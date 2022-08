Non si è mai abituati a vedere un grande campione o una grande campionessa dire addio al proprio sport e ritirarsi, tantomeno se chi lo fa è Serena Williams. Ripercorriamo la carriera di quella che comunemente è indicata come la più grande tennista della storia.

Serena Williams si ritira

Serena Williams ha annunciato il ritiro tramite la copertina di Vogue del prossimo settembre, in particolare dopo la fine della sua partecipazione agli US Open, che si terranno dal 29 agosto all'11 settembre. In pratica, l'americana vorrebbe che fosse dopo l'11 del prossimo mese, ma vista la sua condizione potrebbe arrivare prima la fine col tennis giocato.

Le sue parole contenute nella rivista, difatti, suonano come il canto del cigno. La più grande tennista di sempre ha riferito che ama stare in campo e giocare, ma non può farlo per sempre e che quindi si sta avvicinando alla fine della sua gloriosa carriera.

La carriera di Serena Williams

Serena Williams nasce a Saginaw, nel Michigan, il 26 settmebre 1981. Sin dall'età di quattro anni inizia a giocare a tennis e la sua passione la persegue spostandosi nel paese, più precisamente in Florida. In men che non si dica, riuscì ad aggiudicarsi il titolo di migliore under 10 dello stato, con un record di 46-3.

Dopo una storia un po' travagliata a causa della sua giovane età con i tornei WTA, inizia la sua scalata nel 1997 quando partecipa a Indian Wells ma viene subito eliminata. Tuttavia, va meglio dal punto di vista delle coppie, poiché con la sorella Venus riesce ad arrivare ai quarti dello stesso torneo e in semifinale in quello di Chicago.

Il 1998 è decisamente migliore per Serena Williams per quanto riguarda il singolare, visto che riesce ad avanzare più turni in vari tornei, a cominciare da quello di Sidney. Agli Australian Open, poi, viene eliminata dalla sorella al secondo turno.

La scalata però per l'americana è iniziata, visto che a fine anno entra tra le prime 20 al mondo. Nel 1999, poi, arriva il primo slam, dopo aver già vinto a Parigi e a Indian Wells, conquistando gli US Open, sconfiggendo in finale l'allora numero 1 al mondo Martina Hingis.

Gli anni 2000

Gli anni 2000 certificano ancora di più l'ascesa di Serena Williams nel gotha del tennis e dello sport mondiale in generale. Vince, tuttavia, solo a Los Angeles e ad Hannover, mentre ottiene la soddisfazione dell'oro olimpico a Sidney 2000 nel doppio con la sorella Venus, che l'ha eliminata alle semifinali di Wimbledon.

Nel 2001 ancora in coppia con la familiare riesce a conquistare il prestigioso Career Grand Slam, cioè la vittoria di quattro slam. Il 2002 è il primo grande anno in cui riesce a conquistare la posizione numero uno al mondo, grazie alle vittorie al Roland Garros e a Wimbledon.

Il 2003 è l'anno in cui vince pure gli Australian Open, non solo in singolare ma pure in coppia, ciò le permette di ottenre il Career Grand Slam anche giocando da sola e non solo in doppio. Inoltre, riesce a difendere il titolo conquistato a Wimbledon nel 2002.

Calo e ritorno

Gli anni tra il 2004 e il 2006 sono poco prolifici per Serena Williams, che si accontenta di pochi trofei, soprattutto minori come Pechino e Miami. A Wimbledon in particolare, inizia a scontrarsi con l'appena diciassettenne Maria Sharapova che la batte inaspettatamente.

Il 2005 la vede sorridere all'inizio grazie alla vittoria degli Australian Open, ma ciò nonostante finisce per uscire dalle prime 10 del ranking WTA. In particolare, nel 2006 fu costellata dagli infortuni che addirittura fecero uscire l'americana dalle prime cento del mondo.

Tra il 2007 e il 2010, dunque, Serena Williams ritorna per ritornare la regina incontrastata del tennis mondiale, e ci riesce. Infatti, vince ancora gli Australian Open, ma negli altri slam a cui partecipa si ferma ai quarti. Poi nel 2008 rivince l'oro olimpico stavolta a Pechino e rivince pure gli US Open. Nel 2009 torna a conquistare Wimbledon e il doppio degli open casalinghi con Venus.

Il decennio scorso

Causa infortuni, Serena Williams subisce diversi stop tra 2010 e 2011, dove comunque vince alcuni tornei. Ma è tra il 2012 e il 2017 che ritorna la numero uno a tutti gli effetti. L'americana vince ancora pure l'oro olimpico a Londra 2012, mentre il 2013 è il suo anno di grazia con un record di vittorie e pure di guadagni che ammontano rispettivamente a 11 titoli e 12 milioni di dollari in montepremi.

La campionessa americana continua a dominare fino al 2017, mettendo a segno vittorie su vittorie. A cominciare però dal 2018, tornano a fare breccia gli infortuni, che la fanno stare molto tempo lontano dal campo da gioco. Inoltre, arriva pure la gravidanza che evidentemente non le permette di giocare.

Nel 2020 poi torna a vincere tre anni dopo l'ultima volta in singolare, col titolo numero 73. A fine anno, tuttavia, esce definitivamente dalla classifica delle migliori 10 al mondo. Il 2021 e il 2022 continuano a non dare grosse soddisfazioni, e dunque è arrivata la notizia del ritiro. Tutti vorrebbero che la favola si concludesse con una sua vittoria agli US Open, ma alla fine sia che vinca che perda, Serena Williams sarà sempre la più grande di tutte.

Leggi anche: Chi è Memphis Depay, il possibile sostituto di Morata alla Juve