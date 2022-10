È arrivato negli scorsi giorni l’annuncio di Google su KataOS, un nuovo sistema operativo sviluppato per i sistemi embedded. La struttura si fonda sul microkernel seL4, ed è implementata utilizzando Rust, il linguaggio di programmazione adottato dall'Android Open Source Project e dal progetto del kernel Linux.

Sono questi due elementi a rendere KataOS un open source decisamente da tenere d’occhio, specialmente perché il livello di sicurezza offerto qui sbanca la concorrenza. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

KataOS basato su seL4: la sicurezza al primo posto

La scelta di Google di basare KataOS sul microkernel seL4 dimostra la volontà di creare un sistema operativo senza rivali in termini di sicurezza. Ma cos’è nello specifico il kernel?

Si tratta di una parte di sistema operativo che supervisiona i processi e che permette alle componenti di base del software di “parlare” con l’hardware per compiere azioni. Il microkernel, di conseguenza, è una versione di un kernel che delega diverse funzioni ai programmi di base.

Il che ne aumenta esponenzilamente il livello di sicurezza, e inoltre rende più gestibili i crash – per intenderci, l’interruzione per malfunzionamento di un programma viene isolata dal sistema, e non è quindi necessario l’hard reset.

La differenza tra seL4 e diversi altri tipi di kernel oggi sul mercato è il focus sulla sicurezza, una tutela dimostrata matematicamente e senza margine di errore.

KataOS fornisce una piattaforma che è sicura e che protegge la privacy dell'utente perché è logicamente impossibile per le applicazioni fare breccia nelle protezioni hardware di sicurezza del kernel e le componenti del sistema sono verificabili come sicure. KataOS è anche implementato quasi integralmente in Rust, il che fornisce un forte punto di partenza per la sicurezza del software, dato che elimina intere classi di bug, come gli errori 'off-by-one' e i buffer overflow" scrive Google nella presentazione del suo nuovo sistema operativo.

KataOS sviluppato in Rust per aumentarne l’efficienza

Rust non è sicuramente il linguaggio di programmazione più celebre, ma risulta decisamente efficace per eliminare problemi che invece si presentano in linguaggi come il C. Creato da Mozilla, Rust semplifica ed elimina errori di puntamento, allocazioni errate di memoria e altri bug che comunemente troviamo nei sistemi operativi di tutti i giorni.

Il che lo rende – fondamentalmente – inattaccabile da bug dannosi e problematici con cui ci confrontiamo ogni giorno, e che rallentano notevolmente il lavoro sui linguaggi tradizionali.

KataOS rimane comunque un sistema operativo pensato per i sistemi embedded, ma l’early announcement non spiega in che forma e soprattutto a quali dispositivi si risolve. Se pensiamo a Fuschsia, un altro progetto estremamente innovativo di Google, si tratta di un sistema operativo che viene già utilizzato su dispositivi definibili embedded – esempio, Nest Hub.

Una cosa è certa però: l’ambito di applicazione di KataOS sarà quello del machine learning ambientale – per intenderci, dispositivi intelligenti che possono assimilare nozioni dall’ambiente circostante ed eseguire operazioni sempre più seamless per l’utente.