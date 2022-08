Ore febbrili le ultime in casa Juventus, tra acquisti e cessioni. Ecco chi è Memphis Depay, l'attaccante che potrebbe sostituire e far dimenticare ai tifosi bianconeri Alvaro Morata.

Tra trattative di cessioni e di acquisti, le ultime ore sono decisive per il futuro della Juventus. La prima di campionato si avvicina, e Allegri ha bisogno di giocatori. Ecco chi è Memphis Depay, l'attaccante in uscita dal Barcellona che potrebbe sostituire Morata senza togliere spazioe a Kostic.

Chi è Memphis Depay

Memphis Depay nasce a Moordrecht, nell'Olanda meridionale, il 13 febbraio 1994. Proprio con la squadra della sua città inizia la carriera nel 2002/2003, e all'età di nove anni viene notato dallo Sparta Rotterdam, con cui gioca dal 2003 al 2006.

In seguito, le sue doti spiccano davanti agli osservatori di varie squadre olandesi, ed è così che l'attaccante passa al PSV su consiglio del nonno. Nel 2011 arriva la prima vera prova della sua fin lì giovane carriera, ovvero il passaggio in prima squadra.

Il debutto avviene poi nel 2012, quando Depay gioca la sua prima partita di Eredivisie, in un pareggio per 1-1 contro l'Heracles Almelo. Il suo primo gol non tarda ad arrivare, il 18 marzo contro l'Heerenven in un grandioso 5-1. A fine anno, dunque, le reti segnati saranno 3, più un altro assist.

La stagione 2012/2013 è quella del passaggio definitivo alla prima squadra del PSV, con cui gioca 40 partite totali, arricchite da 10 gol e 9 assist. Nel 2013/2014 alza ancora di più l'asticella, ma è il 2014/2015 l'annata nella quale l'attaccante olandese dà il meglio di se, con 22 gol e 6 assist nella sola Eredivisie, più altre 5 reti in Europa League.

Le sue prestazioni gli permettono di arrivare al Manchester United nel 2015/2016 per 30 milioni di euro. Tuttavia, l'esperienza inglese è tutt'altro che felice, in un club in ceneri dopo l'addio di Sir Alex Ferguson. Difatti, in una stagione e mezzo, Memphis Depay arriverà a giocare solo 53 partite, 7 gol e 6 assist appena.

Il Lione

Depay passa nel gennaio 2017 al Lione per circa 20 milioni di euro. In Francia, l'attaccante ritrova lo smalto di un tempo, mettendo subito a segno in 17 partite di Ligue 1 5 gol e soprattutto 8 assist. Nel 2017/2018, poi, ecco il definitivo salto di qualità, un po' come ai tempi del PSV, visti i 19 gol in campionato conditi da 13 passaggi chiave per i compagni. Inoltre da segnalare anche 3 reti e 3 assist in Europa League.

L'anno dopo l'olandese esplode pure in Champions League, grazie ai 4 passaggi chiave più anche un gol. Inoltre, si conferma in Ligue 1 con 10 tra reti e assist. Ancora, si arriva al 2020/2021, annata nella quale migliora ancora il suo bottino, visti i 20 gol e i 12 assist in campionato.

Leggi anche: Serie A 2022-23, ecco chi sono i capitani delle squadre

Il Barcellona

A giugno 2021 dopo un po' di tira e molla, Memphis Depay lascia a zero il Lione per accasarsi al Barcellona, che a breve diventerà orfano di Messi, e che non potrà fare affidamento su Aguero a causa del suo problema al cuore. Difatti, tutto il peso dell'attacco ricade sull'olandese.

La prima stagione non è propriamente da ricordare, anche se nel passaggio tra Koeman e Xavi non perde il posto da titolare e anzi riesce a trovare continuità. A fine stagione sono arrivati 12 gol e 2 assist nella Liga, più un altro gol in Europa League.

La nazionale

Depay è anche uno dei giocatori più importanti per l'Olanda, e lo vorrà dimostrare ai prossimi mondiali in Qatar. La prima convocazione con la nazionale maggiore dei lancieri avviene già nel 2013, poco dopo l'esplosione col PSV. Nell'ottobre dello stesso anno, dunque gioca contro la Turchia per appena un minuto di gioco.

Fa parte, poi, della squadra arrivata ai mondiali di Brasile 2014, che vedranno gli orange sconfiggere subito la Spagna campione in carica, e poi fermarsi in semifinale ai rigori contro l'Argentina. Poi, però, l'Olanda inizia a faticare e prima non si qualifica all'Europeo del 2016, e poi anche al mondiale 2018.

Ad oggi, invece, come detto, vedremo dove arriverà la nazionale allenata da De Boer, che vuole stupire in positivo e non più in negativo dopo l'ultimo Europeo in cui le cose non sono andate molto bene, ovviamente con Depay a fare da mattatore in avanti.

Il mercato

Proprio il mondiale in Qatar potrebbe far decidere a Memphis Depay di cambiare squadra per potervi partecipare. L'olandese al momento non è chiuso al Barcellona, complice pure il perenne infortunato Ansu Fati, ma potrebbe dover subire un forte turnover da parte di Xavi.

Per questo, l'attaccante si sta guardando attorno. La Juventus si è già avvicinata con dei sondaggi, dopo il no definitivo di Morata scattato pure dopo l'amichevole in cui ha sdoganato la sua ex squadra con una tripletta, quindi nei prossimi giorni potrebbe esserci l'affondo da parte dei dirigenti bianconeri. Inoltre, questo eventuali acquisto dell'ex PSV, non andrebbe a fermare quello di Kostic, così che Allegri possa ricevere non uno ma ben due regali prima del Sassuolo.

Leggi anche: Fantacalcio 2022 23, ecco chi prendere e i consigli per creare una squadra fortissima