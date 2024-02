Serie A 2023/2024, Inter Juventus: dove vederla in TV e probabili formazioni

Luci a San Siro, Inter e Juventus si sfidano nella partita valevole per la 23^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

È tutto pronto per il big match della 23^ giornata di Serie A, Inter e Juventus si affrontano in una partita fondamentale. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Nerazzurri e bianconeri continuano la loro appassionante lotta in vetta alla classifica. Un testa a testa che sembra destinato a proseguire fino al termine della stagione e che in pochi avrebbero potuto prevedere.

Infatti, nella sessione di mercato estiva, l'Inter ha ceduti pezzi pregiati del calibro di Lukaku e Skriniar mentre la Juventus ha dovuto subire le squalifiche di Pogba e Fagioli che hanno ridimensionato il centrocampo e il valore totale della rosa.

Invece, dopo solo qualche giornata, le due squadre si sono imposte e hanno dimostrato di essere quelle più in salute. I bianconeri possono contare sul fatto di non dover disputare le coppe europee, potendosi dunque concentrare unicamente sulla Serie A (Coppa Italia a parte). Dal canto loro, i nerazzurri sembrano avere a disposizione la formazione col valore più alto di tutto il campionato.

Siamo giunti alla resa dei conti, vincere significherebbe fare un passo importante verso lo Scudetto soprattutto per gli uomini di Simone Inzaghi, che si trovano a più uno da quelli di Allegri e che devono ancora recuperare la partita con l'Atalanta. Una vittoria significherebbe volare verso la fuga.

Inter-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

Nerazzurri e bianconeri si sfidano in una delle partite più importanti della stagione, ecco dove vederla in TV. Inter-Juventus sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN.

La si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale ed effettuando l'accesso. La telecronaca è stata affidata alle voci di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Inter-Juventus, partita valevole per la 23^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 4 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza di San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Inter-Juventus

Pochi dubbi per Simone Inzaghi che schiererà il miglior undici a sua disposizione. Nel 3-5-2 con il quale scenderanno in campo i nerazzurri in porta ci sarà Sommer.

Davanti al portierone svizzero la difesa a tre sarà composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie ancora fiducia a Darmian sulla destra, mentre a sinistra confermatissimo Dimarco.

In mezzo al campo il play sarà Calhanoglu, al suo fianco partiranno Barella e Mkhitaryan. In avanti spazio alla qualità di Lautaro Martinez e Thuram.

Modulo speculare per la Juventus di Massimiliano Allegri che partirà, come di consueto, con Szczesny in porta. La difesa a tre sarà composta da Gatti, Bremer e Danilo, mentre le bande laterali saranno occupate da Cambiaso e Kostic.

In mezzo al campo, McKennie e Rabiot affiancheranno Locatelli mentre in avanti Vlahovic è un sicuro titolare, con Milik squalificato, ballottaggio tra Chiesa e Yildiz con il primo in vantaggio sul secondo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Il pronostico

Domenica sera andrà in scena una sfida che conterà moltissimo e che potrebbe proiettare i nerazzurri versa una fuga definitiva. Per questo motivo la tensione sarà alle stelle e ci si attende una partita molto intensa.

La Juventus vuole mantenere viva questa lotta fino alla fine, ma per farlo deve necessariamente conquistare i tre punti. Considerando tutti i fattori, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l'Inter parte favorita.

