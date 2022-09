Gli Azzurri volano in semifinale dei Mondiali di pallavolo maschile. Sarà Italia-Slovenia, ecco dove vederla in TV e tutto quello che c'è da sapere in merito.

La Nazionale italiana compie una vera e propria impresa battendo la Francia al tie break nei quarti di finale del Mondiale. La semifinale di pallavolo maschile sarà Italia-Slovenia, una partita al cardiopalma che nessuno vuole perdersi. Scopriamo dove vederla in TV e quando si gioca.

L'Italia batte la Francia e vola in semifinale

Il cammino dell'Italia continua privo d'inciampi ai Mondiali di pallavolo maschile. Dopo un girone disputato in modo egregio e aver battuto Cuba non senza qualche difficoltà, lo scoglio chiamato Francia è stato superato al tie break.

Una partita incredibile giocata punto su punto, l'Italia va sotto ma riesce poi a recuperare e infine a ribaltare la situazione.

Michieletto e Romanò i grandi mattatori della serata con il solito Giannelli in cabina di regia che ha disputato, come al solito, una buona gara.

Un'impresa sportiva che fa volare gli Azzurri direttamente in semifinale, il pericolo ora si chiama Slovenia e non è assolutamente da sottovalutare.

Oltre ad essere uno dei Paesi ospitanti, la Slovenia dispone di grandi giocatori ed è riconosciuta come una delle squadre più temibili del panorama mondiale.

Per vincere, però, bisogna superare ogni ostacolo che si pone sul proprio cammino e il C.T. De Giorgi lo sa bene.

L'Italia ha dimostrato di saper tenere testa a tutti, ora non resta che capire quale sarà la tenuta mentale della nostra Nazionale.

Italia-Slovenia pallavolo maschile, dove vederla in TV

Cresce l'attesa per Italia-Slovenia di pallavolo maschile, valevole per la semifinale dei Mondiali, è importante capire dunque dove vederla in TV e in streaming.

Come ormai gli appassionati sapranno, ci sono diversi modi di seguire il cammino degli Azzurri nella spedizione al Mondiale, e la semifinale non avrà differenze.

Ci sarà una duplice possibilità: seguire la sfida in chiaro oppure tramite abbonamento.

Si potrà vedere sulla Rai in modo completamente gratuito, il palinsesto è ancora in fase di definizione.

Si potrà, in alternativa, seguire la partita anche su Sky tramite abbonamento sul canale Sky Sport.

Tutti coloro che vorranno seguire la semifinale in streaming potranno farlo su Rai Play, SkyGo, Now TV e Volleyball World TV.

Molte opportunità dunque, vedere Italia-Slovenia non sarà assolutamente un problema.

Quando è la semifinale Italia-Slovenia

Italia-Slovenia di pallavolo maschile dunque sarà possibile vederla in molti modi e su diverse piattaforme.

A questo punto è necessario capire quando sarà la partita per non perdersi nemmeno un minuto di questa attesissima semifinale.

Il Mondiale di pallavolo si gioca in un breve periodo e tra una partita e un'altra non passa molto tempo.

Infatti, i primi quarti di finale si sono disputati il 7 settembre mentre gli altri ieri, l'8 settembre, Italia-Slovenia invece, la semifinale, si giocherà sabato 10 settembre alle ore 21.00.

Ancora poco tempo quindi per De Giorgi e la sua squadra per prendere fiato, poi sarà subito tempo di scaldare i moti e tentare una nuova impresa.

Gli altri quarti di finale

Ai quarti di finale l'Italia ha incontrato la Francia, uno degli avversari peggiori che avrebbe potuto sfidare, ne è uscita però vincente e ora si trova in semifinale.

La Slovenia ha dovuto lottare molto meno ai quarti di finale contro l'Ucraina, la squadra rivelazione del torneo.

Il risultato finale di 3-1 dimostra la superiorità dei padroni di casa che possono vantare una rosa veramente degna di nota.

Alle ore 17.30 di ieri, giovedì 8 settembre, è andato in scena il derby Argentina-Brasile vinto dal Brasile con il risultato di 3-1.

Alle ore 21.00 invece è stato il turno della Polonia, altra padrona di casa, e degli USA. La sfida è terminata con il risultato 3-2 in favore della Polonia.

Le semifinali dunque saranno Italia-Slovenia e Polonia-Brasile, due super sfide che decreteranno chi potrà giocarsi il primo posto nella finale.

L'Italia e il sogno Mondiale

Prima della partenza per la spedizione Mondiale c'era la consapevolezza che l'Italia fosse una delle squadre migliori d'Europa, ma si sapeva anche che ci sono squadre più attrezzate sia nel continente che oltre.

Se nella fase a gironi l'Italia ha brillato convincendo contro squadre non esattamente irresistibili, è dalla fase a eliminazione diretta che ha iniziato a stupire.

Contro Cuba ha saputo giocare una gara di nervi, con una mentalità incredibile per l'età media della rosa.

Anche nei momenti in cui non è riuscita a giocare una buona pallavolo non ha mai perso la calma rimanendo dentro la partita.

Il capolavoro poi è arrivato contro la Francia, quando si è trovata a dover rincorrere una delle squadre favorite per la vittoria finale oltre che campionessa olimpica in carica.

L'Italia non solo è riuscita a mantenere i nervi saldi ma anche, piano piano, a imporre il proprio gioco prima ottenendo il pareggio e poi giocando un tie break superlativo.

Ora non resta che capire se Italia-Slovenia confermerà quanto di buono visto fino a qui. Manca ancora poco, e poi sarà già tempo di semifinali.

