piattaforma vediamo insieme tutti i passaggi per mettere l’abbonamento in pausa.

Come mettere l'abbonamento DAZN in pausa, ecco i 5 passaggi da fare

Ecco tutti i passaggi per mettere in pausa l’abbonamento:

effettuare il login sul sito web da PC o tablet

cliccare su “il mio account” attraverso il menù accessibile in alto a destra

accedere alla funzione “Abbonamento” e cambiare il metodo di pagamento

cliccare su “voglio mettere in pausa”

a questo punto si aprirà una pagina in cui è possibile scegliere per quanto tempo sospendere l'abbonamento (fino a 4 mesi!) o una data specifica

Durante il periodo di sospensione non sarà possibile accedere alla piattaforma a discapito dell’accesso all’account DAZN che sarà effettuabile. Ovviamente come indica la stessa piattaforma “tutti i pagamenti saranno sospesi per la durata della pausa”.