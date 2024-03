Sorteggi quarti Champions League: ecco gli accoppiamenti

Le squadre italiane sono state eliminate dalla Champions e, quindi, nel sorteggio di Nyon non abbiamo potuto vedere nessuna di esse negli accoppiamenti. Sono Francia, Spagna, Inghilterra e Germania a contendersi la coppa dalle grandi orecchie: ecco gli accoppiamenti.

Sorteggi quarti Champions

Questo è l'ultimo anno in cui i sorteggi saranno effettuati "a mano" in quanto dal prossimo anno sarà l'intelligenza artificiale a decidere gli accoppiamenti perché altrimenti sarebbero servite 900 palline e più di 4 ore di tempo per fare il sorteggio. Utilizzando invece l'intelligenza artificiale ci vorrà meno di 1 ora di tempo.

I quarti di finale verranno giocati il 9 e 10 aprile l'andata, mentre il ritorno sarà il 16 e 17 aprile. Si ricorda ovviamente che dai quarti di finale non ci sono più restrizioni, quindi sarà possibile trovare anche un derby nazionale o squadre che si sono già scontrate nei gironi.

Le squadre qualificate ai quarti

• Manchester City (ENG)

• Bayern Monaco (GER)

• Real Madrid (SPA)

• Paris Saint-Germain (FRA)

• Borussia Dortmund (GER)

• Barcellona (SPA)

• Arsenal (ENG)

• Atletico (SPA)

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Quarter-finalists confirmed ✅#UCL pic.twitter.com/7sYKU5LIbI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2024

I sorteggi dei quarti di Champions: gli accoppiamenti

• Arsenal - Bayern Monaco

• Atletico Madrid - Borussia Dortmund

• Real Madrid - Manchester City

• Paris Saint-Germain - Barcellona

Il sorteggio delle semifinali

• Atletico/Borussia - PSG/Barcellona

• Arsenal/Bayern - Real Madrid/Manchester City

La vincitrice della semifinale 1 giocherà in casa.

Il calendario fino alla finale