Come creare sticker personalizzati con iOS 17: svelato il segreto (ed è facilissimo)

Il nuovo sistema operativo iOS 17 possiede una funzionalità interna che consente di creare sticker personalizzati, usando le proprie foto e immagini, in modo semplice e davvero rapido.

Tra le possibilità introdotte per i nuovi modelli di iPhone, il novello sistema operativo iOS 17 ne possiede una davvero divertente, con cui è possibile creare sticker personalizzati in modo semplice, veloce e intuitivo: sai come fare?

Utilizzando le proprie foto e immagini si potranno generare adesivi colorati e divertenti. È praticamente senza sforzo, perché l'iPhone fa tutto in automatico. Inoltre, la funzionalità è già integrata nel tuo amato smartphone.

Creare sticker personalizzati con iOS 17: come fare? Basta l'app Foto

Come accennato, ogni funzione che verrà illustrata è già compresa nel sistema operativo. Tra le tantissime novità di iOS 17, infatti, sono state incluse anche cose molto divertenti, per il puro gusto di giocare e personalizzare il telefono.

È per questo motivo che non occorrerà installare alcuna app esterna. Tutto, infatti, verrà svolto dall'app Foto originale di iPhone: per cominciare dovete solo aprire l'app Foto.

Dalla vostra galleria, scegliete l'immagine che vorrete trasformare in un simpatico sticker. Essa verrà aperta a tutto schermo. A questo punto, tenete il dito premuto sul soggetto, poi toccate la voce "Aggiungi adesivo" che compare.

Già con questa semplice scelta, l'algoritmo di iOS 17 avrà individuato e scontornato il soggetto, rendendolo automaticamente un adesivo che viene aggiunto alla libreria personale. Se il risultato non vi soddisfa, ripetete la procedura. Altrimenti potete toccare "Aggiungi effetto" per delle scelte aggiuntive.

Compariranno a questo punto dei piccoli aggiustamenti visivi che potete operare sull'adesivo: sarete in grado di applicare rapidamente un bordo, un effetto fumetto e un effetto rilievo. Quando avete terminato, toccate la X per chiudere tutto il menu degli adesivi: lo sticker personalizzato è già stato salvato.

Gli sticker su iOS 17 sono anche animati: ecco come

Utilizzando una procedura molto simile, iOS 17 consente di creare anche adesivi animati. Lo sforzo per l'utente, come d'abitudine delle funzioni Apple, sarà minimo: anzi, è quasi tutto automatico.

Si parte sempre dall'app Foto, ma stavolta dovete toccare una delle Live Photo (le fotografie animate di Apple, simili a gif) presenti nella galleria. Anch'essa si aprirà a tutto schermo, come prima.

Adesso dovete tenere di nuovo premuto il soggetto della Live Photo, ma questa volta dovrete anche farlo scorrere verso l'alto, finché non appare sullo schermo un'immagine duplicata. Quando ciò avviene, rilasciate il dito.

Comparirà di nuovo la dicitura "Aggiungi adesivo". Toccatela e anch'esso sarà aggiunto alla libreria degli adesivi. Proprio come per quelli semplici, anche gli sticker animati di iOS 17 sono disponibili a ogni uso della tastiera di iPhone.

A questo punto potete ripetere la procedura se lo sticker non vi soddisfa, oppure toccare ancora una volta "Aggiungi effetto" per aggiungere delle chicche visive: bordo, fumetto o effetto a rilievo. Toccate la X quando avete terminato.

Un'altra grande comodità di Apple è che gli adesivi si sincronizzano con il vostro account iCloud. Una volta creati, quindi, saranno utilizzabili con la stessa libreria da qualunque dispositivo Apple su cui avete l'accesso con il medesimo ID Apple. Questo include ogni iPhone, iPad e Mac di vostra proprietà.