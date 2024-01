I 3 trucchi per creare sticker WhatsApp personalizzati, in modo facile e veloce

Su WhatsApp impazza la moda degli sticker. Sono degli adesivi virtuali, simili alle vecchie emoticon di MSN perché non ne esistono soltanto di preimpostati, ma se ne possono fare anche da soli. I più belli, infatti, sono quelli personalizzati.

Se gli amici ti passano un mucchio di sticker personalizzati e tu vuoi fare altrettanto, non preoccuparti. Esistono alcuni trucchi per creare sticker WhatsApp da soli, in modo semplice e veloce: ecco come fare.

Come si fanno gli sticker personalizzati su WhatsApp

WhatsApp non possiede internamente una funzionalità che consenta di generare sticker a partire da foto e immagini. Per farlo, sviluppatori e utenti le realizzano da parte e poi le caricano all'interno di WhatsApp.

Per gli utenti semplici, comunque, non c'è bisogno di usare Photoshop o essere esperti di grafica. In particolare c'è un'applicazione che ne produce con grande facilità: si tratta di Sticker Studio, disponibile su Play Store, vantando oltre 10 milioni di download. È il metodo più semplice per creare sticker su WhatsApp.

Il funzionamento è intuitivo. Installa l'app dal Play Store (la versione base è gratis), aprila e tocca il pulsante Get Started per iniziare la creazione. Parti quindi da una delle scelte proposte:

• Select gif, se vuoi creare uno sticker da immagine GIF animata

• Select video , se vuoi creare uno sticker a partire da un video

• Text sticker , se intendi realizzare un adesivo con testo interno

• Select photo , se vuoi uno sticker da una foto già esistente nella galleria

• Capture photo, se vuoi scattare adesso una foto da trasformare in sticker.

A questo punto, scegli l'immagine che ti occorre e passerai alla schermata di personalizzazione. Qui puoi ritagliare i bordi per lo sticker che vuoi creare, sia a mano libera sia con delle forme proposte dall'app. Si tratta di un passaggio obbligatorio, perché gli sticker WhatsApp devono avere sempre uno sfondo trasparente.

Usa i pulsanti inferiori per ulteriori impostazioni come le cornici o gli aggiustamenti visivi. Quando l'adesivo ti soddisfa, premi la V in alto a destra per salvarlo.

Realizza almeno 3 sticker per poter caricare il pacchetto su WhatsApp con il pulsante "Add to WhatsApp", poi conferma i permessi e gli adesivi saranno pronti all'uso. Se ti piace personalizzare le chat, non perdere le opzioni aggiuntive fornite dalle funzioni nascoste di WhatsApp.

Altri trucchi per creare sticker di WhatsApp

Naturalmente Sticker Studio non è l'unica applicazione esistente per generare adesivi per le tue chat. Se possiedi un iPhone, avrai tra l'altro notato che Sticker Studio non è sull'App Store. Piuttosto, ti è utile scoprire come creare sticker personalizzati con iOS 17.

Se hai un iPhone in mano, puoi utilizzare l'app chiamata Sticker.ly - Sticker Maker, anch'essa molto intuitiva e disponibile su entrambi gli store. Al suo interno puoi creare adesivi in modo facile, aggiungendo anche emoji in rilievo o modificando lo sfondo. Inoltre, include un'ampia galleria per scaricare i pacchetti di sticker degli altri.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da Wemoji, presente solo su Play Store con oltre 50 milioni di download. Anch'essa offre ampia scelta sulla personalizzazione, con rimozione e modifica dello sfondo, emoji e parecchi font.

Prima dell'uso di qualsiasi app, consigliamo di aggiornare WhatsApp all'ultima versione disponibile per il proprio telefono, al fine di garantire un perfetto funzionamento degli adesivi. Naturalmente, le immagini usate per i propri sticker devono essere conformi alle linee guida di WhatsApp. In caso cointrario, potrebbero essere respinte dall'applicazione.