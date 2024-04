Gianluca Mancini, i tifosi della Roma pagano la multa per la bandiera sventolata al derby

Gianluca Mancini è stato multato per aver sventolato una bandiera raffigurante un topo dopo aver vinto il derby della capitale contro la Lazio. I tifosi della Roma però si sono offerti di pagarla. Ecco la cifra raccolta su Go Fund Me.

Il numero 23 giallorosso è finito nei guai per avere sventolato una bandiera biancoceleste che raffigurava un topo nero, dopo la vittoria del derby contro la Lazio. Il giocatore è riuscito a evitare la squalifica, ma ha ricevuto una multa particolarmente salata. La Curva si è mobilitata per pagarla al suo posto. Ecco la cifra raccolta dai tifosi della Roma per pagare la multa a Gianluca Mancini.

I tifosi della Roma pagano la multa a Mancini

Il giudice sportivo ha deciso di sanzionare Gianluca Mancini con una multa dopo i fatti del derby di Roma. Il difensore giallorosso, a fine partita, ha sventolato una bandiera biancoceleste raffigurante al centro un topo nero, chiaro simbolo di disprezzo rispetto agli avversari.

I tifosi della Roma però, già felici perché Mancini ha deciso la partita, hanno apprezzato il modo in cui il difensore ha festeggiato con loro. Le vendite delle magliette del giocatore sono impennate nella settimana successiva al match e i tifosi si sono addirittura offerti di pagare la multa al posto suo.

L'iniziativa è stata lanciata da Lorenzo Contucci, tifoso romanista che ha dato vita a questa raccolta fondi con una donazione da 100 euro. Su Instagram ha scritto:

LA MULTA A MANCINI LA PAGHIAMO NOI! Molti tifosi della Roma, di Curva e non solo, hanno chiesto di fare qualcosa per la multa di 5000 euro che il giudice sportivo ha dato a Mancini per aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine di Roma/Lazio 1-0.

Riteniamo che il derby di Roma sia anche feroce goliardia e becero sfottò e per questo, al di là del giudizio dei moralisti buffoni, diciamo a questi ultimi una sola cosa:

Quindi, come da titolo, si invitano i tifosi romanisti che si rispecchiano in quello che ha fatto Mancini a versare un’offerta libera per arrivare all’importo di cui sopra per pagargli la multa. Qualora il nostro Mancio non voglia o non possa ricevere l’importo che raccoglieremo, l’intera somma verrà data in beneficenza, come già fatto in passato per le mascherine con il logo ASR (per chi non si dovesse ricordare, l’intero ricavato venne devoluto al Bambin Gesù e a un’altra associazione di volontariato sociale).

Naturalmente vi terrò personalmente aggiornati sull’andamento e sull’esito della raccolta.

IL ROMANISMO TRIONFERÀ SUL MORALISMO!

L'importo della multa a Mancini

Il numero 23 giallorosso è stato graziato dal giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea. Tra i rischi che correva Mancini per la natura del suo gesto, c'era anche quello di incorrere in una squalifica e, visto che la corsa alla Champions è ancora aperta, per la Roma perdere una pedina fondamentale sarebbe stato un duro colpo.

L'entità della multa a Gianluca Mancini è di 5000 euro. Una cifra comunque abbordabile considerato lo stipendio da 2 milioni di euro all'anno del giocatore. Nonostante ciò, tantissimi tifosi romanisti si sono mobilitati per contribuire al pagamento della multa e i soldi raccolti in meno di 15 ore sono ben oltre quelli necessari per estinguere la sanzione: oltre 7100 euro.

In caso il giocatore pagasse di tasca sua la multa, i soldi raccolti verranno dati in beneficienza, come detto da Lorenzo Contucci, promotore dell'iniziativa.