Infortunio Kalulu, quando rientra il difensore del Milan che si è infortunato a Verona

La prima partita da titolare di Kalulu dopo il rientro dall'infortunio si è trasformata in un incubo. Uscito per quello che sembrava essere un fastidio muscolare, gli esami hanno dato brutte notizie. Ecco quando rientra Kalulu.

Durante Verona-Milan, di scena al Bentegodi, il giocatore del Milan, Pierre Kalulu, è stato costretto ad abbandonare la partita a causa di un infortunio subito: ecco di cosa si tratta, quando rientra e quali partite salta il difensore francese.

Infortunio Kalulu, ecco quando rientra

Pierre Kalulu si è infortunato nella partita contro il Verona domenica 17 marzo 2024 ed è stato sostituito da Stefano Pioli durante la pausa tra primo e secondo tempo. Se inizialmente non sembrava essere qualcosa di tanto preoccupante, ecco che è arrivato l'esito degli esami:

Pierre Kalulu, a seguito del trauma distorsivo del ginocchio destro, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale. Il giocatore inizia da subito il trattamento conservativo del caso.

Infortunio più importante di quello che si credeva all'inizio, ma comunque il giocatore non necessita di un'operazione, il che è un bene. Nonostante ciò, per lui si prospettano dalle 4 alle 6 settimane di stop, il che significa che dovrebbe tornare a disposizione di Pioli nella seconda metà di aprile o inizio maggio.

Costretto probabilmente a saltare i quarti di finale di Europa League contro la Roma, difficile vederlo in campo al derby contro l'Inter il 22 aprile. La partita con la Juventus il 28 aprile potrebbe essere la prima data utile per rivederlo in campo.

La dinamica dell'infortunio

L'intervento che ha portato all'infortunio di Kalulu è avvenuto nel primo tempo. Mentre il difensore del Milan proteggeva un pallone in uscita verso la linea del fallo laterale, il giocatore del Verona, Noslin, nel tentativo di recuperare la palla ha colpito il francese sulla gamba destra, un gesto privo di cattiveria ma che comunque ha portato l'arbitro a fischiare fallo in favore dei rossoneri.

Dalle prime impressioni, è sembrato che il giocatore fosse in grado di continuare a giocare, ma che Pioli avesse deciso di sostituirlo per evitare l'aggravamento di quello che sembrava un leggero problema muscolare. Cosa che le analisi strumentali hanno poi smentito.

Gli infortuni di Kalulu nella stagione 2023/2024

Una stagione complicata quella di Pierre Kalulu. La sfortuna sembra non dargli tregua visto che il giocatore durante il corso del campionato ha dovuto saltare molte partite a causa degli infortuni.

Il difensore del Milan aveva saltato parte dell'inizio del campionato, compreso il derby di andata, a causa di un leggero infortunio che l'aveva costretto ai box per 5 partite. Tornato in campo contro la Juventus, alla 9^ giornata, entrando dalla panchina, il calvario in realtà era solo all'inizio.

Il francese, infatti, è stato costretto a un intervento chirurgico agli inizi di novembre. Nel corso della partita contro il Napoli, al Maradona, il 29 ottobre 2023, durante la 10^ giornata, era stato costretto a uscire dal campo per infortunio e, successivamente, gli esami avevano rivelato la rottura del tendine femorale della gamba sinistra. Operato in Finlandia, i tempi di recupero sono stati di circa 4 mesi.

Il suo rientro è stato contro l'Empoli, alla 28^ giornata, nella vittoria per 1-0, in cui aveva collezionato una trentina di minuti entrando dalla panchina.

Il giocatore è costretto a fermarsi di nuovo, in una stagione davvero sfortunata, che a causa degli infortuni, lo ha visto scendere in campo in Serie A solamente in cinque occasioni, in cui non ha mai giocato più di 45 minuti.