Brutto infortunio per Stefano Sensi che durante Monza-Verona è caduto in lacrime. Ecco quando rientra e che cosa è successo.

Le immagini non possono che destare preoccupazione e dispiacere, Stefano Sensi esce in lacrime dopo aver subito l'ennesimo infortunio della sua carriera. Questa volta non di natura muscolare ma a causa di un brutto intervento di Sulemana che l'ha colpito da dietro. Proviamo a capire quando rientra e quali sono le sue condizioni.

Un nuovo infortunio per Sensi

Prima di vedere quando rientra facciamo un passo indietro per capire che cos'è successo.

Pochi minuti prima del termine della partita Stefano Sensi viene colpito duramente da dietro, crolla a terra consapevole di aver subito un nuovo infortunio.

Il centrocampista italiano è in lacrime a causa del dolore e della preoccupazione, troppo spesso infatti è rimasto fermo ai box nel corso della sua carriera e ora, mentre stava riuscendo a trovare continuità, dovrà stare fermo nuovamente.

Le urla di dolore, i due assistenti del Monza che non riescono a portarlo fuori a braccia ma che sono costretti a far intervenire la barella, immagini iconiche e tristi che non hanno lasciato presagire nulla di buono.

Il giocatore poi negli spogliatoi si è calmato, questo però non basta e infatti l'infortunio è serio e lo terrà ai box per diverse settimane.

Fortunatamente per lui e per il Monza in mezzo c'è il Mondiale, al quale come ben sappiamo gli Azzurri non prenderanno parte.

Quali sono le sue condizioni

Le condizioni di Stefano Sensi preoccupano molto, la reazione sul campo è stata emblematica e le analisi hanno accertato che le preoccupazioni erano fondate.

In un primo momento si pensava solamente a una forte contusione, e il pericolo sembrava scampato, alle ore 19:00 però, dopo accertamenti più accurati, la situazione è cambiata radicalmente.

Il Monza ha comunicato che l'esito ha evidenziato una frattura malleolo peroneale, le cure sono ancora da decidere e verranno valutate nelle prossime ore.

Si prevede un lungo stop per il centrocampista italiano che dovrà rimanere fermo nuovamente.

Una carriera segnata dalla sfortuna e dagli infortuni e in cui il giocatore non riesce a trovare continuità, e proprio ora che sembrava aver trovato la sua dimensione dovrà vedere i compagni dalla tribuna.

Stefano Sensi, quando rientra dall'infortunio

L'ottimismo di fine partita è ben presto svanito lasciando spazio allo sconforto.

Stefano Sensi ha riportato una frattura malleolo peroneale, non è una semplice contusione.

Per questo tipo d'infortunio lo stop previsto può andare dalle sei settimane ai tre o quattro mesi, a seconda della gravità.

Bisogna ora capire se la frattura è composta oppure scomposta, in base a questo si saprà se sarà necessario procedere con un intervento chirurgico oppure se basterà una terapia conservativa.

Che cos'è il malleolo peroneale

L'infortunio di Sensi è dunque abbastanza grave, non si sa ancora quando rientra ma lo stop sarà di molte settimane.

Il malleolo peroneale è una struttura ossea che, assieme alle altre componenti, fa parte dell'articolazione della caviglia.

Di conseguenza, in base al tipo di frattura e come riportato sopra, si deciderà come intervenire.

Se ci sarà la possibilità di utilizzare la terapia conservativa si potrà ricorrere al gesso o al tutore, più probabile il primo, nel caso in cui la frattura fosse scomposta si dovrà ricorrere all'operazione chirurgica allungando i tempi di recupero.

Oltre al tempo previsto Sensi dovrà poi ricorrere alla riabilitazione, nella speranza che poi questo infortunio non gravi ulteriormente su altre parti del suo corpo anche a livello muscolare.

Stefano Sensi e gli infortuni

Alcuni giocatori sono costantemente martoriati dagli infortuni che pregiudicano il normale andamento della carriera.

Stefano Sensi è sicuramente uno di questi, un talento cristallino racchiuso in un fisico troppo fragile, una giovane promessa arrivata alla maturità calcistica senza aver mai potuto fare il definitivo salto di qualità.

Di proprietà dell'Inter ed ex Sassuolo, nella passata stagione è stato girato in prestito alla Sampdoria per giocare con continuità.

In questa invece, attraverso la stessa formula, fa parte della rosa del Monza e fino a qui aveva già collezionato 13 presenze.

La speranza è che questo sia l'ultimo infortunio grave della sua carriera e che questi non pregiudichi il suo futuro.

La pausa per il Mondiale aiuta il Monza

Lo sfortunato infortunio di Stefano Sensi non lascia trasparire nessun barlume di positività, ma al Monza sarebbe potuta andare anche peggio.

Bisogna infatti considerare che il giocatore avrà a disposizione fino al 4 gennaio per rimettersi in sesto, e questo grazie alla sosta per il Mondiali in Qatar.

Certo, è una magra consolazione per il centrocampista che vede il calvario non finire mai, ma la sosta viene almeno in soccorso del club lombardo.

Prima dello stop rimangono solamente due partite di campionato, valevoli per la 14^ e per la 15^ giornata di Serie A.

Il Monza in queste due giornate affronterà la Lazio e la Salernitana, due partite molto importanti dalle quali dovrà cercare di non uscire sconfitto.

