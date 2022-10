Oggi sappiamo bene che anche la casa è smart, quindi perché non dovrebbe risultarlo anche la serratura per entrare e uscire? Ecco le migliori serrature smart, o smart lock che dir si voglia, che si comandano da remoto e sono sicure.

L'era della domotica è in pieno svolgimento, tra comandi vocali, luci gestite da remoto, dispositivi elettronici e tecniche per evitare gli sprechi. La generazione smart è infine arrivata anche sulle nostre porte, per una gestione digitale di ingressi e uscite dalla casa.

Si chiamano smart lock o serrature smart, e con loro entrare e uscire, gestire gli accessi, controllare la propria sicurezza, diventa praticissimo tramite il controllo via app da remoto. Hanno un mucchio di funzioni utili e inaspettate che manderanno in pensione le vecchie chiavi.

Vediamone il funzionamento in breve e soprattutto una lista delle migliori serrature smart attualmente disponibili, per scegliere quella adatta a sé e magari da integrare con altri servizi anche di domotica.

Le serrature smart sono sicure? Ecco come funzionano e come installarle subito

Stiamo parlando della sicurezza delle nostre case, delle nostre famiglie e di tutti i nostri beni, quindi è naturale che si tratti di un argomento sensibilissimo. Una qualità elevatissima deve essere imprescindibile!

In generale i produttori promettono tanta sicurezza: le smart lock sono comandabili solo dal telefono di chi è stato specificamente autorizzato (proprio come chi ha le chiavi e chi no), e solo in due modi - Wi-Fi tramite uno strumento specifico, e Bluetooth a corta distanza. Quest'ultimo in particolare è risultato il metodo più sicuro.

In aggiunta, l'Istituto tedesco indipendente per la sicurezza IT di nome AV Test ha pubblicato, nel 2017, una ricerca sulla sicurezza delle serrature di questo genere. Ne è risultato che erano estremamente sicure, grazie ai loro livelli di crittografia e alle altre tecnologie protettive di cui erano dotati. In generale sono risultate molto più inviolabili delle classiche strutture meccaniche.

Questo accadeva già nel 2017, ma oggi la tecnologia è avanzata ancora e si è fatta sempre più solida. Tutto in un pacchetto che include un'installazione semplice: le smart lock si configurano in piena autonomia e in poco più di dieci minuti.

Le smart lock non sostituiscono la serratura classica, bensì vi si aggiungono per girare la chiave lì inserita al posto dell'umano, e da fuori sono invisibili. Una serratura smart va montata sopra la serratura vecchia secondo le indicazioni dei manuali di istruzioni, dopodiché è sufficiente scaricare l'app del produttore, scansionare il codice QR e iniziare a calibrarla. Seguendo le istruzioni dell'app sarà pronta all'uso in pochissimi minuti.

Migliori serrature smart: Yale Linus Smart Lock

Tra le più interessanti troviamo l'ultimo modello di marca Yale, la Yale Linus, di colore argentato e in solidissimo metallo. Costa 250 euro di listino ma si trova spesso su Amazon a un prezzo inferiore, ed è dotata di tutte le funzionalità più comode tramite l'app.

Innanzitutto si possono settare le identità di chi è autorizzato ad aprire e chiudere la porta, anche a diversi livelli di priorità. Si possono attivare delle notifiche in tempo reale che ci avvisino se la porta è rimasta socchiusa, se qualcuno dei nostri contatti l'ha aperta o chiusa, o in caso di altri avvenimenti preoccupanti, grazie alla innovativa tecnologia Doorsense. E le notifiche sono personalizzabili per scegliere solo ciò che ci interessa.

C'è anche la possibilità di settare un'apertura automatica in base alla geolocalizzazione, che apra la porta quando ci siamo vicini senza neppure afferrare il telefono. L'azienda promette che l'installazione su un cilindro compatibile dura solo 3 minuti: prima di acquistarla bisogna comunque verificare la compatibilità sul sito di Yale.

Un set di batterie dura dai 6 ai 9 mesi e sarà l'app ad avvisarci di cambiarle ben prima che si scarichino, altra caratteristica davvero utile. E funziona anche con il celebre Apple Watch.

Le migliori serrrature intelligenti: ecco Nuki Smart Lock 3.0 e 3.0 Pro

Il secondo brand che esaminiamo è Nuki, che arriva alla terza generazione con una coppia di modelli: Nuki Smart Lock 3.0 e Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Anch'essi sono disponibili su Amazon, rispettivamente a 169 e 279 euro: vediamo quale sarà il più adatto a ogni situazione.

Nuki utilizza sistemi di criptazione davvero molto sicuri, declamati al livello dell'online banking. Attenzione, anche qui c'è bisogno di controllare la compatibilità del proprio sistema di apertura col dispositivo, in anticipo, tramite il sito web di Nuki.

Entrambi i modelli sono quindi solidissimi in tema sicurezza e facili da installare; si comanda a breve distanza tramite smartphone o smartwatch. La differenza tra i due è il Wi-Fi: è già incluso nel modello Pro, mentre per usarlo in quello basico bisognerà acquistare l'accessorio Nuki Bridge. Altrimenti c'è sempre il comando Bluetooth.

Il consumo energetico è ridotto e l'app si integra con i servizi di domotica, per impostare delle funzioni correlate tra tutti loro. Anche qui sono disponibili numerose attività di controllo accessi, permessi differenziati e notifiche personalizzate.

La serratura smart con tastierino o impronta: ecco We.Lock

L'ultima proposta è We.Lock, che si differenzia dagli altri brand perché propone in aggiunta un tastierino numerico per lo sblocco con un codice di sicurezza, o un touchscreen per l'impronta. Anche qui è possibile utilizzare un'app, ma potrebbe essere leggermente più difficoltoso operarvi in quanto i suoi software sono meno potenti e offrono meno funzioni.

Sono comunque facili da installare (in pochi minuti) e offrono la possibilità di settare diverse password numeriche, di cui solo una con funzione di amministratore. L'app sblocca la serratura anche col Bluetooth e, come in altri casi, è disponibile una precisa cronologia di chi ha fatto cosa, per le questioni di sicurezza.

I modelli sono molteplici e i prezzi vanno dai 100 di quello base agli oltre 200 di quello con impronta digitale. Anche qui si configura tutto tramite codice QR da scansionare e, come per qualsiasi serratura smart, la sua installazione è visibile solo dall'interno - nessuno al di fuori saprà che avete questa tecnologia in casa.