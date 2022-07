Il Mirror ha lanciato l'ultima grande indiscrezione di mercato: la Juve è interessata a Roberto Firmino. L'attaccante brasiliano potrebbe lasciare Liverpool e raggiungere Max Allegri a Torino, completando così il reparto offensivo dei bianconeri. L'affare Morata è sempre più complicato e il tempo stringe, la dirigenza bianconera dunque sta prendendo informazioni anche su altri profili.

Firmino interessa alla Juve

Dopo aver acquistato Di Maria, Pogba, Bremer e altri profili interessanti per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri, la dirigenza juventina deve colmare un buco nel reparto offensivo.

Morata è ritornato all'Atletico Madrid e questo nonostante la sua voglia di rimanere a Torino, riportarlo in Italia non è cosa semplice e quindi i bianconeri si stanno guardando attorno.

Secondo quanto ha riportato il Mirror, nota testata giornalistica inglese, la Juve è interessata a Roberto Firmino e l'affare sarebbe anche fattibile.

Il giocatore non sta più trovando lo stesso spazio di un tempo, e potrebbe cambiare casacca per mettersi in gioco fino a che l'età non glielo concede.

Torino è una grande piazza che gli consentirebbe di giocare la Champions League e di confrontarsi da protagonista in Serie A, campionato nel quale non ha mai giocato.

I presupposti dunque ci sono rimane da capire la volontà del giocatore e se i due club riusciranno a trovare l'intesa.

Quanto costa Firmino, c'è l'offerta della Juve

La stampa inglese non solo ha parlato dell'interesse della Juve su Firmino, ma già di una prima offerta per comprare l'attaccante brasiliano.

Considerato che il suo contratto scade nel 2023 e che si ritrova ai margini del progetto tecnico, i bianconeri avrebbero messo sul piatto circa 24 milioni di euro.

Il Liverpool ci sta pesando, è probabile che alzi un po' le pretese ma non potrà farlo di molto.

In questo momento Firmino è un esubero, l'arrivo di Darwin Nunez preclude molto l'impiego del giocatore e il suo ingaggio è molto alto.

Il brasiliano percepisce uno stipendio di 10 milioni di euro, e avere in casa un giocatore inutilizzato dal costo così alto può essere un problema.

La Juve cerca un attaccante, il Liverpool vuole vendere Firmino e il giocatore ha bisogno di mettersi in luce in vista dei Mondiali in Qatar.

L'affare dunque potrebbe compiersi, anche prima del previsto, le prossime ore saranno cruciali per capire lo svolgimento della trattativa.

L'ingaggio di Firmino

Roberto Firmino ha trascorso anni magnifici ad Anfield, ed è molto amato dalla piazza per via dei numerosi successi ottenuti assieme.

Arrivato come una promessa è diventato un top player, e il suo ingaggio rappresenta in toto questa nomea.

L'attaccante brasiliano percepisce uno stipendio di circa 10 milioni di euro, e questo può diventare un problema nella trattativa con la Juve.

Ci sono però diverse considerazioni da fare, partendo dai prossimi Mondiali in Qatar ai quali il giocatore vuole partecipare a tutti i costi.

Per farlo ha necessità di giocare più partite possibili, così che il C.T. decida far partire anche lui alla spedizione.

La Juve, in questo momento, ha bisogno di un attaccante e questo potrebbe spronare Firmino ad accettare di abbassarsi lo stipendio, considerato il fatto che giocherebbe più che a Liverpool.

Bisogna poi considerare che ad Anfield ormai non ha più margini per rientrare nel progetto tecnico, e anche dal punto di vista emotivo questo può avere un impatto importante.

Ingaggio alto dunque, ma che l'attaccante brasiliano potrebbe abbassare per accettare la proposta della Juve.

La Juve a caccia di un attaccante, Morata si allontana

Firmino e la Juve potrebbero incrociare i loro destini, e in questi giorni scopriremo se questo accadrà.

Per settimane la Juventus ha provato a riportare a Torino Alvaro Morata, ma la trattativa è più complicata di come ci si aspettava.

L'attaccante spagnolo vorrebbe tornare in bianconero, ma i Colchoneros hanno altri progetti e per cederlo hanno pretese alte.

L'ipotesi di un nuovo prestito, per il momento, non è stata accettata, e quindi Morata si trova relegato a Madrid ma con il cuore a Torino.

In tutto questo, dunque, c'è una sola certezza: la Juve ha necessità di avere un altro attaccante per completare il reparto offensivo.

Roberto Firmino è l'ultima ipotesi e il giocatore più vicino ad approdare alla corte di Massimiliano Allegri.

Come giocherebbe con Allegri

Per sfruttare al meglio Chiesa, Di Maria e Vlahovic Massimiliano Allegri potrebbe sfruttare il 4-3-3, e questo anche per via che manca un altro attaccante da affiancare al serbo.

L'arrivo di Firmino potrebbe rimescolare le carte in tavola e consentirebbe al tecnico toscano di giocare con la doppia punta.

Firmino, però, è un attaccante atipico dotato di una grande qualità tecnica e visione di gioco.

Un regista offensivo che gioca spesso palla a terra e che sa valorizzare i giocatori vicino a lui.

Se arrivasse a Torino, potrebbe essere il vice Vlahovic, il suo compagno di reparto e anche il trequartista nel 4-2-3-1.

Insomma, le alternative non mancherebbero di certo e Allegri potrebbe impiegarlo in diversi modi, non resta che vedere se il giocatore sarà a disposizione dei bianconeri oppure no.