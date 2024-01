Hai il frigo pieno di calamite? Ecco perché fanno male e dovresti toglierle subito

Le calamite sono il souvenir salvavita per eccellenza: costano poco, sono piccole e facili da far stare in valigia, ma soprattutto sono di grande effetto quando sono tutte messe in fila ordinatamente per creare un piacevole mosaico di ricordi di viaggio.

Il luogo più gettonato dove attaccarle è da sempre il frigorifero, monolite d’acciaio dalla superficie piana e spaziosa, apparentemente perfetto per ospitare i nostri adorabili magneti colorati.

Secondo gli esperti, tuttavia, potrebbe essere il momento giusto per cercare loro un’altra collocazione… Quindi, davvero le calamite fanno male? Ecco cosa devi sapere.

Perché fanno male le calamite sul frigo?

Al ritorno dalle vacanze potremmo essere tentati dall’aggiungere un nuovo tassello al nostro diario di viaggio magnetico sul frigo, ma l'elettrodomestico potrebbe non esserne felice quanto noi, a meno che non si tratti di un frigorifero senza energia elettrica!

Secondo gli esperti, il campo magnetico derivante da questi piccoli oggetti decorativi potrebbe, a lungo andare, danneggiare i frigo di ultima generazione, specialmente quelli che dispongono di schermi touch e/o funzioni intelligenti.

Tuttavia, è necessario fare una precisazione: una o due calamite ci metteranno anni a compromettere il funzionamento del nostro elettrodomestico. L’avviso è per coloro che intendono ricoprire l’intera anta di magneti (o l'hanno già fatto).

Calamite sul frigo: i miti da sfatare

In questi casi, gli allarmismi sono sempre dietro l'angolo. Qualche anno fa, una fake news riguardante un fantomatico studio dell’Università di Princeton avvertiva che le calamite attaccate sul frigo avessero la capacità di trasmettere sostanze cancerogene ai cibi contenuti al suo interno.

Niente di più falso. Il campo magnetico di questi oggettini non influenza in alcun modo la qualità del cibo, né tantomeno determina un fattore di rischio per i tumori.

La stessa prestigiosa università ha confermato la falsità della notizia, sottolineando che negli archivi non esiste alcuna ricerca simile. Le uniche “vittime” dei magneti sono potenzialmente i nostri frigo.

Dove mettere le calamite in casa?

Da sempre definite un po’ kitch e ridondanti, le calamite sono recentemente state riqualificate dagli interior designer di tutto il mondo, che però raccomandano di trovare per loro un posto ad hoc lontano dalle componenti elettriche dei nostri elettrodomestici.

Quindi, la risposta non è la ventola della nostra cucina né tantomeno il nostro povero forno: si tratterebbe di capri espiatori ingiusti, poiché il principio di danneggiamento rimane lo stesso.

Se non vuoi rinunciare al tuo coloratissimo diario di viaggio, la soluzione è sicuramente una lavagna magnetica, disponibile in tantissime forme e dimensioni per tutte le esigenze.

Potrai acquistarla nei principali negozi di arredamento, ma anche online, e il suo prezzo abbordabile la rende la soluzione più viabile per trasferire i tuoi magneti in un posto dove non potranno fare danni.