Il mercato dei difensori è quello più attivo negli ultimi giorni di calciomercato. Ieri, infatti, ecco il cambio di casacca sia per Bremer che è passato alla Juventus, sia di De Ligt che è passato al Bayern Monaco. La scorsa settimana, inoltre, ha cambiato squadra pure Koulibaly e ora il Napoli spera di chiudere per Kim Min Jae. Ecco chi è il futuro della difesa azzurra.

Chi è Kim Min Jae

Kim Min Jae nasce a Tongyeong, in Corea del Sud, il 15 novbembre 1996. La sua carriera si sviluppa sin da giovanissimo, e intravede il calcio professionistico tra le giovanili del Yeoncho MS, ciò fino al 2011, quando poi passa al Suwon THS.

Qui inizia a farsi notare sempre di più giocando nel suo ruolo preferito, ovvero quello di centrale in mezzo alla difesa. In seguito, nel 2015 passa per una sola stagione alla Yonsei University, mentre quella successiva giunge nel calcio coreano che conta, sbarcando nel Gyeongju KHNP.

Kim quindi fa il suo esordio nella prima serie coreana, ovvero la K League 1, giocando ben 29 partite, più una di Korean FA Cup. Le sue ottime prestazioni condite da buone doti, lo fanno adocchiare dal Jeonbuk Hyundai, che lo acquista per l'annata successiva.

Stiamo parlando della squadra all'epoca campione in carica del campionato, quindi una delle più forti della Corea del Sud e di tutta l'Asia. Anche qui, il centrale riesce a farsi valere, giocando nella prima stagione 30 partite totali, tra cui anche 6 della Champions League asiatica.

In totale, saranno 2 le stagioni allo Jeonbuk, che vedranno Kim Min Jae vincere due campionati di fila, con 60 partite condite pure da 3 gol e 1 assist.

La Cina

Nel 2018/2019, poi, ecco che il difensore finisce nel mirino del Beijing Guoan, squadra di Pechino, che lo acquista per 5 milioni e 250mila euro. Anche stavolta, diventa titolare comnquistando il posto fisso in mezzo alla difesa, giocando la prima stagione ben 34 partite totali, ma il campionato sfuma per 2 soli punti e la sua squadra arriva seconda dietro il Guangzhou.

Nell'annata 2019/2020, poi, complice la pandemia, la Super League cinese cambia formula e passa a quella dei play-off, nei quali il club che detiene il cartellino del coreano viene sconfitto in semifinale e finisce per aggiudicarsi il terzo posto nella finalina.

Il centrale sembra poi poter arrivare al Tottenham per la stagione 2020/2021. L'affare sembra fatto, visti i 15 milioni di accordo tra i due club, quello inglese con il Beijing, ma all'ultimo tutto salta per via della burocrazia. Ciò fa si che Kim salti tutta la stagione, ma il suo sbarco nel calcio che più conta è solo rimandato.

Leggi anche: Ibra e il Milan ancora insieme: rinnovo con bonus per un altro anno

Il Fenerbahce

Il 16 agosto 2021, Kim Min Jae saluta la Cina, sbarcando per 3 milioni di euro in Turchia, e per la precisione al Fenerbahce. Anche in questa sua nuova avventura, il giocatore riesce a prendersi la titolarità nella difesa, esordendo subito nel massimo campionato turco e poi in Europa League.

In totale, sono 40 le partite giocate in tutte le competizioni dal centrale, il quale riesce pure a mettere a segno un gol nella Superliga turca. Qui, tuttavia, il Fenerbahce viene battuto dal Trabzonspor che vince nettamente con 8 punti di vantaggio, ma ormai la stella di Kim è partita.

Il Napoli

COn l'addio di Koulibaly, il Napoli sembra aver puntato tutto su Kim per sostituire il gigante senegalese, ormai ex leader della difesa. Kim stava per andare al Rennes, in Francia, ma di fronte alla possibilità di giocare in Champions League, l'entourage del coreano ha bloccato tutto.

Il club di De Laurentiis sembra disposto a pagare la clausola da 20 milioni per portarlo all'ombra del Vesuvio, e sembra che pure l'accordo con il calciatore ci sia tutto. Ora, non bisogna che aspettare l'invio dell'emissario azzurro in Turchia, così da chiarire gli ultimi dubbi.

La nazionale

Inutile dire, che Kim rappresenta uno dei pochi gioielli della nazionale della Corea del Sud. Il suo esordio con la casacca del suo paese avviene nel 2014, quando indossa la maglia dell'Under 20. Nel 2016, poi, passa di livello, venendo convocato nell'Under 23 e vincendo i Giochi Asiatici del 2018.

Infine, il centrale possibile futuro della difesa del Napoli, è arrivato nella massima selezione coreana. Qui, sotto l'egida di Son, l'acclamatissimo attaccante del Tottenham, ha già collezionato 40 presenze a partire dal 31 agosto 2017, le quali sono state condite pure da 3 gol.

Leggi anche: Il fermo della polizia a Bakayoko non è razzista, c'è un altro motivo: tutto sull'accaduto