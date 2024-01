4 nuove imperdibili funzioni per i canali WhatsApp: ecco quali sono e come sfruttarle

Dopo la loro introduzione a settembre 2023, i canali hanno riscontrato un discreto successo in tutto il mondo. Meta ha deciso quindi di ampliare l'esperienza introducendo nuove funzionalità: ecco quali.

I canali WhatsApp sono stati una piacevole rivoluzione all’interno dell’ecosistema della popolare app per la messaggistica istantanea del gruppo Meta. Oggi, questo strumento viene ulteriormente potenziato con nuove funzionalità utili ad arricchire l’esperienza. In questo articolo, esploreremo cosa sono i canali WhatsApp e quali le nuove funzioni in arrivo.

Che cosa sono i canali WhatsApp?

Nel settembre 2023, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità chiamata "Canali", che offre agli utenti la possibilità di ricevere aggiornamenti su argomenti specifici direttamente all’interno dell’applicazione tramite una chat unidirezionale che appare come un gruppo.

L’unica differenza è che qui solo gli amministratori hanno la possibilità di pubblicare contenuti, tra cui testi, fotografie e video. Il che permette una diffusione efficace di informazioni a un pubblico selezionato e interessato, senza però creare confusione tra i partecipanti.

Gli iscritti a un Canale WhatsApp ricevono aggiornamenti costanti e possono accedere alla cronologia delle comunicazioni degli ultimi 30 giorni.

Le 4 nuove funzioni per i canali su WhatsApp

In risposta all'accoglienza positiva riscontrata dalla recente introduzione della funzionalità, Meta ha deciso di espandere ulteriormente le capacità e le offerte dei suoi canali.

Ecco quali sono le novità più significative:

1. l'introduzione della possibilità di condividere aggiornamenti vocali. La funzione, che finora era disponibile solo nelle chat e nei gruppi, si apre ora anche ai canali, permettendo una comunicazione più immediata e personale 2. la possibilità per gli amministratori di condividere sondaggi, costituiti da domande a risposta multipla. In tal modo, i membri del gruppo hanno l'opportunità di esprimere la propria opinione e partecipare attivamente al dibattito. Il feedback raccolto tramite questi sondaggi può essere prezioso per gli amministratori per orientare le future decisioni e strategie all'interno del canale, oltre a favorire un maggiore coinvolgimento e senso di comunità tra gli utenti 3. la possibilità per gli utenti dei canali di condividere aggiornamenti sotto forma di testo, foto e video direttamente sullo stato di WhatsApp, così da incrementare visibilità e interazione, poiché gli aggiornamenti condivisi saranno visibili a tutti i contatti dell'utente su WhatsApp. 4. l'ampliamento del numero di amministratori che possono essere assegnati a un canale, portandolo a un totale di 16. L’incremento nella gestione del canale consente una migliore distribuzione delle responsabilità e una gestione più efficiente, soprattutto in canali di grandi dimensioni dove la moderazione e l'organizzazione richiedono un impegno maggiore.

Come si fa un canale su WhatsApp?

Aprire un canale su WhatsApp è un processo semplice e diretto. Innanzitutto, è necessario avere un account WhatsApp aggiornato alla versione più recente. Per iniziare:

• apri WhatsApp sul tuo telefono e vai alla scheda " Aggiornamenti "

• tocca e seleziona " Nuovo canale "

• segui le istruzioni presentate a schermo per procedere.

Durante il processo, dovrai aggiungere un nome al tuo canale e avrai la possibilità di personalizzarlo ulteriormente, aggiungendo una descrizione e un’immagine.

Una volta completata la creazione del canale, puoi invitare fino a 16 amministratori che ti aiutino a gestirlo. Infine, per condividere il tuo canale, troverai un link nella pagina delle informazioni.