Roma Brighton: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Roma di De Rossi sfida il Brighton di De Zerbi nella gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Roma-Brighton, ottavi di finale di Europa League

Dopo aver eliminato il Feyenoord ai playoff, l'urna di Nyon ha decretato che il prossimo sfidante dei giallorossi sarà il Brighton. Dunque, agli ottavi di finale la Roma incontrerà una vecchia conoscenza del calcio italiano: Roberto De Zerbi.

Sarà curioso vedere sul campo due idee di gioco differenti ma provenienti da due tecnici giovani, in un doppio confronto di enorme valore. Infatti, chi supererà il turno approderà direttamente tra le migliori otto della competizione e potrà continuare a coltivare il sogno di arrivare fino in fondo.

Se i capitolini hanno dovuto affrontare gli spareggi per giungere a questo punto, gli inglesi ci sono arrivati direttamente grazie al primo posto conquistato nel Gruppo B, composto anche da Marsiglia, Ajax e AEK Atene.

Insomma, non sarà di certo una passeggiata per gli uomini di De Rossi che però hanno tutte le carte in regola per tenere a bada il Brighton.

Roma-Brighton, dove vederla in TV e in streaming

I giallorossi cercheranno il successo di fronte al proprio pubblico, con la consapevolezza che vincere in casa sarebbe fondamentale per affrontare il ritorno con più serenità. Di tutt'altro avviso gli inglesi che invece tenteranno il colpaccio in trasferta in uno campo sempre molto complicato.

Si prospetta una partita molto aperta e tutta da vivere, ecco dove vederla in TV. Roma-Brighton sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

La si potrà seguire anche in streaming su DAZN, NOW e Sky GO. A commentare le emozioni dell'Olimpico per DAZN ci sarà Stefano Borghi. Sky, invece, ha affidato la telecronaca a Dario Massara e Giancarlo Marocchi.

Quando e dove si gioca

Roma-Brighton, partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League, andrà in scena giovedì 7 marzo, alle ore 18:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Probabili formazioni di Roma-Brighton

Daniele De Rossi dovrebbe schierare la sua Roma con il 4-3-3. In porta fiducia dal primo minuto a Svilar, che ha ormai ampiamento dimostrato di essere totalmente affidabile.

Davanti a lui spazio a Celik sulla corsia di destra e a Spinazzola su quella di sinistra, mentre Mancini e Ndicka occuperanno il centro della difesa. In mezzo al campo Cristante e Pellegrini affiancheranno Paredes mentre in avanti il tridente sarà composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Roberto De Zerbi risponde con il 3-4-2-1. Davanti a Steele, la difesa a tre sarà composta da Igor, Dunk e Van Hecke. Sula banda di destra partirà Lamptey mentre a sinistra via libera a Estupinian.

In mezzo al campo largo al duo composto da Gilmour e Gross mentre sulla trequarti, alle spalle di Ferguson unica punta, spazio a Buonanotte ed Enciso.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, Van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson. Allenatore: De Zerbi.

Il pronostico

Affrontare le squadre di De Zerbi non è mai cosa semplice, giocano un calcio liquido e difficile da interpretare che spesso varia in base al tipo di partita.

Con De Rossi, però, la Roma sembra aver trovato nuove sicurezze e risultati e prestazioni ne sono una conferma. Superare il turno sarebbe fondamentale per continuare a perseguire un obiettivo che persiste da inizio stagione: arrivare fino in fondo in Europa League.

Si deve poi tenere conto dell'Olimpico, uno stadio pronto a trasformarsi in una bolgia in serate come questa. Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e altro ancora, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Roma parte favorita.

