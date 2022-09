In questo articolo, ti sveleremo dove guardare in diretta streaming l’evento “Far Out” di Apple, quando inizia, e i pronostici sui prodotti che verranno presentati durante l’attesissima conferenza.

Ogni anno, milioni di fan sfegatati Apple lo aspettano. Tra speculazioni, supposizioni e previsioni più o meno esatte, ormai siamo agli sgoccioli: il “Far Out” è previsto per domani, 7 settembre 2022, e il protagonista assoluto sarà proprio iPhone 14. Tuttavia, le novità saranno tantissime.

In questo articolo, ti diremo dove guardare in streaming l’evento “Far Out” di Apple, quando inizia, e alcuni pronostici sui prodotti che verranno presentati e gli argomenti discussi durante l’attesissima conferenza.

Quando esattamente si terrà l'evento “Far Out” Apple e dove guardarlo in streaming

La data da segnarsi è domani, mercoledì 7 settembre alle 19.00 per il nostro fuso orario. Proprio come il WWDC, tenutosi a Giugno, Apple ospiterò un evento ibrido: in parte trasmesso in streaming, in parte sottoforma di esclusiva conferenza riservata solo a pochi fortunati, all’Apple Park.

L’evento verrà trasmesso in diretta sul sito ufficiale di Apple a questo indirizzo, e sul canale YouTube ufficiale. Non necessiti di particolari tecnologie per assister allo streaming: ti basterà un PC o una SmartTv con un browser aggiornato, oppure uno smartphone o un tablet.

Quali prodotti verranno presentati all'evento "Far Out" di Apple

Anche se non sappiamo molto sulle precise specifiche dei nuovi prodotti che Apple prevede di annunciare, abbiamo un'idea abbastanza precisa di alcuni degli hardware che verranno con tutta probabilità presentati al pubblico.

Prima di tutto, è molto difficile che in questa occasione vengano presentati i nuovi MacBook o gli headset VR di Apple, di cui si è a lungo vociferato negli scorsi mesi. Molto più facile sarà che l’evento di concentri sulla nuova famiglia di iPhone14, di cui non si prevede però il modello “mini” incluso invece nella serie 12 e 13.

L’analista Apple Ming-Chi Kou prevede infatti che solo quattro modelli saranno inclusi nella gamma di iPhone 14.

A luglio, MacRumors è riuscito a trovare alcune immagini di cover di terze parti per la serie iPhone 14, che includevano infatti solo quattro modelli con le etichette "14", "14 Pro", "14 Plus" e "14 Pro Max". Si dice che la linea di iPhone 14 Pro introduca tre funzionalità estremamente innovative: un display sempre attivo, una fotocamera posteriore da 48 megapixel e la migliore fotocamera da selfie mai progettata dal colosso tecnologico.

Anche se con tutta probabilità gli iPhone saranno i protagonisti dell'evento, Apple è pronta a svelare anche il nuovissimo Apple Watch. Si vocifera che la mela si stia preparando a lanciare tre modelli distinti: l'Apple Watch Series 8, l'Apple Watch SE (Gen 2) e un indossabile "Pro" più robusto con un telaio in titanio e progettato per gli sport estremi.

Se una parte della conferenza sarà riservata al nuovo modello di Apple Watch SE, questo andrà secondo i pronostici a sostituire la Serie 3, che è attualmente l'unica in commercio a non supportare WatchOS 9 quando sarà in uscita in autunno.

Molto probabile anche la presentazione delle nuove AirPods Pro di seconda generazione: il design, secondo le indiscrezioni, sarà praticamente lo stesso, tuttavia le nuove funzionalità introdotte permetteranno ad AirPods un’esperienza di ascolto senza precedenti, con una qualità del suono che supererà nettamente anche AirPods Max – oggi sul mercato per 549€.