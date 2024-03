Serie A 2023/2024, Lazio Juventus: dove vederla in TV e probabili formazioni

La nuova Lazio di Tudor sfida la Juventus di Allegri nella partita valevole per la 30^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

La Lazio ospita la Juventus nella partita valevole per la 30^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Lazio-Juventus, 30^ giornata di Serie A

Una classifica troppo brutta quella dei biancocelesti rispetto a quanto previsto. Un gioco che in questa stagione non è mai collimato con i risultati e il frutto di questa situazione è stato il saluto di Maurizio Sarri, che lascia la panchina dei laziali con la squadra al nono posto.

A sostituirlo è stato Igor Tudor, il quale avrà il compito di migliorare la classifica e tentare di qualificarsi per una futura coppa europea. La prima occasione per fare punti, però, non sarà delle più semplici.

All’Olimpico arriva la Juventus, una squadra che dopo aver compiuto un cammino quasi alla pari dell’Inter non riesce praticamente più a trovare con continuità la vittoria.

Al momento, la compagine guidata da Allegri è al terzo posto a meno tre dal Milan che la precede. Una posizione più indietro si trova il Bologna di Motta, che insegue minaccioso a meno cinque.

A questo punto è chiaro che entrambe le squadre hanno l’estrema necessità di trovare la vittoria, ma per nessuna delle due sarà facile. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Lazio-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

Da un lato una squadra che con il cambio di guida tecnica potrebbe aver trovato nuovi stimoli, dall’altro una che non può più permettersi passi falsi. Tra i biancocelesti e i bianconeri si prospetta una partita aperta e intensa, ecco dove vederla in TV.

Lazio-Juventus sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire in streaming scaricando l’applicazione ufficiale, abbonandosi ed effettuando l’accesso. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, il quale sarà affiancato nel commento da Andrea Stramaccioni.

Quando e dove si gioca

Lazio-Juventus, partita valevole per la 30^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 30 marzo, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Lazio-Juventus

C’è molta curiosità di scoprire come Tudor schiererà la sua squadra, anche se dai primi indizi la configurazione di partenza sembra essere il 3-4-2-1. In porta Mandas è favorito su Sepe. La difesa a tre potrebbe essere composta da Gila, Romagnoli e Casale.

Sulle corsie Lazzari si candida per una maglia da titolare sulla destra con Marusic a sinistra. Il duo di centrocampo sarà invece formato da Guendouzi e Cataldi.

Sulla trequarti, alle spalle di Ciro Immobile unica punta, spazio alla fantasia di Luis Alberto e Zaccagni con Felipe Anderson che dovrebbe partire dalla panchina.

Massimiliano Allegri recupera Rabiot ma perde Vlahovic per squalifica e Milik per infortunio. Nel 3-5-2 dei bianconeri, come di consueto, tra i pali ci sarà Szczesny.

Davanti al portierone polacco la linea a tre sarà formata da Gatti, Bremer e Danilo. In mezzo al campo, McKennie e Locatelli completeranno il reparto assieme al francese, mentre sulle corsie spazio a Cambiaso e Iling-Junior. In avanti, date le assenze, rimane il dubbio su chi farà coppia con Chiesa con Kean in vantaggio su Yldiz.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri.

Il pronostico

Come spesso accade, il cambio di guida tecnica potrebbe dare nuove energie ai biancocelesti che vogliono conquistare punti utili per la futura Europa. Il tempo stringe e gli uomini di Tudor devono iniziare a macinare vittorie altrimenti l’obiettivo potrebbe svanire.

Anche i bianconeri, però, hanno l’estrema urgenza di vincere, così da ritrovare serenità e certezze che ormai stanno iniziando a mancare. L’Olimpico potrebbe diventare un fattore, ma le maggiori agenzie di scommesse vedono la Juventus partire leggermente favorita.

