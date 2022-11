Il campionato mondiale di calcio 2022 si disputerà in Qatar e sarà, di gran lunga, il più costoso mai realizzato. Dopo gli scandali e le polemiche relative all'assegnazione della Coppa del Mondo ad un paese come il Qatar, ormai manca poco all'inizio dei mondiali ed è interessante analizzare i costi assurdi sostenuti dal paese del Golfo per ospitare il torneo, e quanto questi si riflettano sul costo dei biglietti.

Ecco quanto è costata l'organizzazione dei mondiali e quali sono i prezzi dei biglietti.

Stadi, organizzazione e biglietti: quanto costano i Mondiali di calcio 2022

La spesa complessiva per il Mondiale di Calcio 2022 in Qatar è al momento di circa 220 miliardi di euro. Una cifra semplicemente imparagonibile a quella di qualsiasi altra edizioni mai realizzata. Prima di questo mondiale infatti la cifrà più alta mai sostenuta era stata quella per la Coppa del Mondo FIFA 2014 tenutasi in Brasile il cui costo era stato "solamente" di 15 miliardi di euro.

Chiaramente i costi altissimi di questa edizione ospitata dal Qatar sono dovuti ad un investimento complessivo del paese del Golfo nelle infrastrutture. Nel 2010 infatti, anno di assegnazione ufficiale, il Qatar non disponeva di strutture adeguate ad ospitare una tale competizione. Da quell'anno partì dunque un immenso progetto di riqualificazione e costruzione di nuovi impianti, ma non solo.

I costi relativi alla costruzione degli stadi sono infatti una piccola fetta del totale, con una cifra compresa tra i 6,5 e i 10 miliardi di dollari.

Gli investimenti più sostanziosi riguardano tutto ciò che ruota intorno agli impianti. In particolare nell'ambizioso progetto "Qatar 2030" ci sono investimenti in hub di innovazione tecnologica, nuovi sistemi di trasporti sotterranei, aereoporti e molto altro.

Si può dire dunque che i mondiali abbiano agito da volano per investimenti che andranno ben aldilà dei mondiali di calcio.

Mondiali 2022 in Qatar: ecco il costo dei biglietti

L'enorme investimento del paese qatariota si rifletterà in parte anche sul costo medio dei biglietti per assistere alle partite. Rispetto alla scorsa edizione, quella del 2018 tenutasi in Russia, il prezzo medio di un biglietto per la finale dei Mondiali è di 5.850 riyal, ovvero circa 1.400 euro. Un prezzo più alto di quasi il 50% rispetto al costo dello stesso biglietto nell'edizione 2018.

Chiaramente i rialzi non riguardano solo i biglietti della finalissima, ma anche di tutti i turni precedenti. I biglietti singoli per le partite della fase a gironi del torneo presentano dei prezzi che oscillano tra i 68 e i 218 euro. Tuttavia i prezzi salgono nettamente per la fase ad eliminazione diretta, dove un singolo biglietto può arrivare a costare tra i 610 e i 1630 euro.

