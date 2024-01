Account takeover, cos'è e come avviene il furto di identità digitale che svuota il conto

È un fenomeno sempre più comune, ma sicuramente non meno grave: l'account takeover è la piaga dell'era digitale e si inserisce nella categoria di cybercrimini volti al furto di identità, credenziali sensibili e bancarie. Analizziamolo.

È uno scenario da incubo: sicuro di aver inserito la password giusta, tenti e ritenti di accedere al tuo account senza successo. Le mail per la reimpostazione della password non arrivano e l’assistenza risponde a singhiozzo. Sei stato vittima di un account takeover: sai cos'è?

Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso nell’era digitale, poiché oggi le nostre credenziali social, di posta elettronica – ma soprattutto bancarie – vengono vendute a peso d’oro o sfruttate da malintenzionati determinati a svuotare il conto in banca dell’ennesimo malcapitato.

In questo articolo, vedremo nel dettaglio cosa si intende per account takeover, come avviene e come difendersi.

Cos'è l'account takeover

L’account takeover è una problematica di sicurezza informatica che si verifica quando un malintenzionato riesce a ottenere il controllo non autorizzato di un account online di un utente.

Un vero e proprio furto di identità, che può colpire varie tipologie di account, come quelli bancari, di posta elettronica, di social media o di shopping online.

Il processo inizia con il furto delle credenziali di accesso dell'utente, come nome utente e password. Ciò può avvenire attraverso diverse tecniche:

• il phishing , che implica l'inganno dell'utente affinché riveli le proprie credenziali

• l'uso di malware , programmi dannosi che si installano sul dispositivo dell'utente e rubano informazioni

• lo sfruttamento di database violati, dove i dati degli utenti vengono rubati da siti web compromessi

Una volta che il criminale ha ottenuto l'accesso all'account, può svolgere una varietà di azioni dannose:

• nel caso degli account bancari , possono effettuare transazioni non autorizzate

• se si tratta di account di social media o email, possono inviare messaggi fraudolenti ai contatti dell'utente, diffondere malware o perpetrare campagne di disinformazione

Nei casi più gravi, l'hacker può anche sfruttare l'accesso a un account per tentare di accedere ad altri account, utilizzando la stessa password o sfruttando le informazioni personali ottenute per rispondere a domande di sicurezza.

Le conseguenze di un account takeover possono essere gravissime: conoscere il fenomeno è il primo passo per prevenirlo.

Come avviene un account takover?

Inizialmente, il criminale si procura le credenziali dell'utente, per esempio tramite tecniche di phishing, dove inganna l'utente affinché riveli le proprie informazioni, o tramite l'uso di malware che ruba queste informazioni direttamente dal dispositivo dell'utente.

Un'altra modalità può essere lo sfruttamento di violazioni di sicurezza di database online, dove vengono rubati nomi utente e password.

Ci sono diversi segnali che possono indicare che un account è stato compromesso. In particolare, tra i campanelli d'allarme potresti notare:

• attività insolite , come messaggi inviati che non ricordi di aver scritto o transazioni non autorizzate nel tuo account bancario

• la ricezione di notifiche di accesso da dispositivi o località sconosciute

• l' impossibilità di accedere al tuo account con le credenziali abituali, come se d'un tratto si fosse bloccato o le tue password non fossero corrette: questo può essere un chiaro indicatore di un account takeover

• email di reimpostazione della password non richieste. Si tratta di un segnale da non trascurare, poiché simili messaggi possono indicare che qualcuno sta tentando di modificare la tua password.

Se noti anche solo uno di questi segnali, è importante agire immediatamente, cambiando le tue password e contattando l'assistenza clienti del servizio in questione.

Come tutelarsi dall'account takeover?

In primo luogo, è essenziale utilizzare password forti e uniche per ogni account. Le regole password dovrebbero essere:

• lunghe

• complesse

• includere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli

• non contenenti informazioni facilmente indovinabili come date di nascita, nomi di animali domestici o sequenze comuni (per esempio "1234")

L'uso di un gestore di password, in questi casi, può essere molto utile. Si tratta di strumenti che creano e memorizzano password complesse per ciascuno dei tuoi account, rendendo più facile mantenere password diverse e sicure per ogni servizio che utilizzi.

L'attivazione dell'autenticazione a due fattori (2FA) è un altro strumento cruciale, poiché aggiunge un ulteriore livello di sicurezza oltre alla semplice password, richiedendo un secondo passaggio di verifica, come un codice inviato al tuo telefono o un'app di autenticazione.

È importante anche essere cauti con le email e i messaggi che ricevi. Gli attacchi di phishing, in cui i criminali cercano di ingannarti per ottenere le tue credenziali, sono la principale causa di account takeover.

Evita di cliccare su link o aprire allegati in email sospette e verifica sempre l'autenticità delle richieste di informazioni personali o di credenziali di accesso.

Leggi anche: Non solo phishing, la nuova truffa svuota conto si chiama "Quishing": ecco cos'è