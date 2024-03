Chi è Josh Cavallo, il calciatore che ha fatto coming out e la proposta di nozze in campo

Josh Cavallo è il primo calciatore a dichiararsi gay: è, in assoluto, il primo caso di coming out di un giocatore che milita in una massima serie. E non è tutto: il suo gesto in campo ha commosso tifosi e non solo.

A ottobre del 2021 Cavallo è diventato un esempio per la comunità LGBTQ+ grazie a un semplicissimo gesto: attraverso un video di due minuti e mezzo ha fatto sapere al mondo di essere omosessuale, rompendo un tabù che grava da sempre intorno al mondo del calcio e dello sport in generale. Ma chi è Josh Cavallo?

Chi è Josh Cavallo, il calciatore che ha fatto coming out

Joshua John Cavallo - questo il suo nome completo - è nato nel 1999 a Melbourne, in Australia. Come è facilmente intuibile dal cognome, ha origini italiane e anche maltesi, ma ha sempre vissuto in Australia. Lì muove i primi passi come calciatore nelle giovanili del Melbourne City, dove mette a referto 6 gol in 54 presenze. I numeri del giovane australiano sono molto buoni, considerato che di professione fa il terzino sinistro, anche se, in carriera, ha ricoperto anche il ruolo di centrocampista centrale.

Nel 2018 gli scade il contratto con il Melbourne e per Cavallo arriva la chiamata del neonato Western United. Inaugura la prima partita in assoluto del club guadagnandosi un rigore, ma perde comunque il match. Dopo due anni con il Western conta solo 9 presenze in tutto e lascia la squadra in cerca di un minutaggio e un impiego maggiore.

Bussa alla sua porta l'Adelaide United, che offre un contratto a breve termine. I tempi di ingaggio vengono poi allungati con un prolungamento di due anni nel maggio del 2021. I Reds gli garantiscono una maggiore continuità d'impiego: con l'Adelaide, Cavallo ha giocato finora 47 gare ufficiali. È stato convocato sia nell'Under-19 australiana sia nell'Under-20, ma l'esordio nella nazionale maggiore non è ancora arrivato.

Il calciatore ha dichiarato di sapere con certezza il suo orientamento sessuale da quando aveva 16 anni. Per colpa dell'omofobia, però, Cavallo ha sempre tenuto nascosto il fatto di essere gay, almeno fino al video rivelatore. Il terzino ha dichiarato di aver "lottato con la sua sessualità per più di sei anni", dando per scontato che i due mondi - quello del calcio e la sua vita privata - non si incrociassero mai. Nel video del suo coming out, infatti, ha dichiarato:

Mi chiamo Josh Cavallo, sono un calciatore e sono gay. Crescere essendo gay e giocare a calcio erano due mondi che prima non si erano mai davvero incontrati. Ho vissuto la mia vita dando per scontato che di questo argomento non si sarebbe mai parlato.

Il suo gesto, apparentemente semplice ma così carico d'emotività e di significato, è stato preso d'esempio da moltissime persone, anche nel mondo dello sport. Dopo la sua dichiarazione, infatti, un numero sempre maggiore di sportivi e calciatori ha reso nota al mondo la propria omosessualità: uno dei casi più recenti è quello di Jakub Jankto, centrocampista ceco del Cagliari. Sfatare un tabù - specie in un ambiente come il calcio - non è mai una cosa scontata, ma Cavallo sembra esserci riuscito.

La proposta di matrimonio

Josh il 14 marzo 2024 ha chiesto al compagno Leighton Morrell di sposarlo. La proposta è stata fatta sul campo da calcio dell'Adelaide, che Cavallo ha prontamente ringraziato per l'opportunità con un post su Instagram.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// ?img_index=1

Josh Cavallo si è inginocchiato in mezzo al campo dell'Hindmarsh Stadium, tutto vuoto, e ha chiesto la mano del compagno. Poi ha ringraziato: